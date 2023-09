La Vasilcău casa părintească nu se vinde… /VIDEO

Liuba Cracea s-a născut la Vasilcău și a moștenit de la părinți și bunei o casă veche cu o istorie de peste 100 de ani. Chiar dacă locuiește în Chișinău de mai mulți ani, inima și sufletul său sunt întotdeauna legate de locul unde a copilărit.

Gândul de a restaura gospodăria l-a avut în minte de mai mult timp, dar ideea s-a materializat după o discuție cu fratele. Cu bucurie, femeia își amintește: “Minunile au început să apară de îndată ce am început lucrările. Am interpretat aceste semne ca o încuviințare din lumea cealaltă, din partea părinților și bunilor mei. Am găsit și suma de bani necesară pentru restaurare și meșterii iscusiți au apărut la timp. Lucrările s-au desfășurat cu ușurință și destul de rapid.”

Se întoarce la Vasilcău aproape în fiecare weekend. Aici, între pereții casei părintești, simte cum se încarcă cu energii pozitive și găsește liniște sufletească.