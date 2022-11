Ion Robu: „Cartea „Satul cu 25 de mori” este o descoperire pentru mine”

Ion Robu, scriitor, jurnalist și comentator sportiv, născut în satul Climăuţii de Jos din raionul Șoldănești, a lansat o carte care a dedicat-o oamenilor frumoși din sătucul său. Își aduce aminte de copilărie, mic fiind, interesul îi era foarte mare pentru întreaga istorie a satului și a morilor de acolo. Cartea, intitulată „Satul cu 25 de mori”, este o descoperire pentru scriitorul Ion Robu.

„Când eram copil, în sat funcționau foarte multe mori. După, timpul trecând, am descoperit și numărul acestora. Noi, istoric, aparținând județului Soroca, cu ajutorul unui veteran, profesorul de matematică Ilia Iacovlevici Rusu, i-am enumerat pe stăpânii celor 24 de mori, dar pe unul așa și nu l-am găsit. Am descris unele particularități ale lor în perioada sovietică. Mi se pare că este o cifră extraordinară, în județul Soroca răsfoind documentele, nu am mai găsit o localitate care să aibă atâtea mori și pare mi se chiar în toată fosta gubernie Basarabia nu a fost așa ceva”.

Acum în sat nu funcționează nici-o moară, au rămas doar două dintre ele. Una e într-o stare relativ bună, este îngrijită de urmașii foștilor proprietari, iar alta este în faza de ruinare. Ion Robu, a studiat mai multe surse istorice ale satului la câteva biblioteci de la noi din țară.

„Am făcut această istorie a satului meu. Mi-am dorit să fie ca o istorie comparată, ce a fost și ce este în prezent. Am publicat în această carte recensămintele din 1835, 1850 și 1858, am toate datele despre familiile noastre din anul 1904. Am prezentat toate componențele familiei în 1908. În carte, se găsește orice familie, care istoric au locuit în această localitate”.

La carte a muncit aproape cinci ani. Primii doi ani și jumătate a lucrat sporadic, haotic, iar ultimii trei ani cu regularitate, scriitorul a fixat obiectivul zi, săptămână, ce face, unde se duce și ce cărți trebuie să studieze. Pentru completări și precizări a fost plecat și la Iași, Suceava și București.

„Cartea a fost editată pentru prima oară în Republica Moldova, eu anterior am mai editat șase cărți cu tematică sportivă. Cartea am lansat-o în satul meu natal, Climăuții de Jos. M-a impresionat foarte mult un lucru, atunci când căutam documentele despre satul meu, am găsit că cinci domnitori ai Moldovei, au luat decizii referitoare la soarta Climăuților. Pentru acest sat s-a dat și o mică bătălie cu niște rude ale cronicarului Grigore Ureche. Unul dintre ei, pretindea la o jumătate de sat, dar au pierdut concensul pentru că nu au avut dreptate”.

Scriitorul, urmează să mai viziteze și alte localități, unde-și va prezenta cartea care conține multe poze, documente interesante, biografii ale oamenilor dar și informații despre acele 25 de mori.