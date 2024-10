„Nu Acum” – o nouă campanie de dezinformare anti-referendum afiliată lui Șor și promovată intens online

Îndeamnă oamenii să voteze „NU” la referendum

„Suntem cetățeni care ne-am unit pentru a atrage atenția asupra referendumului național din octombrie 2024 privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deși aderarea la UE ar putea aduce beneficii pe termen lung, credem că ar fi mai bine pentru Moldova să amâne acest vot, pentru a avea timp să înțeleagă implicațiile apartenenței la UE, să rezolve problemele interne cheie și să ne întărească unitatea națională”, acest text apare pe interfața site-ului Nuacum.eu, îndemnând oamenii să se alăture inițiativei și să facă voluntariat pentru ea.

Campania Nu Acum are propria pagină de Facebook, cont de Instagram, canal de Telegram și profil pe X, unde periodic apar postări.

Lozincile împotriva UE sunt expuse, de obicei, fără argumente, în postări, imagini și într-un video care preiau majoritatea narațiunilor false prezente pe platformele și canalele afiliate lui Ilan Șor sau cu conținut pro-Kremlin. Astfel, un video despre pretinse efecte „distructive” pe care le-ar avea aderarea la UE pentru fermierii moldoveni, publicat pe canalul de Telegram al campaniei, a fost preluat de diverse canale de dezinformare (majoritatea cărora au apărut în mai multe materiale ale Stopfals.md): Богдан Цырдя, Călin | Кэлин, Vitalie Florea, Треш Киш, Молдавский движ, Кишинев, Молдова онлайн, INSIDER, Молдавский Крот, Insider Moldova sau Moldova 24. Doar pe Telegram, aceste postări au acumulat peste 220.000 de afișări.

De asemenea, videouri scurte și banere cu lozinca Nu acum sunt plasate pe unele site-uri cu conținut pro-rus. De altfel, campania este sponsorizată online, apărând pe Youtube și pe site-uri.

Câțiva cititori ai Stopfals.md au văzut reclama campaniei Nu Acum pe Youtube și pe pagini web

Un antrenor și profesor de sport de la Soroca, prezentat ca fermier

În videoul despre presupusele efecte „distructive” pe care le-ar avea aderarea la UE pentru agriculturii din R. Moldova apare Iurie Todirean, reprezentant al partidului Șansă, fost consilier municipal și viceprimar al orașului Soroca. El este prezentat ca fermier îngrijorat de „viitorul afacerii sale în UE”.

La alegerile din 2015, Iurie Todirean a candidat pentru funcția de primar al or. Soroca din partea Partidului Nostru, la cele din 2019 – a partidului Forța Nouă, iar în 2023 – din partea Partidului Șansă, care însă a fost scos din cursa electorală. La dezbaterile electorale din 2019, el se prezintă drept profesor de sport și antrenor la Liceul teoretic Petru Rareș din Soroca. În declarațiile sale de venit și interese personale pentru anii 2022 și 2023, singurele venituri sunt de la Direcția de Învățământ Soroca, de la Liceul Petru Rareș și din indemnizațiile de consilier. Deși indică în declarație că deține două terenuri agricole cumpărate în anul 2020, documentul nu conține nici un indiciu care ar arăta că Iurie Todirean ar desfășura activitate de antreprenor agricol. „Aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este un factor destul de distructiv pentru agricultura noastră. Voi vedeți ce se petrece astăzi în Franța și Germania. Fermierii masiv ies la așa-numite proteste”, spune Iurie Todirean în video. I-am solicitat un comentariu referitor la calitatea sa de antreprenor agricol, însă, deși a citit solicitarea, nu ne-a oferit un răspuns.

Manipulări și falsuri care țintesc agricultorii

„Fermierii moldoveni se vor sufoca sub presiunea impusă de UE”. „1 din 10 angajați din industria vinului ar risca să-și piardă locul de muncă în urma unei aderări la UE. Votează NU pentu a proteja locurile de muncă locale”. „Reglementări limitative. Obiective nerealiste. Chiar mai mult stres. De ce ar trebui fermieri noștri să plătească prețul pentru aderarea la UE?”. Aceste enunțuri, fără să fie însoțite de vreun argument, sunt plasate în mod repetat în materialele campaniei Nu Acum.

În realitate, industria vinului din Republica Moldova cunoaște o dezvoltare în ultimii ani și o creștere a volumului de export pe piața europeană. Ultimele date statistice publicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, arată că în anul 2023 aproape jumătate din exportul de vinuri din Moldova – 45%, a ajuns în țările Uniunii Europene, 26% – în CSI și alte 24% în alte state.

Cât privește eventuale falimente în agricultură și pierderi ale locurilor de muncă, experții în economie arată că, de fapt, se întâmplă invers – numărul de afaceri agricole crește după aderarea la UE. „Istoric vorbind, în țările care au aderat la UE, numărul de afaceri înregistrate a crescut progresiv datorită la trei factori esențiali: 1) Accesul la finanțare în formă de granturi și creditare cu rate scăzute comparativ cu cele existente astăzi; 2) Accesul la piețe semnificativ mai mari decât cea locală, care este prea mică pentru multiple afaceri în dezvoltare; 3) Fiind parte a UE, micile state-membre nu sunt în situația să negocieze singure acorduri privind comerțul, ci sunt parte a unui bloc gigant care obține condiții net superioare pentru accesul la piețe non-europene”, explică Alexandru Zgardan, expert asociat la Expert-Grup, într-o analiză recentă.

„Aderarea la UE ar putea duce la un embargo comercial cu Rusia. O scădere preconizată a exporturilor noastre de vin ar putea duce la pierderea de locuri de muncă” – este un alt fals promovat de campania Nu Acum. Închiderea pieței rusești pentru produsele noastre este folosită frecvent ca o sperietoare. În realitate, accesul pe piața UE nu este condiționat de ieșirea de pe alte piețe, inclusiv cea a Rusiei. Dimpotrivă, Federația Rusă este cea care a impus anterior embargouri pentru fructele din Moldova, invocând motive considerate nefondate de către specialiștii de la Chișinău. Ultimele – în 2022 și 2023. Cât privește vinurile, unul dintre embargouri a fost stabilit la 10 septembrie 2013, cu puțin timp înainte ca Republica Moldova să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Vezi și: FALS: UE nu are nevoie de produsele noastre, iar fermierii moldoveni nu vor avea șanse de supraviețuire după aderarea la UE

„Normele europene au crescut prețurile la combustibil”

„Deja am văzut cum normele europene au crescut prețurile la combustibil, electricitate și transport în toată Europa. Toate acestea ar putea forța vinăriile noastre să-și închidă porțile” – este un alt mesaj al campaniei Nu Acum, care conține un fals.

De fapt, criza energetică în Europa și, implicit, creșterea prețurilor, au fost generate de războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, iar Consiliul Uniunii Europene a pus în practică mecanisme de atenuare a efectelor acestei crize asupra populației. „Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și utilizarea energiei ca armă politică au avut un impact devastator asupra piețelor energiei. Criza energetică a culminat în august 2022, când prețurile la energie au atins niveluri record. Facturile la energie excepțional de mari au afectat puternic populația și întreprinderile din întreaga UE”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE, cu mențiunea că prețurile au fost stabilizate spre sfârșitul anului 2022 și au rămas la același nivel în 2023.

Canale de Telegram populare în Moldova, solicitate să promoveze conținutul anti-UE al campaniei Nu Acum

„Două dintre cele mai mari canale de Telegram din Moldova, dumitruciorici.com & Кишинёв в теме, au primit solicitări de ofertă de la persoane din Rusia, pentru a promova mesaje anti-UE în Moldova, contra plată”, a anunțat canalul Dumitruciorici.com. Canalul Кишинёв в теме a publicat o captură de ecran ca probă, din care rezultă că o tânără social media marketer (SMM), pe nume Veronica Zubareva, a cerut o ofertă de preț pentru plasarea de conținut anti-UE în contextul referendumului pentru integrare europeană din 20 octombrie.

Tânăra, cu număr de telefon din Federația Rusă, și-a restricționat contul de Instagram la scurt timp după ce a fost expusă în postarea canalului Кишинёв в теме. La fel, a fost șters și numele său de familie din descrierea contului, unde acum apare doar prenumele „Veronica”.

Octavian Calmîc: „Nu sunt lider al acestei platforme, despre existența căreia am aflat ieri”

I-am solicitat lui Octavian Calmîc, prezentat pe site-ul Nuacum.md drept unul dintre „oamenii campaniei”, un comentariu referitor la faptul că platforma web folosește falsuri și manipulări. Iată răspunsul: „Eu sunt peste hotare. Nu sunt lider al acestei platforme, despre existența căreia am aflat ieri. Găsiți și discutați cu administratorul. Faptul că unii folosesc unele date ce-mi aparțin nu mă face responsabil de conținut. Unele din declarațiile mele publice sunt plasate pe acest site public. Când mă întorc discutăm detaliile. Dacă aveți unele întrebări personal la mine vă rog să le adresați, în rest, ce se află în spațiul public sau pe rețelele de socializare mai puțin urmăresc. Presupun că cineva adună declarațiile publice ale mai multor persoane care au și alte opțiuni și viziuni. Cred că are drept la viață. Eu pot să răspund pentru declarațiile mele, oricare alte declarații sau interpretări ale acestora, veridicitatea lor, nu am nici o treabă și nu mă ocup eu. Nu am timp și interes”.

Octavian Calmîc a fost vicepremier și ministru al Economiei (2016 -2017) în Guvernul Pavel Filip, iar de curând – președinte al unui Consiliu de experți, creat pe lângă partidul Șansă, formațiune care face parte din blocul politic Victorie, coordonat de Ilan Șor. Într-o conferință de presă de la începutul lunii septembrie curent, președintele partidului Șansă, Alexei Lungu, l-a prezentat în acest rol pe Octavian Calmîc.

Recent, Octavian Calmîc a publicat o postare pe pagina sa de Facebook, în care vorbește despre eventualele riscuri ale aderării R. Moldova la UE, prezentând un articol pe această temă de pe site-ul AO LEX-ECON Consulting, al cărui conducător este.

O campanie similară anti-UE, denumită Stop EU Moldova, a fost lansată în luna iunie 2024 pe mai multe rețele de socializare, fiind folosite falsuri promovate de reprezentanți ai blocului Victorie, coordonat de Ilan Șor. Stopfals.md a dezmințit anterior narațiunile acestei campanii, iar Facebook a șters pagina.

ACTUALIZARE 25.09.24 Fostul vicepremier și ministru al Economiei, Octavian Calmîc, protagonistul unui articol recent publicat de Stopfals.md, a denunțat într-o postare pe Facebook „presiuni publice” ca urmare a materialului intitulat „Nu Acum” – o nouă campanie de dezinformare anti-referendum afiliată lui Șor și promovată intens online”. Octavian Calmîc a scris că „trompetele vor trâmbița diferite povești despre mine, inclusiv legături cu persoane compromise”, ceea ce ne-a determinat să publicăm acest text.

Pentru Octavian Calmîc, un articol bazat pe fapte și date concrete și care conține reacția celui vizat în articol reprezintă „presiuni publice”, iar autorul materialului este o „trompetă” care trâmbițează „diferite povești”. Cu toate acestea, suntem curioși să aflăm la care „povești” se referă președintele Consiliului de experți de pe lângă partidul Șansă: „povestea” despre dovada legăturii sale cu formațiunea componentă a blocului politic Victorie, condus de Ilan Șor, sau „povestea” despre faptul că este prezentat ca fața campaniei Nu Acum, fapt despre care nu s-a arătat deranjat în comentariul pe care ni l-a oferit? Cităm: „Presupun că cineva adună declarațiile publice ale mai multor persoane care au și alte opțiuni și viziuni. Cred că are drept la viață”. În pofida acestor afirmații ale lui Octavian Calmîc, pe site-ul Nuacum.eu acesta este singura persoană prezentată la rubrica Cine suntem noi. În plus, pe același site Octavian Calmîc este prezentat și ca „purtător de cuvânt” al campaniei Nu Acum, fapt despre care, la fel, nu și-a exprimat nemulțumirea.

Cu referire la expresia „legături cu persoane compromise”, precizăm că singurele persoane menționate în articol, în afară de Octavian Calmîc, sunt Alexei Lungu (președintele partidului Șansă), Ilan Șor (liderul blocului Victorie) și Iurie Todirean (reprezentant al partidului Șansă). Respectiv, dacă aceste persoane sunt, în viziunea lui Octavian Calmîc, „persoane compromise”, de ce a acceptat să fie președintele Consiliului de experți al partidului Șansă?

Gândește critic și nu te lăsa manipulat! #Stopfals.md

Viorica Zaharia, Mihai Avasiloaie

StopFals.md