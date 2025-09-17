Modificări la Legea privind actele de stare civilă: cetățenii vor putea solicita online înregistrarea nașterii sau a căsătoriei

Cetățenii care dețin o semnătură electronică vor putea solicita online servicii precum înregistrarea nașterii sau a căsătoriei, fără a se deplasa la ghișeele Agenției. Documentele vor fi disponibile în format digital în MCabinet-ul personal și vor putea fi verificate printr-un cod electronic, inclusiv de autorități din străinătate. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate prin decretul Președintelui Republicii Moldova și vor intra în vigoare la 1 noiembrie 2025, anunță Agenția Servicii Publice (ASP), citată de MOLDPRES.

Potrivit ASP, odată cu implementarea acestor modificări și lansarea noului Sistem informațional „Acte Stare Civilă”, procedurile de înregistrare a faptelor de stare civilă și eliberarea documentelor vor fi simplificate semnificativ.

O altă modificare prevede unificarea tuturor documentelor emise de ASP sub denumirea „Extras de pe actul de stare civilă”. Acesta va putea fi eliberat în format electronic sau, la cerere, pe suport de hârtie, inclusiv prin livrare la domiciliu prin platforma MDelivery ori prin intermediul misiunilor diplomatice. Totodată, cetățenii vor putea accesa serviciile de stare civilă la orice subdiviziune ASP, indiferent de domiciliu, fiind eliminat principiul teritorialității.

De asemenea, legea prevede și eliminarea obligativității justificării pentru înregistrarea căsătoriilor în regim de urgență. În plus, se simplifică procedura de schimbare a numelui sau prenumelui, inclusiv prin procură electronică, și se oferă părinților mai multe opțiuni privind numele copilului.

Un element-cheie al reformei îl reprezintă interoperabilitatea: prin platforma MConnect, instituțiile publice vor face schimb direct de date, reducând nevoia cetățenilor de a prezenta documente suplimentare.

