Meteo, 5 septembrie: Temperaturi blânde și vânt slab din nord-est

Astăzi, vineri, 5 septembrie, locuitorii municipiului Soroca se bucură de o zi cu cer predominant senin. Temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă, maxima ajungând până la 27°C, iar minima nocturnă fiind de 12°C.

Vântul bate din nord-est cu o viteză de 9 km/h, ceea ce face ca atmosfera să fie liniștită și fără disconfort. Umiditatea aerului este de 50%, un nivel care contribuie la o stare de confort termic pentru majoritatea oamenilor.

Condițiile meteo sunt favorabile pentru plimbări, activități în aer liber și lucrări agricole. Specialiștii recomandă însă ca în orele amiezii să se evite expunerea prelungită la soare.