Marea Dictare Națională, ediția a III-a, sărbătorită la Florești de Ziua Limbii Române

 Ziua Limbii Române a fost marcată pe 31 august la Florești prin Marea Dictare Națională, ediția a III-a, un eveniment care a reunit 65 de participanți – elevi, profesori și membri ai comunității – într-o demonstrație de respect și pasiune pentru limba maternă.

Organizat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, evenimentul s-a desfășurat în scuarul Centrului de Creație al Copiilor, transformându-se într-o adevărată sărbătoare a cuvântului scris și rostit corect.

Participanții au avut de scris un fragment din opera „Cărțile copilăriei mele”, semnată de scriitorul Vladimir Beșleagă, text care a testat nu doar cunoștințele gramaticale, ci și atenția și sensibilitatea față de valoarea literaturii române.

Dictările, codificate pentru a asigura obiectivitatea evaluării, vor fi corectate de o comisie specială. Rezultatele vor fi transmise fiecărui participant prin poșta electronică, iar cei care se vor remarca prin performanțe deosebite vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv.

Prin amploarea și spiritul său, ediția a III-a a Marii Dictări Naționale reconfirmă rolul limbii române ca liant identitar și cultural. Inițiativa aduce împreună generații și comunități, oferind un exemplu concret de cum poate fi sărbătorită și protejată limba maternă, nu doar prin declarații, ci prin participare activă și conștientă.

Ina RÎBALCHIN


