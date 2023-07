Maidanezii din Soroca – o problemă creată de cetățeni la care primăria nu a găsit deocamdată rezolvarea

Despre maidanezi ne amintim mereu când cineva mai este atacat sau mușcat de vreo haită de câini fără stăpân. Patrupezii pot fi văzuți cam peste tot, ba se plimbă în fața primăriei, ori se odihnesc în preajma unei școli. Și chiar dacă problema este creată nu de ei, ci de noi oamenii, până acum nu s-a găsit o soluție efectivă pentru a rezolva problema. Și actuala conducere a primăriei Soroca a promis că va rezolva problema maidanezilor, ba chiar a cheltuit bani (ne)buni pentru aceasta, dar… totul rămâne pe vechi, chiar și la patru ani de mandat.

Ala Ganea: femeia care încearcă să rezolve problema maidanezilor din Soroca

Între timp municipiul Soroca are cu 20 de maidanezi mai puțin, datorită unei femei – Ala Ganea, care i-a adunat în gospodăria ei de pe strada Kiryat Ata, unde îi hrănește și are grijă de patrupezi. Cu ajutorul voluntarilor o parte au fost sterilizați. La fel aici și-au găsit loc 12 pisici luate de pe stradă, care se împacă foarte bine cu câinii. “Eu îi luam de pe drumuri, îmi era jale când vedeam animalele abandonate, și tot așa câte unul, câte unul, i-am adus acasă, ne zice femeia. Eu îi hrănesc pe toți douăzeci de câini și pe cele 12 pisici, le fac diferite terciuri. Am discutat cu vecinii, dar nu ne înțelegem și nu am găsit o soluție. Eu îi înțeleg că uneori îi deranjează când hămăie câinii, dar aceasta e doar când vine cineva și eu nu sunt acasă, în rest sunt liniștiți. Am mai dat câini la oameni, dar toți dispăreau pe urmă, și am zis că nu-i mai dau”.

Între timp doamna iese cu o pâine și o împarte câinilor ca să-I mai liniștească. Aceștia se pare că nu-s prea mulțumiți de prezența subsemnatului și au ridicat o larmă, de se auzea în toată mahala.

“Câinii nu au nici o vină, este vina oamenilor. Ei sunt animale domestice și trebuie să aibă stăpâni. Aș vrea ca oamenii noștri să se mai civilizeze un pic, să fie ca în alte țări, să avem altă atitudine față de animale. Să învățăm oamenii încă de când sunt copii să iubească animalele, dar să nu le urască, și atunci se va schimba spre bine situația”.

Vecinii care ne-au sesizat despre ce se întâmplă în curtea doamnei Ganea, sunt iritați de situația în care s-au pomenit. Aceștia, pe bună dreptate, spun că nu pot trăi așa, gălăgia câinilor și mirosul din curtea vecină, le fac viața un chin. Pe de altă parte Ala Ganea nu face nimic rău, decât să îngrijească de câinii aruncați în drum de alți oameni. Ar fi poate de acord ca aceștia să fie duși la un azil de maidanezi, în care aceștia să fie îngrijiți de specialiști și hrăniți în fiecare zi, ba chiar ar da și ea o mână de ajutor, dar ce să facă dacă nu are o așa alternative. Să-I ducă înapoi pe stradă, ori să-I lase pe toți în fața primăriei?

“Sunt două categorii de oameni: cei care iubesc și cei care nu iubesc animalele, continuă ea. Fiecare om iubește pe cineva, unii copiii, alții animalele, părerea mea este că maidanezii sunt la fel ca și copiii: neajutorați, au nevoie de cineva mai mare, de îngrijire, de casă. Acești câini nu-s sălbatici ca să trăiască în pădure, și nici nu trebuie să trăiască în stradă, sunt animale domestice.”

Investiții da, azil pentru câini ba

Acum doi ani, la început de vară, Primăria municipiului Soroca informa cetățenii că este în toi construcția Centrului de plasament, temporar, pentru câinii fără stăpân. Locația aleasă este gunoiștea municipală. Atunci eram informați că la construcția acestui centru este utilizat vechiul gard de la stadionul municipal, iar din bugetul primăriei au fost alocați circa 150 000 lei “pentru întreținerea Centrului de plasament a câinilor maidanezi”. Dar după aceasta, autoritățile au bătut pasul pe loc. Astfel iese că acei bani au fost folosiți fără vreun folos. Dar iată care este situația în 2023. “Referitor la construcția adăpostului, primăria nu dispune de mijloace financiare pentru finisarea lucrărilor și se caută surse extrabugetare (proiecte), ar fi necesari cel puțin 4 000 000 lei. Însă cel mai îngrijorător fapt este că oamenii obișnuiesc să abandoneze câinii, aruncându-i în stradă, grav este că și locuitorii satelor din apropierea orașului fac la fel, aduc câinii la Soroca, de asta problema maidanezilor este interminabilă.”

Și dacă până acum s-a vehiculat ba suma de 150 000 lei, apoi de peste 4 milioane de lei, pentru crearea sa, nimeni nu spune de câți bani din bugetul local va fi nevoie pentru întreținerea acestui centru. Între timp primăria ne asigură că autoritățile încearcă soluționeze problema – „maidanezii sunt sterilizați, există persoane angajate în acest sens”. Așa că reiese că cetățenii au fost lăsați unul la unu cu problema făcută tot de ei.

Ce spun consilierii municipali?

Am întrebat mai mulți consilieri municipali opinia lor referitoare la acest subiect, în contextul investiției fără rost a celor 150 mii de lei și a problemei nerezolvate. “Îmi pare rău că proiectul nu este finalizat. Ideea a fost buna de la început. Problema animalelor fără adăpost este foarte delicată. Din păcate, proiectul a fost încredințat încă de la început unei persoane incompetente și indiferente față de animale”, consideră Ecaterina Kazmirciuc.

Artur Lesco crede că rezolvarea problemei nu ține doar de crearea unui azil. “150 mii de lei nu au fost alocați de noi consilierii, ci luați din bugetul Serviciului Amenajare și Înverzire. Știu că și cu gardul demontat de la stadionul orașului s-a încercat construirea unui adăpost pentru animale. Eu m-am expus și în ședința consiliului că acest lucru a fost un eșec, nu s-au gândit bine și nici nu au calculat, ca până la urmă să nu fie nici un câine acolo. Ceea ce s-a încercat acolo nu-l putem numi azil, care ar trebui să aibă alt statut, alt proiect, cu totul altfel se face. Părerea mea este că autoritățile nu pot rezolva această problemă. Trebuie de făcut un proiect la nivel local, cu atrageri de investiție, cu buget aparte, fiindcă a crea un azil pentru maidanezi nu presupune doar construcția propriu-zisă, dar aici sunt angajați, hrană la câini trebuie, sterilizare, neapărat un medic veterinar, este ca o întreprindere. Doar crearea azilului nu rezolvă tot, este necesară o instituție cu buget, cu oameni și salarii, cu investiții, eu așa o văd. Dar să creăm un azil cum au făcut la Bălți nu este cazul, s-au făcut investiții, construcții, s-au instalat voliere pentru câini, dar animalele mureau de foame acolo. Oamenii umblau și strângeau hrană prin oraș pentru acei maidanezi. Soluția nu este simplă. Să luăm doar câinii de pe stradă și să-i închidem acolo sus, care va fi soarta și viața lor de mai departe?”

Ana Maxim-Halupneac, consider că la acest subiect s-au adunat prea multe întrebări fără răspuns. “Consilierii PAS încă în 2021 au solicitat explicații de la administrația orașului pe acest subiect. Dat fiind că la 06.06.2021 serviciul de presă al Primăriei mun. Soroca informa cetățenii că construcția Centrului de plasament temporar pentru câinii fără stăpân este în toi, din bugetul Primăriei fiind alocați circa 150 000 pentru întreținerea Centrului, în luna august 2021, în contextul începerii de curând a unui nou an școlar, am solicitat să ne fie prezentată informația cu privire la problema câinilor maidanezi și anume: Care este planul de acțiuni al Primăriei pentru rezolvarea acestei probleme și câți câini au fost adăpostiți deja la Azil. Drept răspuns am primit următoarea scrisoare pe care va îndemn să o admirați și dumneavoastră. Mai nou avem aprobat și un Regulament cu privire la capturarea și sterilizarea câinilor maidanezi. Care însă nu da claritate când vor fi plasați maidanezii în Azil și ce se va întâmpla cu ei după procedura de sterilizare, respectiv acești câini riscă să ajungă iar pe străzile orașului. La fel nu au fost făcute estimări cu privire la costurile care urmează a fi suportate. De exemplu câtă hrană trebuie pentru un câine, cât costă procedura de sterilizare, de câți medici veterinari este nevoie, cât costă și ce medicamente sunt necesare pentru a realiza procedura de sterilizare și pentru perioada post intervenție, și multe alte detalii care nefiind puse la punct riscăm să mai avem un act aprobat care se va prăfui undeva la etajul. Citind recent pe rețelele de socializare despre un caz când o doamnă a fost atacată de un câine maidanez, îmi dau seama că problema nu doar că nu a fost rezolvată ci și se agravează an de an, acești câini înmulțindu-se necontrolat. Riscăm să ne trezim cu un adevărat focar de rabie in tot municipiul, care este foarte periculos. Probabil nu ne v-a rămâne altceva decât să ne ascundem după gardurile construite parcă pentru acest țel…”

Problema maidanezilor rămâne o promisiune electorală și pentru această toamnă?

Între timp, inclusiv și în această vară, maidanezii din Soroca atacă oamenii, iar primăria… regretă și își cere scuze cam de fiecare dată. Despre acest subiect s-a vorbit și la o ședință a Consiliului de Securitate Comunitară al municipiului, ba avem și un Regulament cu privire la capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân, aprobat anul trecut de Consiliul municipal Soroca. În decizia adoptată de aleșii locali, se menționează că acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare și adopţie se vor realiza conform normelor şi măsurilor sanitar veterinare referitoare la protecţia animalelor, cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor. Anterior au fost organizate consultări publice referitor la acest subiect, iar unele recomandări au fost incluse în versiunea finală a regulamentului.

Amintim că anterior “Observatorul de Nord” a creat un sondaj pe site-ul nostru, în care întrebam sorocenii cum ar trebui primăria Soroca să rezolve problema câinilor maidanezi? Am distribuit sondajul în grupurile populare de pe rețelele de socializare din municipiu și satele raionului, și iată rezultatele. Cei 196 de oameni care au acceptat să participe la sondaj au votat astfel: 39% – Să deschidă și întrețină un azil pentru patrupezi; 22% – Să-i nimicească prin otrăvire sau împușcare; 20% – Să-i sterilizeze; 19% – Pedepsirea abandonului și motivarea financiară a adopției maidanezilor.