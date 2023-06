O vacă și o fântână – atâta își dorește un băiat de 13 ani…

Paul este puștiul care a impresionat o țară întreagă după ce a spus plângând că-și dorește o vacă și o fântână. Povestea din spatele imaginilor care au făcut înconjurul României îți provoacă fiori pe șira spinării.

Viața bate filmul. Paul Corduneanu provine dintr-o familie numeroasă. Mai are încă 6 frați și o mamă care se luptă zilnic să le ofere un trai decent. Opt suflete trăiesc doar din alocații, fiindcă mama abia face față treburilor casnice, iar preocuparea ei esențială sunt copiii, încercând să îi educe cât mai bine. Singura lor dorință a fost să aibă o vacă și o fântână. Banii nu le mai ajungeau ca să își cumpere, iar apa o cărau de la câțiva km, până își făceau bătături în palme.

Petronela Corduneanu locuiește în comuna ieșeană Trifești și are 34 de ani. Aceasta încearcă să se îngrijească de copilașii săi așa cum poate. Încă de când au apărut aceștia în viața ei a făcut sacrificii enorme, încercând să se descurce singură în condiții optime. Totuși, în acest moment au ajuns în pragul disperării și sunt obligați să trăiască în niște condiții inumane. La școală merg Magda Elena, în vârstă de 14 ani, Paul, în vârstă de 13 ani, Ina Cătălina, de 10 ani, Eva și Denisa, care au 7 ani. Acasă cu mama stau doi copilași, Toni, care are 2 ani, și Medeea, de numai două luni.

„Am avut o viață grea, dar mereu am încercat să le ofer o viață bună. Nu am reușit, însă am avut grijă de ei așa cum am putut. Au fost prioritatea mea. Tatăl lor ne fugărea și în plină iarnă de acasă și dormeam în coteț la porci sau prin odăile părăsite de prin sat. A fost cumplit. Înghețam de frig și mă dezbrăcam ca să îi învelesc pe ei. Mă bătea până mă învinețea. Am ales să plec în urmă cu 3 ani. Am luat copiii și o pungă de haine și nu știam unde voi ajunge. Am căutat o casă, unde să pot sta și să muncesc să plătesc o chirie. Am găsit prin preot această locuință, unde stau acum. Încercam să ne menajăm așa cum am știut.

Mă ajutau și cei mai mari și ne îngrădeam. Acum, ni s-a îndeplinit cel mai mare vis. Am primit o văcuță și o fântână. Era greu înainte, dar nu ne plângeam. Mulțumeam zilnic că avem unde pune capul pe pernă și nu ne dă nimeni afară pe vânt, pe ploaie și pe ninsoare. Căram apă cu bidoanele de la pod. Ni se făceau urme în palme și făceam opriri bune. O zi ne-o alocam doar pentru a aduce apă. Iar copilașii mereu îmi cereau lapte. N-aveam bani să le cumpăr și rămâneau cu dorința de a mânca. Iar Paulică mi-a tot spus: «Oare cum să facem, mamă, să avem o vacă?». Eu îi explicam că nu ne permitem să cumpărăm una. Uite că Dumnezeu a avut grijă de noi”, povestește cu lacrimi în ochi Petronela Corduneanu, mama copiilor.