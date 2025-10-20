La Șoldănești a avut loc a IV-a ediție a Festivalului Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare”, în memoria maestrului Grigore Zănoagă

Festivalul Transfrontalier „Răsune fanfare, fără hotare” a avut loc la Șoldănești, pentru a patra oară, adunând fanfare din mai multe raioane ale Republicii Moldova într-o celebrare a tradiției muzicale autohtone. Evenimentul a fost dedicat memoriei maestrului Grigore Zănoagă, un promotor de seamă al artei fanfarelor din țară, relatează moldpres.md

Printre participanți s-au numărat Fanfara Palatului de Cultură din Soroca și majoretele de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”.

La ceremonia de deschidere a participat secretarul de stat al Ministerului Culturii, Andrei Chistol, care a adresat un mesaj de recunoștință organizatorilor, participanților și publicului.

„Muzica fanfarelor are puterea de a uni oameni și comunități dincolo de granițe. Prin astfel de evenimente, păstrăm vie o tradiție care face parte din identitatea noastră culturală și aducem mai aproape generațiile tinere de valorile autentice”, a declarat oficialul.



Totodată, Andrei Chistol, a subliniat că instituția va continua să sprijine inițiativele care cultivă talentul, respectul pentru patrimoniu și cooperarea culturală între regiuni.

Festivalul a debutat cu parada fanfarelor prin centrul orașului, urmată de recitaluri și evoluții artistice la Căminul de Cultură „G. Coșbuc”. Pe scenă au urcat colective din Chișinău și din raioanele Dondușeni, Briceni, Florești, Hâncești, Rezina, Sângerei, Glodeni, Criuleni și Șoldănești, oferind publicului o veritabilă sărbătoare a muzicii de fanfară.