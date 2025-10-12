„Nu vă lăsați atrași în grupuri de „investiții” – Guvernul atenționează

Guvernul a atenționat astăzi cetățenii privind fraudele financiare online și i-a îndemnat să fie precauți și să nu se lase atrași în grupuri de „investiții” sau platforme suspecte, transmite moldpres.md

Potrivit autorităților, oamenii sunt atrași în scheme de fraudă prin intermediul unor grupuri de „investiții”, create prin aplicații de mesagerie. În cadrul grupurilor, un fals „mentor”, „coach”, „profesor”, „consultant” sau „expert crypto” face recomandări cum să câștigi rapid mulți bani. Totodată, membrii grupului sunt direcționați către platforme false de „investiții”, care par autentice. Pentru a face credibilă schema, se oferă mici câștiguri inițiale. Ulterior, încep să se ceară taxe suplimentare, iar banii investiți nu mai sunt întorși.

Pentru a se proteja de schemele de fraudă, autoritățile recomandă oamenilor să nu răspundă invitațiilor pe grupuri online cu promisiuni de câștiguri rapide, să nu instaleze aplicații necunoscute, să nu acorde acces la distanță pe telefoane sau computerele personale și să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliție.

Autenticitatea platformelor sau entități financiare poate fi verificată pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Persoanele care au devenit victime ale unor astfel de fraude sunt îndemnate să întrerupă imediat orice contact cu presupușii escroci, să nu mai trimită bani sub nicio formă, să raporteze incidentul la organele de poliție și să informeze familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.