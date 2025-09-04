O nouă platformă modulară pentru deșeuri în Soroca

Astăzi, primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a vizitat noua platformă modulară pentru deșeuri, construită pe strada Luceafărului 10, în apropierea fostei policlinici pentru copii, din sectorul Soroca Nouă.

Platforma este de tip închis, are un design mai estetic și previne împrăștierea gunoiului. Astfel, zona va fi mai curată și mai sigură pentru locuitori. Lucrările au fost realizate de compania locală SRL „Hidroinpex”.

Primăria Soroca le amintește cetățenilor că păstrarea curățeniei depinde de fiecare dintre noi și îi îndeamnă să folosească responsabil platforma pentru a menține orașul curat.