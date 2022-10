Irina Nistor: „Fiecare pasăre finisată – un nou membru în familia noastră”

Irina Nistor, confecționează păsări 3D din lemn și le ajută să zboare. Fiecare membru al familiei participă la confecționarea păsărilor. Familia Nistor, de zece luni practică acest hobby. O lucrare, este confecționată în 14 zile, iar la final, ei se bucură membrului nou apărut în familie.

„Am fost cu familia la odihnă, peste hotare, și acolo pentru prima dată am văzut așa gen de lucrări. M-a impresionat foarte mult pasărea din lemn care părea a fi vie. Când m-am apropiat de o lucrare, pasărea mă contempla din toate părțile, iar atmofera era foarte călduroasă”, ne-a povestit Irina.

Ideea de a confecționa păsări, a urmărit-o două luni. La un moment dat, s-a hotărât totuși să încerce acest hobby. După ce a găsit materiale corespunzătoare, a încercat să facă prima lucrare.

„Prima pasăre am făcut-o din memorie, căci în vacanță am văzut și am pipăit lucrările care erau acolo. Nu eram siguri că ne va reuși, dar cu mult curaj și răbdare am fost foarte bucuroși când am văzut lucrarea finisată. Deși, era preconizată doar o pasăre, lucrul în echipă familial ne-a apropiat și mai mult, iar noi împreună am urmat să mai confecționăm. Soțul deseană și taie formele, eu răzuiesc cu hârtia abrazivă iar după împreună cu copiii colorăm”, a mai adăugat Irina.

Pentru familia Nistor, fiecare lucrare este individuală. Păsările 3D confecționate din lemn, au o altă viață.