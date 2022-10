Impresiile unui sorocean: NIMIC NU ESTE PUTRED ÎN DANEMARCA (I) / Reportaj FOTO

Lume, lume, dragă lume!

Cu siguranță, fiecare dintre noi a auzit, măcar o dată, expresia „E ceva putred în Danemarca” și, fără îndoială, i-a atribuit o tentă negativă, utilizând-o, deseori, acolo unde nu-i era locul… În fine, astăzi vom încerca să „dezmințim” această axiomă și să mergem mai departe de cuvinte, să dăm frâu liber realităților și să demonstrăm că dacă undeva, totuși, ceva este putred, atunci aceasta nu este Danemarca.

Așadar, versul „E ceva putred în Danemarca“ a fost tradus dintr-o cunoscută operă literară şi are o vechime de peste patru secole. Este vorba despre celebra piesă „Hamlet”, scrisă de William Shakespeare. Și, în special despre unul din versurile operei, “Something is rotten in the state of Denmark!“, care în traducere înseamnă „E ceva putred în Danemarca”… Această replică din piesă a fost rostită de un ofiţer la strania apariţie a tatălui lui Hamlet, regele Danemarcei, cu sensul că era ceva în neregulă în această ţară. Asta după ce Regele Danemarcei a fost omorât, iar fratele său i-a urmat la tron, căsătorindu-se cu văduva răposatului. În acest context, apare fantoma regelui, pentru a-i comunica fiului său, Hamlet, cine l-a asasinat, că acesta va trebui să îl răzbune şi, pentru a duce planul la bun sfârşit, să simuleze nebunia…

În fine, în locul Danemarcei, când se utilizează acest „slogan” ar putea fi orice altă țară (și nu doar țară, dar o familie, o colectivitate), în care domină haosul, neregulile, incertitudinile, certurile. Cu siguranță, astfel de lucruri nu se atestă astăzi în Danemarca, dar în alte țări – să nu arătăm cu degetul…

Pentru a înțelege că Danemarca și „putrezimea” nu au nimic în comun este de ajuns să vizitezi această frumoasă țară și să-ți faci propriile concluzii.

PARLAMENTUL.

Palatul Christiansborg este un palat și o clădire guvernamentală de pe insula Slotsholmen din centrul Copenhaga. Este sediul Parlamentului Danez (numit Folketinget), Biroul Primului Ministru danez și al Curții Supreme a Danemarcei. Palatul găzduiește astfel cele trei puteri supreme: puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească. Este singura clădire din lume care găzduiește toate cele trei ramuri ale guvernului unei țări.De asemenea, mai multe părți ale palatului sunt folosite de monarhul danez, inclusiv Sălile Regale de Recepție, Capela Palatului și Grajdurile Regale. Folketinget (parlamentul), împreună cu monarhul, are puterea legislativă în Danemarca și o deține încă de la nașterea Constituției daneze în 1849. Margrethe a II-a (născută la 16 aprilie 1940) este regina Danemarcei. Este singura regină actuală din lume. La Palatul Christiansborg se află și Grajdurile Regale întemeiate în 1740. Zonele de expoziție și aripile celor două grajduri sunt singurele părți ale grandiosului palat baroc al lui Christian IV care au supraviețuit mai multor incendii devastatoare. În vremurile sale de glorie, 250 de cai regali erau în grajd. Astăzi, sunt aproximativ 20 de cai. Când Regina găzduiește petrecerea de Anul Nou și alte petreceri mari la Palatul Christiansborg, frumoșii cai albi sunt strânși în fața trăsurii de aur și o duc pe regina de la Amalienborg (palatul familiei regale) la Castelul Christiansborg. Foto: Parcarea Parlamentului – zeci de biciclete și aproape nici un automobil.

*********

TRANSPORTUL

Sistemul de transport feroviar din Danemarca constă din 2.633 km de linii de cale ferată. Prima parte a metroului din Copenhaga deschis în 2002 a fost finalizat în totalitate în 2007. Acesta face legătura între centrul orașului cu zonele suburbane și Aeroportul Copenhaga. O călătorie de la aeroport spre centrul Copenhaga durează doar 14 minute, iar metroul pleacă la fiecare patru minute. 95 % din populația daneză deține câte o bicicletă. Anual danezii merg cu bicicletele lor în mediu peste 800 km. Infrastructura pentru biciclete în Danemarca este foarte bine dezvoltata, cu aproximativ 9000 km de piste și poteci pentru biciclete în orașe și mediul ruraral. Autobuzul de apă din Copenhaga este un alt sistem de transport public de-a lungul portului din Copenhaga. El conecteaza statiile de pe amble părți ale canalului… Copenhaga este renumită pentru numărul de biciclete din oraș, dar este și un oraș grozav pentru bicicletele cargo deoarece, în comparație cu multe orașe, este relativ plat și se circulă ușor cu astfel de biciclete. Conceptul de bicicletă cargo a apărut în Danemarca cu peste 70 de ani în urmă și există puține locuri în lume unde se găsesc atât de multe versiuni ale bicicletei cargo. Bicicletele cargo sunt un tip de transport în special pentru familiile cu copii. Copiii fiind astfel transportați la grădiniță și la școală. Chiar și serviciul poștal și DHL livrează poșta și coletele mici cu bicicleta cargo.

********

BIBLIOTECA REGALĂ

Biblioteca Regală din Copenhaga numită și “Diamantul Negru” – este una dintre cele mai mari biblioteci în lume și cea mai mare din țările nordice. Conține multe scrieri istorice și o copie a tuturor lucrărilor tipărite în Danemarca încă din secolul al XVII-lea. Datorită donațiilor extinse din trecut, biblioteca păstrează aproape toate lucrările tipărite daneze cunoscute, inclusiv primele cărți daneze, tipărite în 1482 de către Johann Snell. În 1999, o nouă clădire adiacentă celei vechi a fost deschisă, cunoscută sub numele de Diamant negru (Black Diamond). Clădirea Black Diamond a fost proiectată de arhitecții danezi Schmidt/Hammer/Lassen.

********

CASTELUL ROSENBORG

Castelul Rosenborg și parcul “The King’s Garden” (Grădina Împăratului)… “Grădinile Castelului Rosenborg” este cel mai vechi și mai vizitat parc din centrul orașului Copenhaga. A fost înființat la începutul secolului al XVII-lea fiind grădina privată ale castelului Rosenborg – construit inițial în 1606-1607 ca o casă de vară din ordinul celui mai faimos rege danez – Christian IV. În castelul Rosenborg se află întreaga vistierie daneză și timp de 400 de ani s-au păstrat cele mai prețioase comori ale regilor și reginelor daneze. Parcul este deosebit prin două alei de copaci de tei, cunoscute sub numele de Calea Cavalerilor și Calea Doamnelor. În parc se mai găsesc Grădina Perene și Grădina de Trandafiri.

********

OPERA

Opera Națională a Danemarcei este una dintre cele mai moderne săli de operă din lume. Este, de asemenea, una dintre cele mai scumpe săli de operă construite vreodată (2,5 miliarde DKK (aproximativ 370 milioane de dolari)). Clădirea a fost proiectată de arhitectul Henning Larsen (1925–2013) și inginerii Ramboll și Buro Happold. Construcția a început în iunie 2001 și a fost finalizată la 1 octombrie 2004. Opera Națională este administrată de Teatrul Regal Danez și este una dintre cele mai bine echipate din lume…

(Va urma)