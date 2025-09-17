Noi norme pentru importatorii de alimente pentru copii

O decizie corespunzătoare a fost aprobată de guvern în cadrul unei reuniuni din 17 septembrie. În conformitate cu noul regulament, importatorii sunt obligați să obțină o concluzie sanitară de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică înainte de introducerea produselor pe piață.

În acest scop, ei vor trebui să prezinte un certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentare, protocoale ale analizelor de laborator, etichetele produselor, specificațiile tehnice și alte documente relevante. De asemenea, sunt introduse restricții privind promovarea acestor produse – este interzisă oferirea de mostre gratuite și oferirea de stimulente personalului medical pentru promovarea formulelor pentru sugari.

De asemenea, se introduc noi cerințe privind compoziția și etichetarea produselor în conformitate cu reglementările UE. Produsele destinate înlocuirii complete a regimului alimentar în scopul controlului greutății trebuie să conțină pe ambalaj informații privind ingredientele (inclusiv alergenii), cantitatea netă, data de expirare, condițiile de depozitare și utilizare, producătorul, țara de origine, instrucțiunile de utilizare și valoarea nutritivă obligatorie. Toate aceste informații trebuie să figureze clar și lizibil pe ambalaj sau pe etichetă.

Produsele care nu îndeplinesc aceste cerințe nu vor fi autorizate pentru vânzare. „Consumul de produse alimentare neconforme destinate sugarilor, copiilor mici sau celor cu nevoi dietetice speciale poate prezenta riscuri grave pentru sănătatea acestora. Printre acestea se numără dezechilibrele nutriționale, deficitul sau excesul de substanțe vitale, cum ar fi vitaminele, mineralele și proteinele, impactul negativ asupra dezvoltării fizice și neurologice a copiilor, expunerea la poluanți periculoși (metale grele, reziduuri de pesticide, microtoxine), precum și riscul de reacții alergice, în special în cazul etichetării incorecte sau incomplete, atunci când produsele pot conține alergeni nespecificați, cum ar fi lapte, soia, gluten și altele”, a explicat ministrul Sănătății, Alla Nemerenco.

Potrivit ministrului, modificările „garantează accesul la produse alimentare de calitate care răspund nevoilor fiecăreia dintre aceste categorii”. Produsele aflate deja pe piață pot fi vândute până la data expirării sau până la epuizarea stocurilor. De notat că în perioada 2020-2025, Moldova a introdus pe piață aproximativ 28 de produse alimentare pentru sugari și copii mici, precum și 16 produse pentru scopuri medicale speciale și pentru înlocuirea completă a dietei pentru controlul greutății.

În prezent, Moldova este exclusiv importator, cu 12 operatori care comercializează astfel de produse.

sursa: logos-pres.md