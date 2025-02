File memorabile de amintiri la Liceul „Ștefan cel Mare” – întâlnire cu absolvenții

Pe 1 februarie curent, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ – Întâlnirea cu absolvenții, adunând promoțiile anilor 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 și 2024, care au trăit amintiri de neuitat, într-o atmosferă caldă și plină de emoție.

Pentru a marca această zi specială, organizatorii au pregătit un program artistic deosebit, ca să-și primească oaspeții dragi – absolvenții, cei care, de-a lungul anilor, au lăsat o parte din sufletul lor între zidurile acestei instituții. Cu fiecare promoție revenită în băncile simbolice ale trecutului, s-a scris încă o pagină din istoria acestui lăcaș de învățătură.

Evenimentul a debutat cu un moment artistic special pregătit de elevii claselor a XII-a. Aceștia, agitând telefoanele mobile și apoi înlocuindu-le cu manuale și cărți, au traversat „Poarta Înțelepciunii”, simbolizând drumul de la copilărie la maturitate.

Prezentatorii serii: Maxim Dioneac și Andreea Cojocaru-Țurcan, Vadim Voloșciuc și Ionela Rîmiș au deschis festivitatea cu un salut emoționant: „Bună seara și bine ați revenit acasă, dragi absolvenți! Astăzi ați pășit din nou în Țara Cunoștințelor, un loc unic pe harta sufletului fiecăruia, unde v-ați format ca oameni.”

Cu fiecare an trecut, absolvenții au dus mai departe valorile insuflate de profesorii lor. Și acum, reîntorși în școala dragă, au evadat prin amintirile și momentele frumoase, petrecute pe coridoarele școlii, amintindu-și de primele emoții și de prieteniile care au rezistat în timp.

Evenimentul a continuat cu prezentarea promoțiilor jubiliare: promoția 1995 – 30 ani de la absolvire; Promoția 2000 – 25 ani de la absolvire; promoția 2005 – 20 ani de la absolvire; promoția 2010 – 15 ani de la absolvire; promoția 2015 – 10 ani de la absolvire; promoția 2020 – 5 ani de la absolvire și promoția 2024 – primul an în lumea studenției. Fiecare promoție a fost întâmpinată cu aplauze și emoție, iar foștii diriginți au rememorat cu drag momentele unice, petrecute alături de generațiile lor de elevi.

Într-un moment solemn, participanții și-au plecat capetele pentru un minut de reculegere, în memoria profesorilor care au fost cândva faruri călăuzitoare și care acum veghează din ceruri.

Atmosfera serii a fost animată de momente artistice captivante, dansuri intergeneraționale, cântece interpretate de actualii elevi ai liceului și jocuri interactive pentru absolvenți. Printre activitățile propuse s-au numărat: testul memoriei – absolvenții anului 1995 au fost provocați să-și amintească detalii din anii lor de școală. Colțul creativ – promoția 2005 a ilustrat simbolic, prin desene, ce a însemnat pentru ei școala. Recunoaște locul! – promoția 2010 a identificat spații din liceu prezentate într-un video nostalgic. Jocul „Da/Nu/Posibil” – promoția 2015 a răspuns la întrebări amuzante despre anii lor de liceu.

Un moment deosebit al serii a fost oferit de îndrăgita soprană din Italia, Natalia Roman, absolventă a promoției 1995, care a încântat publicul cu vocea irepetabilă, interpretând celebra piesă „Con te pertiro” de Lucio Quarantotto, muzica Francesco Sartori, generând o explozie de aplauze și ovații din partea publicului.

De asemenea, și alți absolvenți și-au împărtășit talentul artistic, oferindu-ne momente muzicale care au încălzit sufletele tuturor celor prezenți.

Fiecare promoție a avut ocazia să împărtășească amintiri, să-și revadă foștii colegi și să se bucure de căldura unui loc, care le-a fost cândva a doua casă.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă de recunoștință și nostalgie. Emoțiile au fost copleșitoare, lacrimile de bucurie și îmbrățișările călduroase demonstrând că anii de școală rămân întotdeauna vii în sufletele absolvenților.

„Nu există nimic care să nu poată fi cucerit prin muncă perseverentă, iar la cârma acestei munci titanice stă Măria Sa, Profesorul – un exemplu de noblețe, har și dragoste pentru copii.”

Întâlnirea a fost o reconfirmare că școala nu este doar un loc al cunoștințelor, ci și un sanctuar al prieteniilor, visurilor și valorilor care dăinuiesc peste ani. „Mi-e dor de anii de școală!” – un gând care a unit generații întregi, sub același acoperiș al amintirilor de neuitat.

Andreea COJOCARU-ȚURCAN,

Adelina NECOARĂ, corespondente HTSJ