La Sănătăuca, a fost modernizată o sală de sport, care a costat 738.866 de lei

Recent, în satul Sănătăuca a avut loc un eveniment deosebit – deschiderea oficială a sălii de sport modernizate din cadrul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”. Această realizare, posibilă datorită alocării a 738.866,48 mii lei prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2024, marchează o etapă semnificativă pentru educația și bunăstarea elevilor.

Evenimentul a adunat personalități locale și naționale, printre care domnul Vasile Tîltu, președintele raionului Florești, doamna Larisa Novac, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Diana Pantaz, șefa Direcției Generale Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești și domnul Ivan Țurcan, reprezentant al Biroului politici de reintegrare. Prezența acestora a subliniat importanța proiectului pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale în regiune.

Renovarea sălii a fost inițiată la propunerea directoarei instituției, doamna Natalia Godonoga, care a evidențiat starea deplorabilă a clădirii înainte de reabilitare: „Sala sportivă era într-o stare deplorabilă, cu mult mucegai, podea deteriorată. Multe solicitări și proiecte am înaintat, dar erau fără succes. Edificiul instituției este la bilanțul Consiliului raional, din acest motiv, am solicitat de la consiliu să aplicăm, la Programul Biroul de reintegrare a țării, precum am făcut și în anul 2023 pentru dotarea TIC și extinderea rețelei wi-fi,” a declarat directoarea.

Competițiile sportive organizate în cadrul evenimentului au demonstrat bucuria și entuziasmul elevilor pentru noul spațiu. Profesorii și elevii au transmis un mesaj puternic: sportul este esențial pentru un stil de viață sănătos.

Domnul Vasile Tîltu, președintele raionului Florești, a mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat în realizarea proiectului pentru aportul și susținerea în cadrul proiectelor educaționale și sociale din raion.

Inaugurarea sălii de sport la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Sănătăuca reprezintă un exemplu al impactului pozitiv pe care investițiile în educație îl pot avea asupra comunităților locale. Prin asemenea proiecte, nu doar că se îmbunătățește infrastructura, dar se construiește și o fundație solidă pentru o generație mai sănătoasă și mai bine pregătită pentru viitor.

Ina RÎBALCHIN