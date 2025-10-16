Moldtelecom: Tarifele la telefonia fixă nu se majorează

Compania Moldtelecom a anunțat că nu intenționează să mărească tarifele la telefonia fixă, după ce în presă, recent au apărut informații despre o posibilă dublare a prețurilor.

Potrivit reprezentanților companiei, abonamentul standard pentru telefonia fixă prin tehnologia de Cupru (PSTN) rămâne 40 de lei pe lună. Pentru abonații care folosesc telefonia fixă prin protocol IP (SIP) și au și internet sau televiziune Moldtelecom, costul este de 10 lei pe lună.

Moldtelecom explică faptul că tehnologia de Cupru este una învechită, iar echipamentele pentru aceasta nu se mai produc. Din acest motiv, în unele localități unde centralele de Cupru se defectează, compania este nevoită să modernizeze rețeaua.

În aceste cazuri punctuale, clienților li se oferă alternative:

telefonie mobilă la tarif special de 30 lei pe lună;

telefonie fixă la 10 lei pe lună dacă au și internet fix sau televiziune digitală;

telefonie SIP independentă, care necesită rețea de fibră optică și echipamente suplimentare, cu un cost total de 90 lei pe lună.

Moldtelecom subliniază că tariful de 90 de lei se aplică doar în situațiile în care rețeaua de Cupru nu mai poate fi menținută tehnic. Clienții care plătesc în prezent 40 de lei pentru telefonia fixă nu vor fi afectați.

Compania precizează că politica tarifară actuală este în vigoare de mai bine de doi ani și nu există planuri pentru o majorare generală a tarifelor.