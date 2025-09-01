La început de an școlar: Vaccinarea – unica cale de protejare contra rujeolei

În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare.

Vaccinarea rămâne a fi cea mai sigură și eficientă măsură pentru sănătatea copiilor. Un copil vaccinat este un copil protejat. Vaccinarea la timp previne apariția și răspândirea bolilor infecțioase grave, precum este rujeola. În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în Republica Moldova, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de import (România, Ucraina, Germania, Federația Rusa și Egipt). Teritoriile afectate sunt: Chișinău – 93, Cimișlia – 33, Fălești -18, Strășeni – 10, Bălți – 9, Orhei – 8, Bender – 5, Cahul – 5 cazuri, Criuleni – 3, Comrat – 3, Ialoveni – 2 cazuri, Glodeni, Ocnița, Soroca, Rezina și Tiraspol – câte 1 caz.

Pe parcursul perioadei estivale, în țară, au fost înregistrate cazuri unice de rujeolă, în rândul adulților și copiilor nevaccinați: în luna iunie – 52 de cazuri, în iulie – 13 cazuri și în august – 3 cazuri.

Rujeola este o boală extrem de contagioasă, de șase ori mai infecțioasă decât gripa și poate dezvolta complicații grave, cum ar fi: infecția urechii, pneumonie, surditate permanentă, encefalită sau chiar deces. Aceasta se răspândește foarte rapid, dacă nu este menținută imunitatea de grup, ce poate fi obținută prin acoperirea vaccinală a peste 95% din populație. Tratament specific contra rujeolei nu există, dar boala poate fi prevenită prin VACCINARE.

În condițiile de acoperire joasă la vaccinare, înregistrată la nivel național (sub 85% pentru vaccinarea ROR la vârsta de 1 an), există riscul de emergență a maladiilor prevenibile prin vaccinări.

Vaccinarea se efectuează gratuit, cu 3 doze de vaccin ROR, la vârstele de 12 luni, 6-7 ani și 15-16 ani. În cazul în care copiii nu au beneficiat de vaccin la vârstele corespunzătoare, îndemnăm părinții să meargă la instituția medicală, unde medicul de familie va propune o schemă individuală de vaccinare.

Protejează-ți copilul prin vaccinare!

Pentru un început de an școlar în siguranță, ANSP recomandă: verificarea statutului vaccinal al copiilor; programarea la medicul de familie pentru vaccinurile omise; informarea din surse oficiale privind importanța imunizării și eficiența vaccinurilor.