O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării? Ce spune ministrul Nosatâi

O dronă militară rusească ar fi intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit unei hărți publicate pe canalele de Telegram din țara vecină, Ucraina. Întrebat despre acest lucru, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a menționat că faptul nu a fost confirmat deocamdată, iar datele sunt analizate, transmite stiri.md

„Faptul nu este confirmat încă, împreună cu colegii examinăm și am fost alertați pe parcursul nopții. Este încă o dată o dovadă evidentă că Rusia sfidează neutralitatea Republicii Moldova, iar noi trebuie să investim în sisteme de apărare pentru a asigura securitatea cetățenilor”, a menționat Nosatîi.

Ministrul a precizat și cine a alertat autoritățile de la Chișinău.

„Noi avem o conlucrare foarte bună cu colegii din Ucraina, dar și din România. Este un efort comun de monitorizare a spațiului aerian”, a explicat ministrul.