Nouă instituții din raionul Soroca vor păși în secolul XXI – vor avea WC-uri renovate

După ani de așteptări, nouă instituții cu profil educațional și sanitar vor beneficia de reorganizarea sau reparația grupurilor sanitare. Acest lucru se va face de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală în cadrul proiectului “Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” din banii acordați de Agenția Internaționale de Dezvoltare și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

Un astfel de subiect despre construcția sau reconstrucția grupurilor sanitare și infrastructurii alimentării cu apă și sanitație în instituțiile publice este inclus în ordinea de zi a Consiliului Raional Soroca la ședința din 27 septembrie 2023 la propunerea Serviciului Proiecte Investiționale. Vizitele de evaluare la școli și centrele de sănătate din raionul Soroca au fost efectuate în această vară, iar Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și respectiv Ministerul Sănătății au selectat următoarele instituții:

Gimnaziul Dărcăuţi – Reparaţia grupurilor sanitare existente;

Gimnaziul Rudi – Reorganizarea unui spaţiu existent în grup sanitar;

Gimnaziul Cerlina – Reorganizarea unui spaţiu existent în grup sanitar;

Centrul de Sănătate Cosăuți – Reorganizarea unui spaţiu existent în grup sanitar;

Gimnaziul Bulboci – Reparaţia grupurilor sanitare existente;

Oficiul Medicilor de Familie Volovița – Reparaţia grupurilor sanitare existente;

Gimnaziul Pârliţa – Reorganizarea unui spaţiu existent în grup sanitar;

Oficiul Medicilor de Familie Rublenița – Reorganizarea unui spaţiu existent în grup sanitar;

Gimnaziul Racovăţ – Reparaţia grupurilor sanitare existent.

Această noutate i-a bucurat pe cei din satul Rudi. “Crearea condițiilor sanitaro-igienice optime pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ constituie o necesitate stringentă a instituțiilor educaționale, un impediment prioritar în acest sens este și lipsa blocurilor sanitare în interiorul clădirilor, ne-a spus Elena Raischi-Cazac, Directoarea Gimnaziului Rudi. Avem o instituție cu un număr mic de elevi și respectiv, nu dispune de buget propriu pentru realizarea acestuia. Actualmente, elevii și angajații au acces la blocurile sanitare aflate în curte, o construcție, care adăpostește grupurile sanitare pentru elevi, separate pe sexe, precum și grupurile sanitare ale profesorilor, amplasate la o distanță de circa 100m, fapt ce creează o serie de probleme precum: este pusă în pericol sănătatea copiilor, în special în perioada rece a anului, nu pot fi asigurate cerințele de igienă, grupurile sanitare nu pot fi încălzite etc. Considerăm că în rezultatul implementării acestui proiect instituția va avea executat un bloc sanitar în interior amenajat și echipat conform cerințelor, un bloc sanitar aprovizionat cu apă caldă/rece, va fi conectat la sistemul de canalizare, iar elevii nu vor fi nevoiți să parcurgă distanțe mari, vor beneficia de condiții igienice mai sigure, vor dispune și de asigurarea intimității. La moment suntem la etapa de semnare a actelor . O condiție necesară este aprobarea deciziei de participare în cadrul proiectului emisă de către Consiliul local Rudi, care se va întruni în ședință pe 16.09.2023 și achitarea contribuției de 5%, încă nu cunoaștem care vor fi costurile finale, dar suntem convinși că instituția va asigura condiții mai bune tututor participanților în procesul educațional.”

Vestea este bună și pentru profesorii și elevii din celălalt capăt al raionului. “Acesta este blocul sanitar care se află în curtea școlii, copiii sunt nevoiți să meargă la toaleta de afară pe timp de iarnă unde încăperea nu este încălzită și în acest mod se încalcă drepturile elevilor la sănătate și intimitate, afirmă Viorica Țui, Directoarea Gimnaziului Cerlina. Condițiile nu sunt pe placul școlarilor și ei își doresc în școală un grup sanitar modern. Ne dorim un sistem educațional performant ,dar pentru aceasta trebuie să creăm condiții elementare de igienă. În instituție în acest an școlar avem înscriși 110 elevi și consider că ei au dreptul să beneficieze de condiții de igienă conform normelor sanitare”.

La Bulboci urmează să fie reparate grupurile sanitare existente. “La noi situația cu wc-ul vechi nu pot spune că e critică, zice Parascovia Cojocaru, Directoarea Gimnaziului Bulboci. Ele sunt afară, dar condițiile sunt bune, deoarece el a fost construit prin 2014-2015. Condiții bune spun, deoarece e curat, îngrijit, dar nu are apă. Adică copiii își spală mâinile în școală. Iarna e mai complicat, deoarece copiii trebuie să iasă afară la baie, ceea poate duce la răcirea organismului, mai ales pentru fetițe. Nici cabinele nu sunt închise, deci nu dispun de intimitate de aceea unor elevi le este rușine că vor fi văzuți de alți colegi și preferă să plece la baie în timpul orelor. Problema respectivă este atât la fete, cât și băieți. Așteptăm cu nerăbdare să fie construite băi interioare. Și cred că toate problemele respective vor dispărea, vom crea condiții mai bune pentru elevii noștri. Participând la ședința din data de 07.09.2023, unde a fost un reprezentant al FNDRL am înțeles că până la final de an de studii 2023-2024 problema blocul sanitar intern va fi rezolvată. În proiectul dat sunt implicate APL și contribuția de 5% trebuie să fie alocată de APL. Astăzi, 13.09.23 în cadrul îmi comunal Bulboci a fost aprobată decizia de participare, inclusiv asigurarea contributiei de 5% din cadrul proiectului, ceea ce este o condiție inițială. Urmează semnarea acordului de colaborare.”

La fel de reparația blocului sanitar va beneficia și gimnaziul Racovăț. “La moment, IP Gimnaziul Racovăț dispune de bloc sanitar exterior, separat pentru băieți și fete, proaspăt re parat: vopsit, văruit și dezinfectat, Oxana Țapu, Directoarea Gimnaziului Racovăț. Însă e cert faptul că ,atunci când ne dorim o generație sănătoasă, un rol esențial îl au condițiile sanitaro-igienice, în care activează elevii. În perioada rece a anului această problemă devine și mai acută. De aceea, unul dintre obiectivele noastre din Planul de Dezvoltare Instituțională pentru 2023- 2028 a fost și renovarea blocurilor sanitare interioare. De altfel, aceasta fiind o prioritate și pentru MEC. Am decis să aplicăm la acest Proiect, am fost dintre puținii norocoși, care am fost selectați și avem așteptări pe măsură: peste 1 an să ne bucurăm de noile condiții de sanitație, create și să putem oferi acel confort necesar atât elevilor cât și profesorilor. În acest context, am mai aderat la o rețea- cea a Școlilor care promovează sănătatea. Sperăm să vină momentul, când vom avea o Stare de bine în școală, care să mulțumească pe toți actanții educaționali.”