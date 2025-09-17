Măsuri de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului

În acestă perioadă, gospodarii din majoritatea localităților din țară au început prepararea vinului. În condițiile în care fermentarea vinului de casă poate prezenta un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon, specialiștii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au pornit în inspecție prin gospodăriile moldovenilor pentru a verifica dacă procesul se desfășoară cu respectarea tuturor regulilor de siguranță.

La Durlești, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară o campanie de informare și prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon, un gaz periculos emis în timpul fermentării vinului. În această perioadă a anului, riscul de acumulare a acestui gaz în beciuri și spații închise crește semnificativ, iar asta ar putea cauza accidente grave sau chiar pierderi de vieți omenești. Pentru a preveni astfel de situații, specialiștii IGSU merg direct în gospodării, unde oferă recomandări practice privind ventilarea adecvată a spațiilor de fermentare, utilizarea detectoarelor de gaz și alte măsuri esențiale de siguranță.

LILIANA PUȘCAȘ, șefa Direcției Relații cu Publicul, IGSU: ,,În cazul în care intrăm în interiorul beciului, cineva apropiat trebuie să stea la usă beciului pentru a monitoriza. Dacă în următoarele 3-5 minute persoana nu dă semne ea trebuie de urgență evacuată. Iar dacă persoana s-a intoxicat cu dioxid de carbon, trebuie să fim echipați corespunzător pentru a evacua persoana respectivă, cum ar fi cu măsti de protecție. ’’

De mai bine de patru decenii, Petru Carabut din orașul Durlești, municipiul Chișinău produce vin, după rețeta moștenită de la tatălui său. Anul acesta, gospodarul va face aproape două tone de vin, pe care îl va servi la mese de sărbătoare cu rudele și prietenii.

PETRU CARABUT, locuitor al orașului Durlești, municipiul Chișinău: ,, Încep mereu de la curățare, stropire dar și cultivare. Ulterior colectăm roada și o fărâmițez, iar eu fărâmițez strugurii fără rugure, îl punem fie în cadă sau în butoaie pentru a fermenta, ia după îl ducem în beci, acesta fiind tot procesul de lucru. “

Gospodarul dă asigurări că respectă toate regulile necesare la prepararea vinului. Beciul este bine ventilat, astfel încât dioxidul de carbon să fie eliminat, susține Pentru Carabut.

PETRU CARABUT, locuitor al orașului Durlești, municipiul Chișinău: ,, Am doua modalități de ventilare: artificială și naturală. Totodată pentru siguranță fac și la robinetele de la butoaie, cu furtun și apă. Ea fiind de 70 la sută sigura garantând că dioxidul de carbon nu va fi eliminat în spațiul închis. Mai am și un ventilator mare, care pornește concomitent cu întrerupătorul de la lumină, astfel în decurs de 5-10 minute aerul circulă mai puternic.”

Conform datelor IGSU, în anul 2024, în raionul Călărași, satul Sadova, două persoane au decedat după ce s-au intoxicat cu gaze emanate în urma fermentării vinului. La momentul actual, cazuri de intoxicație nu au fost raportate.