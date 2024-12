Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga: „Convingerea mea este că trăim vremuri cu multe oportunități, trebuie doar să facem conexiuni între a ști – a vrea și a face”

Interviu acordat în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES de către Ludmila Catlabuga, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

MOLDPRES: Doamna ministră, cum este anul 2024 din punct de vedere al afacerilor în agricultură?

Ludmila Catlabuga: Anul 2024 a fost un an divers pentru sectorul agro-industrial, pentru unii a însemnat provocarea secetei, pentru alții a însemnat valoare adăugată la recoltă. Dar ceea ce putem sigur afirma este că agricultorii moldoveni au demonstrat că sectorul are resurse, are voință și are oameni pentru a deveni competitiv, dinamic și prosper. Din punct de vedere economic, agricultura a demonstrat capacitate de depășire a diverselor provocări. Eforturile fermierilor și autorităților au condus la realizări importante și au stabilit premise favorabile pentru dezvoltarea sectorului.

În horticultură, schimbările climatice au pus la încercare recoltele. Totuși, exporturile de fructe au crescut semnificativ, mai ales datorită accesului extins pe piețele Uniunii Europene. Merele, strugurii și prunele moldovenești au ajuns în cantități mai mari pe piețe internaționale. Știm că asocierea și modernizarea sunt soluția. Vom continua să sprijinim grupurile de producători și să încurajăm inovația în plantații….

