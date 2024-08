Locuitorii din Glodeni despre referendumul din toamnă: „Jumătate de populație e de partea Europei, cealaltă parte ține cu Rusia”/ VIDEO

„Fiecare are povestea sa, comuniștii au povestea lor, aceștia o au pe a lor, aici deja cum se vor prinde alegătorii.”

Locuitorii din orașul Glodeni au păreri împărțite despre referendumul din toamnă.

„Da, este nevoie de acest referendum, este bine să participăm la acest referendum, fiindcă integrarea europeană este importantă pentru fiecare cetățean din Republica Moldova. O să avem mai mare libertate, oportunitate mai largă și să putem și noi integra ca europenii.”

„Nu ar fi nevoie de referendum. – De ce? – Pentru că nu se face nimic în țară domnule. Absolut nimic nu se face, nici drumuri, o fabrică ca să poată lumea lucra, nu se face nimic absolut în țara asta.”

„Eu cred că nu trebuie, dacă merge cursul european, ei fac toate documentele pentru ce trebuie referendum? Încă nu m-am clarificat, eu aș vrea să fie cu toate țările totuna, nu numai cu Europa.”

„Noi dorim în Europa măcar ceva să se schimbe în țară, dar jumătate de populație e de partea Europei, cealaltă parte ține cu Rusia, cum? Europa este Europa, acolo sunt legile lor, totul se controlează, se consideră că trăiesc mai bine decât noi.”

Din cauza situației financiare din țară, unii cred că putem adera la Uniunea Europeană, pe când alții încă sunt reticenți.

„Nu e bine, lasă să ne dea pensia care e în Europa și poftim, da noi ce pensie avem că ne-au adăugit 6% și eu am muncit în firmă 20 de ani așa am stat în murdărie și eu am 2.000 abia acum pensia.”

„Eu toată viața visez să fim în Uniunea Europeană, acolo e civilizație, acolo e înțelegere, acolo e generozitate. Moldovenii noștri, așa să vorbim oamenii noștri se vor civiliza, se vor reeduca și vor înțelege cândva că acolo este de lucru și este unde să te duci să îți faci un ban.”

„Dacă ne unim cu Europa o să fie mult mai bine, mă gândesc eu și trebuie să fie așa ceva. Trebuie să cunoaștem tot. Noi dorim multe și pentru copiii noștri, pentru toată țara nu numai pentru al meu oare…, pentru toată lumea să le fie bine.”

„În Ucraina că e război, prețurile sunt mai ieftine decât la noi în Moldova. Ne-au adus la sapă de lemn cu totul. Că om vota noi, că nu am vota noi referendumul, dacă ei mai tare se zbat pentru putere nu pentru populație.”

„Da e important ca să vedem care și cum, procentajul. Ar fi bine că tineretul…, să te duci liber încolo, încoace. Să progreseze Moldova mai departe, să fie mai bine, să vie investitori, să avem de lucru, să nu ne ducem peste hotare.”

„E nevoie, eu mă gândesc că poate a fi mai bine, s-a schimba ceva… să fie canalizație asta prin sate, locuri de muncă, salarii mai mari…”

Experții economici sunt de părerea că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, nivelul de trai în țară se va ridica.

MIHAELA SIRIȚANU, expertă în economie politică și relații internațional la Watchdog: „Aderarea la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova înseamnă un nivel mai ridicat de viață și înseamnă un stat în care drepturile noastre sunt respectate, iar statul de drept funcționează. Ce înseamnă asta la mod practic, înseamnă că noi vom putea atrage mult mai multe finanțări pentru a ne dezvolta mediul de afaceri, pentru a ne dezvolta zonele rurale și urbane, pentru a elimina inegalitățile între zona urbană și rurală.”

Referendumul va conține o singură întrebare: „Sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?”, cu două variante de răspuns: „Da” sau „Nu”.