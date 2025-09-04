Moldoveancă arestată în Italia, după ce ar fi agresat fizic și psihic o bătrână

O femeie de 49 de ani, originară din R. Moldova, a fost arestată în Italia după ce ar fi agresat o bătrână de 81 de ani pe care trebuia să o îngrijească, iar apoi, în momentul în care forțele de ordine au fost chemate de noră, aceasta ar fi agresat și carabinierii. Nora bătrânei a sunat la 112 pentru a solicita intervenția autorităților, sesizând maltratarea femeii în vârstă.

La sosirea carabinierilor, îngrijitoarea ar fi continuat să țipe la bătrână în limba maternă, iar apoi ar fi filmat cu telefonul și ar fi amenințat polițiștii că le va face probleme la locul de muncă. Ulterior, femeia ar fi atacat verbal și fizic forțele de ordine, aplicându-le lovituri cu picioarele și pumnii.

Potrivit sursei citate, în locuința bătrânei au fost găsite condiții de igienă precare, cu urme de excremente pe pat și pe podea, precum și haine și scutece murdare. Bătrâna a fost găsită semi-dezbrăcată, în lacrimi, în scaunul cu rotile, cu vânătăi pe brațe și în stare fizică și psihică fragilă.

Noră bătrânei a declarat că femeia moldoveancă ar fi obligat-o pe bătrână să rămână toată ziua în pat și că, în mai multe rânduri, ar fi lovit-o atunci când a încercat să o ajute să se ridice. La fața locului a fost solicitată intervenția serviciului medical pentru acordarea primului ajutor.

În timpul percheziției, în poșeta femeii au fost găsiți 270 de euro în numerar și telefonul mobil al bătrânei, pe care aceasta l-ar fi luat pentru a împiedica apelurile de ajutor către familie.

Femeia a fost arestată și dusă la închisoarea pentru femei din Napoli-Secondigliano, fiind pusă la dispoziția autorităților judiciare.

sursa: breakingnews.md