O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca

De către
Dorina Cioca
-
0
1

Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă.

Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au fost realizate de compania locală SRL „Hidroinpex”.

Primăria Soroca le amintește cetățenilor că păstrarea curățeniei depinde de fiecare dintre noi și îi îndeamnă să folosească responsabil platforma pentru a menține orașul curat.


  • ETICHETE
  • DC
Articolul precedentDescoperiri arheologice de excepție în Sobari / VIDEO
Dorina Cioca
Dorina Cioca

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.