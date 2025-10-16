Mariana Perciun: „Automedicația cu antibiotice nu ajută în viroze și poate face rău”

Odată cu venirea toamnei, cresc cazurile de viroze respiratorii. Scăderea temperaturilor și timpul petrecut în spații închise favorizează răspândirea virusurilor. Mariana Perciun, vicedirectorul Centrului de Sănătate Soroca, explică ce trebuie să facem ca să ne protejăm.

Ce tipuri de viroze sunt mai frecvente în această perioadă?

„În sezonul rece predomină virozele respiratorii cauzate de virusurile gripale, adenovirusuri, rinovirusuri și virusul sincițial respirator (VSR). Acestea pot provoca simptome precum febra, dureri de gât, tuse, congestie nazală și stare generală de oboseală. În această perioadă, numărul cazurilor crește odată cu scăderea temperaturilor și cu timpul petrecut în spații închise.”.

Cum pot oamenii să se protejeze de îmbolnăvire?

„Măsurile de prevenție sunt esențiale. Recomand spălarea frecventă a mâinilor, evitarea contactului apropiat cu persoane bolnave, aerisirea încăperilor și menținerea unui stil de viață sănătos, cu alimentație echilibrată, hidratare și somn suficient. De asemenea, vaccinarea antigripală este o metodă eficientă de protecție împotriva gripei.”.

Când este momentul potrivit pentru vaccinul antigripal?

„Ideal este ca vaccinul să fie administrat la începutul sezonului rece, în lunile octombrie-noiembrie, înainte de apariția valului de îmbolnăviri. Imunitatea se instalează la aproximativ două săptămâni după vaccinare, iar protecția durează între șase și douăsprezece luni.”.

Ce greșeli fac cel mai des oamenii când se tratează singuri?

„Una dintre cele mai frecvente greșeli este automedicația cu antibiotice, care nu sunt eficiente împotriva virusurilor. De asemenea, mulți pacienți întrerup tratamentul simptomatic prea devreme sau folosesc mai multe medicamente simultan, fără recomandarea medicului. Este important ca tratamentul să fie corect dozat și adaptat simptomelor.”.

Care sunt principalele simptome care ar trebui să îi trimită imediat la medic?

„Persoanele care prezintă febră mare persistentă, dificultăți de respirație, dureri toracice, confuzie sau semne de deshidratare trebuie să consulte imediat un medic. De asemenea, copiii mici, vârstnicii și persoanele cu boli cronice trebuie monitorizate atent, deoarece la ei complicațiile pot apărea rapid.”.