Ludmila Dudun: „Propria afacere de la Chișinău am lăsat-o pentru familia mea”

Ludmila Dudun s-a mutat cu traiul la Donduşeni, după ce și-a deschis propria afacere la Chișinău. De mică, și-a demonstrat dragostea față de artă, cu pași mici descoperind talentul său de a picta. Fiind studentă, a ilustrat o carte și a confecționat două colecții vestimentare. Acum, este mămică tânără a trei fetițe mici și confecționează bijuterii.

Ludmila, a urmat să studieze la colegiu și universitate specialitatea de pictor și design vestimentar. Pe parcurs, a reușit să meargă și la diverse cursuri de vizajit, cosmetolog.

Mulți ani a activat într-un salon de frumusețe din Ungheni, după care la Chișinau și-a deschis propriul salon.

„Activitatea mea este una foarte interesantă. Nu am putut nici o zi din viața mea să stau fără treabă. Desigur că viața mea s-a schimbat atunci când am rămas însărcinată cu primul copil. Ne-am mutat cu soțul la Dondușeni, el fiind originar de acolo, iar eu neștiind pe nimeni, am fost nevoită să încep activitatea mea de la zero”, ne-a povestit femeia.

După concediul de maternitate a reușit să muncească și la liceu în calitate de profesoară de educația plastică, dar și ca conducător de cerc la un centru de creație. Acum este în concediu de maternitate cu cel de-al treilea copil și confecționează accesorii. Nu și-a uitat pasiunea față de pictură, se mai regăsește și în picturile grafice.

1 of 18

„Muncesc încă din anul doi de la universitate. Sezonurile de vară munceam ca vizajist într-un salon din Chișinău, iar weekend-urile mergeam să le muncesc într-un salon din Ungheni, căci de fapt sunt originară de acolo. Dragostea mea față de confecționarea bijuteriilor a apărut din anul trei la universitate. La început făceam mărgeluțe simple, după care am început să inventez diferite modele. Nu aveam acces la internet și la diferite modele ca în zilele de azi, mi-a fost mai greu dar m-am descurcat”, a mai adăugat Ludmila.