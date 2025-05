Instruiți să facă haos. Partea I

Mai mulți tineri din Moldova, care au fost în vizite de studiu în Federația Rusă, sub egida organizației „Eurasia”, conectată strâns de Kremlin și politicianul fugar Ilan Șor, participă la activități de protest în susținerea Evgheniei Guțul, dar și a altor politicieni din anturajul lui Ilan Șor. Mai mult, aceștia ar fi fost instruiți în Rusia cum să folosească arme pentru a provoca daune neletale, să provoace și să confrunte forțele de ordine, pentru a crea haos în timpul protestelor. Despre aceste acțiuni subversive, organele de drept au anunțat încă în toamna anului trecut. Deși a fost pornit un dosar penal, în cadrul căruia au fost făcute peste 80 de percheziții, tinerii vizați în anchetă se află în libertate, iar unii dintre ei participă, nestingheriți, la evenimente cu caracter politic. Mai multe detalii, în anchetă.

3 februarie 2025. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „ȘOR”, mai exact, episodul în care este vizată Evghenia Guțul, bașcanul Găgăuziei. Cu aproximativ jumătate de oră înainte de ședință, în fața instanței s-au adunat susținătorii lui Guțul, în mare parte, persoane în etate. După vreo 15 minute, însă, la fața locului și-a făcut apariția un grup de tineri. Aceștia poartă haine care nu-i scot în evidență, în culori gri sau negre, iar unii au glugi pe cap. Se amestecă ușor în mulțime și stau liniștiți. Când își face apariția Evghenia Guțul, tinerii se adună în jurul ei. Printre susținători – Alexei Lungu, președintele partidului ,,Șansă”, afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor.

Evghenia Guțul este învinuită de procurori că, în perioada 2019-2022, ar fi acceptat cu bună știință peste 40 de milioane de lei de la un grup criminal organizat, pentru finanțarea fostului partid ,,ȘOR”. S-ar fi ocupat, inclusiv de aducerea banilor din Federația Rusă, cât și distribuirea acestora participanților la proteste. Atunci ea deținea funcția de secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control a formațiunii politice și a coordonat activitatea unor oficii teritoriale. Peste două zile, pe 5 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în „Dosarul Guțul”. De această dată, majoritatea celor care s-au adunat s-o susțină sunt tineri, fețe cunoscute, pe care le-am văzut la ședința anterioară.

Pe parcursul lunilor februarie și martie, am participat la șapte ședințe de judecată. De la o zi la alta, numărul tinerilor prezenți în fața judecătoriei crește. Îi vedem în grupuri mici, discreți. În mare parte a timpului, stau liniștiți, fără să scandeze sau să-și manifeste vreo nemulțumire. I-am întrebat, pe unii dintre ei, de ce vin la aceste ședințe de judecată?

Reporter: Cu ce scop v-ați adunat, astăzi, aici? IURI VITNEANSKI, membru al Biroului politic al partidului „Renaștere”: Am venit, astăzi, pentru a o susține pe Guțul Evghenia, împotriva căreia a fost deschis un dosar penal și asupra căreia se exercită presiuni. TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: Împreună cu băieții am venit să susținem o persoană care, la fel, luptă pentru această țară. Reporter: Dar care sunt solicitările dumneavoastră? TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: Cerem dreptate, doar atât. Nu cerem încălcarea legii, cerem ca totul să se întâmple conform legii, să fie în conformitate cu legea și să fie legal. Nu cerem nimic altceva. CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Particip la o întrunire publică, astfel cum îmi permite legea. Atât. Reporter: Ok, dar vedeți susține pe cineva sau… ? CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Subiectul: „Contracararea activităților de intimidare a opoziției”.

Acești trei tineri nu sunt doar simpatizanți ai Evgheniei Guțul, dar posibili provocatori care, potrivit oamenilor legii, ar fi fost antrenați, anul trecut, în Federația Rusă, să organizeze acțiuni ofensive în timpul protestelor, pentru a crea panică și haos, în caz de necesitate. Video-ul în care apar tinerii cu pricina a fost făcut public de oamenii legii în cadrul unei conferințe de presă, pe 17 octombrie 2024, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale și referendumului din toamnă.

VIOREL CERNĂUȚEANU, șeful Inspectoratului General al Poliției: Au mers pentru instruiri în Federația Rusă. Aceste persoane au fost pregătite pentru diferite forme, în timpul acțiunilor de protest sau măsuri în masă, unde erau instruite despre procedee și metode tehnice în acțiunile de protest, comportamentele care trebuie să le manifeste, tactici de provocare, înfruntarea inteligentă a cordoanelor, extragerea de obiecte sau arme de la organele de forță.

Despre gravitatea situației a vorbit și directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, în cadrul ședinței Parlamentului din 12 decembrie 2024, atunci când a prezentat raportul privind imixtiunea externă în procesele electorale din Republica Moldova.

ALEXANDRU MUSTEAȚA, directorul Serviciului de Informații și Securitate: Sub paravanul anumitor proiecte, entitatea „Eurasia” a realizat finanțarea transportării cetățenilor Republicii Moldova la Moscova, unde erau instruiți în diferite modalități de activitate, cât și de ideologizare. În cadrul instruirilor au fost implicați instructori și experți politici, originari din Federația Rusă, Republica Belarus și țări din Caucaz și Asia Centrală. Printre vorbitori, la aceste evenimente a fost sesizată implicarea organizației de tineri a partidului de guvernare din Federația Rusă, dar și propagandiști ideologi ruși.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a pornit o cauză penală, încă în iulie 2024, pe fapte ce țin de crearea sau conducerea unei organizații criminale, cât și de pregătirea dezordinilor în masă. În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate în jur de 100 de percheziții la peste 80 de persoane.

DENIS ROTARU, procuror, PCCOCS: În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe obiecte care interesează urmărirea penală, diferite laptopuri, telefoane mobile, alte obiecte electronice și mijloace financiare. Dacă e să luăm valoarea lor în lei, undeva aproximativ până la 1 milion 700 de lei. Deci, la moment se petrece expertizarea acestor obiecte informaționale, care nu este finalizată și se stabilește proveniența mijloacelor financiare. O parte din persoane au fost audiate, toate persoanele se află în libertate. Acțiunile continuă.

Prin urmare, la aproximativ jumătate de an de la aceste percheziții și la zece luni de la instruirile desfășurate în Federația Rusă, niciunul dintre acești tineri nu a primit vreun statut procesual: fie de bănuit sau învinuit. Ce se știe cu siguranță este că instruirile au avut loc la baza de odihnă ,,Krasnaia Pakhra”, care se află într-o localitate, situată la 50 km distanță de orașul Moscova, într-o sală de 300 de metri pătrați. Baza de odihnă face parte din lanțul hotelier AMAKS Hotels & Resorts.

Deși imaginile publicate de poliție sunt blurate, am găsit câteva indicii cu ajutorul cărora, dar nu numai, am reușit să aflăm identitatea unor tineri care au participat la instruirile din Federația Rusă. Mai mult, organele de drept au publicat și câteva imagini din cadrul unor percheziții, pe care, la fel, le-am analizat cu maximă atenție. Astfel, am aflat numele a opt persoane, din zecile de tineri, despre care au anunțat oamenii legii. Printre ei, Iuri Vitneanski, membru al biroului politic al partidului „Renaștere”, conectat la politicianul fugar, Ilan Șor. Încă din perioada studenției, acesta a fost membru al organizației „Garda Tânără” a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În 2015, a obținut un mandat de consilier al municipiului Chișinău pe lista aceleiași formațiuni politice, iar în 2019 a fost numit vicepretor al sectorului Botanica al Capitalei, funcție pe care a deținut-o timp de trei ani. A părăsit PSRM în aprilie 2023, la scurt timp după ce deputații Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi au renunțat și ei la statutul de membru de partid pentru a se alătura, ulterior, la formațiunea politică „Renaștere”, afiliată lui Ilan Șor. Recent, cei doi au fost condamnați, în primă instanță: Lozovan – la 6 ani de închisoare pentru acceptarea finanțării partidului ,,Renaștere” din partea unui grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, iar Nesterovschi – la 12 ani de închisoare pentru corupere pasivă în proporții deosebit de mari și pregătirea finanțării partidelor din surse interzise. Ambii sunt dați în căutare de organele de drept pentru a-și ispăși pedeapsa. Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, Nesterovschi ar fi fost ajutat de serviciile speciale și Ambasada Federației Ruse de la Chișinău să fugă în regiunea transnistreană. Întrebat despre instruirile la Moscova, Vitneanski a zis că totul a fost, de fapt, un joc de rol.

IURI VITNEANSKI, membru al Biroului politic al partidului „Renaștere”: Video-ul era din jocul „Alegeri”. Jocul „Alegeri” este un joc psihologic în care, pur și simplu, o persoană își manifestă abilitățile de lider pentru a aduna oameni în jurul său, să adune oameni care să voteze pentru ea. Am fost împreună cu băieții doar câteva ore la acest eveniment. A fost un singur eveniment.

Celălalt tânăr care apare în imaginile, publicate de organele de drept de la Chișinău, este Chiril Șevțov, de 21 de ani. În 2023, Șevțov a fost amendat cu 4 500 de lei pentru că a purtat în ziua de 9 mai panglica Sfântului Gheorghe, interzisă prin lege, fiind unul dintre simbolurile folosite de armata Federației Ruse în războiul din Ucraina. La alegerile locale din toamna anului 2023, Șevțov a candidat la funcția de consilier al municipiului Chișinău pe lista partidului ,,Renaștere”, afiliat lui Ilan Șor. În ultimii trei ani, acesta a postat pe pagina sa de Facebook și poze cu primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, deputatul socialist Grigore Novac, dar și candidatele la funcția de președinte la alegerile prezidențiale din toamnă: Victoria Furtună și Irina Vlah.

Reporter: Dumneavoastră ați participat la aceste instruiri? CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Aberații. Reporter: Ați fost prezent în Federația Rusă? CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Aberații. La rude am fost, da. Și? Reporter: Dar la instruiri? CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Este interzis? Reporter: Vă întreb dacă la instruiri… CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Care tip de instruiri? Ce fel de instruiri, doamnă? Reporter: Despre care a anunțat Poliția Republicii Moldova. CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Domnișoară, haideți fără insistența asta. Eu v-am spus ceea ce am avut de spus. Atât.

Atunci când i-am arătat o captură din videoul publicat de organele de drept, care confirmă prezența lui la instruirile din Federația Rusă, Chiril Șevțov a trecut la intimidări verbale.

CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Chestia asta ține de interesul organului de urmărire penală. Reporter: Domnul Chiril, această captură este din video-ul publicat de poliție. CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Ține de interesul organului de urmărire penală. Cine, cine v-a arătat video-ul? Spuneți-mi. Reporter: E publicat pe pagina de… Nu trageți, vă rog. Nu trageți. Domnul Vitneanski, nu trageți. CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Cine v-a arătat video-ul deblurat? Reporter: Nu puneți mâna pe mine și pe tehnică. Dumneavoastră negați că aici se vede fața dumneavoastră? IURI VITNEANSKI, membru al Biroului politic al partidului „Renaștere”: Lăsați anchetatorul să se lămurească cine din structurile de forță, din procuratură v-a oferit informația care, la sigur, nu este publică. Reporter: Ce, o captură? Nu puneți mâna pe lucrurile mele. Dumneavoastră ridicați vocea la mine. CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Noi încercăm să fim auziți. Dar dumneavoastră aveți dreptul… Reporter: Dar organele de drept nu vor să intervină? CHIRIL ȘEVȚOV, activist al partidului „Renaștere”: Organele de drept nu au dreptul să desecretizeze informații private. Reporter: Mă scuzați, organele de drept nu vor să intervină? Domnul strigă la mine, intimidează un jurnalist.

Angajatul Inspectoratului General de Carabinieri, deși era în preajmă, s-a apropiat abia după ce i-am cerut să intervină.

Reprezentant IGC: Nu duceți în eroare. V-am întrebat: ,,Aveți careva întrebări sau dumneavoastră provocați”, acestea au fost ideile. Restul întrebărilor – la centrul de presă al Inspectoratului General de Carabinieri. Vă mulțumesc.

Acest tânăr, prezent în fața Judecătoriei Chișinău, ar fi fost și el instruit în Federația Rusă. Se numește Egor Straupe, are 23 de ani și este liderul filialei sectorului Rîșcani a organizației de tineret ,,Next Generation”. Organizația a fost fondată în 2023 și, potrivit statului ei, își propune, între altele, „susținerea democrației” și „promovarea păcii”, iar adresa juridica este în apartamentul lui Iuri Vitneanski. Luat la întrebări, Egor Straupe neagă că, în Federația Rusă, ar fi beneficiat de instruiri.

EGOR STRAUPE, activist al partidului „Renaștere”: Concret, această acuzație este foarte ciudată și vagă. Este, pur și simplu, suptă din deget. În cel mai bun caz, suptă din deget. Poliția interpretează că este o lecție, dar nu este o lecție. Lecția de ce? Spuneți-mi, vă rog. Eu fac parte din organizația „Garda Tânără” de la 14 ani. Știu ce înseamnă protestele. Ce să mă mai învețe? Reporter: Ați fost plătit pentru excursie? V-au fost propuși bani? EGOR STRAUPE, activist al partidului „Renaștere”: Nu. De ce să fiu plătit la o excursie? Întrebarea e ciudată, dar fie. Nu, nu m-au plătit.

Iar acest tânăr, de 22 de ani, este Toma Mavrogheni, unul dintre fondatorii aceleiași organizații „Next Generation”, care, până să adere la Partidul „Renaștere” a fost membru al organizației „Garda Tânără” a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. La alegerile locale din noiembrie 2023, Mavrogheni a candidat la funcția de consilier al municipiului Chișinău pe lista partidului ,,Renaștere”, dar nu s-a ales cu o funcție în urma scrutinului. În primăvara lui 2024, potrivit acestuia, a primit interdicție de a intra în România pentru o perioadă de cinci ani pentru că ar reprezenta un risc la securitatea națională a României. Cât despre imaginile publicate de oamenii legii, Mavrogheni spune că ar fi un „deep fake”.

TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: Nu știu de unde a apărut, de unde a fost scos. Doar o bătrânică nu ar putea face acum un deepfake de calitate. Există inteligență artificială și pot fi falsificate ușor. Dați-mi 40 de minute și voi face în așa fel încât să pară că cineva strigă, altcineva stă acolo și pe oricine îl pot adăuga. M-au legat de acest caz. La mine au fost percheziții, dar nu au găsit nimic, pentru că nu aveau ce să găsească. Și în video nu apar nicăieri. Nu sunt acolo. Reporter: Ți-au achitat vreodată bani pentru aceste proteste? TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: Noi suntem împotriva unui asemenea sistem. Suntem pentru tinerii care, din propria dorință și inițiativă, vor să participe la manifestații. Toți tinerii noștri participă din propria dorință și inițiativă. Nimeni nu primește nimic pentru asta.

Același Toma Mavrogheni, la o manifestație similară, ne-a luat la rost și a încercat să ne intimideze.

TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: De ce urmăriți acest om, nu vă este rușine? Nu v-a fost suficient un conflict? Reporter: Mă amenințați acum? TOMA MAVROGHENI, membru al partidului „Renaștere”: Nu, doar că, continuați să provocați și să agitați situația.

În câteva secunde, Toma Mavrogheni își schimbă poziția și blochează calea, iar tinerii din spate se apropie și îl ajută. Dacă facem stop cadru și ne uităm atent pe imagini, observăm că tinerii își fac semne între ei. Prima mișcare o face Mavrogheni, în timp ce Iuri Vitneanski monitorizează situația de la distanță. Imediat, Vitneanski se apropie și le face un semn discret cu mâna celorlalți tineri din preajmă să se apropie. Mavrogheni se uită peste umăr și își schimbă poziția. Vitneanski face din nou semn cu mâna, iar grupul formează imediat un scut, blocând calea.

– Nu-mi dați voie să trec în spațiu public?

– Unde? Iată.

– Deci, m-ați înconjurat un grup de băieți, de tineri.

– Adică, de ce băieți. Iată o domnișoară. De ce insultați domnișoara?

– Voi nu-mi dați voie să merg în spațiu public?

– Credeți că este un băiat?

– Îmi dați voie? Îmi faceți spațiu?

– Credeți că ea este băiat?

– Îmi dați voie, îmi faceți spațiu?

– Credeți că ea este băiat?

– Nu am văzut-o, îmi pare rău. Și domnișoare.

– Atunci cereți-vă scuze.

– Îmi dați voie să trec?

– Iată, încă o față, acolo mai sunt trei fete. Cereți-vă scuze.

– Îmi dați voie să trec? Sunt în spațiu public și am voie să mă deplasez în oricare direcție doresc. – Eu mă aflu într-un loc public.

– Treceți, de ce v-ați oprit.

– Dați-mi voie, vă rog. Mă simt intimidată.

– Treceți, care este problema?

– Considerați că acest spațiul acesta este suficient?

– Cred că puteți trece liniștită.

– Cine vă ține? Ce-i cu dumneavoastră, Malvina?

– M-ați înconjurat.

– Cine te-a înconjurat?

– Ok, faceți spațiu ca eu să trec. Mulțumesc.

Am întrebat-o pe Evghenia Guțul dacă știe că printre susținătorii ei sunt tineri, care potrivit oamenilor legii, ar fi fost instruiți în Federația Rusă să facă haos în timpul protestelor. Iată ce a răspuns.

EVGHENIA GUȚUL, bașcanul UTA Găgăuzia: În prezent, statutul autorităților de drept este atât de discreditat, încât nu mai putem crede în ceea ce anunță ele. Nicio declarație nu corespunde acțiunilor și dovezilor. În prezent, se răspândește, pur și simplu, o minciună completă față de oameni. Eu am simțit acest lucru pe propria piele, eu știu asta. Observ că, astăzi, foarte ușor se pun etichete, se stigmatizează oamenii, fără a prezenta informații adevărate, dovezi. Unde sunt acestea? Doar acuzații nefondate.

Pe 25 martie, Evghenia Guțul a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție, pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce încerca să părăsească țara. Aceasta a fost plasată în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu, fiind vizată într-o altă cauză penală în care este învinuită de gestionarea frauduloasă a fondurilor electorale, finanțare ilegală și fals de documente și în declarații în timpul campaniei electorale din mai 2023, în urmă căreia a fost aleasă bașcan al Găgăuziei. Reținerea Evgheniei Guțul a dus la intensificarea protestelor în sprijinul ei atât la Comrat, cât și la Chișinău. Respectiv, la ședința de judecată din 27 martie, s-au adunat mult mai mulți simpatizanți decât de obicei. Pe Egor Straupe și Toma Mavrogheni, tinerii pe care vi i-am prezentat mai sus, i-am surprins certându-se cu organele de drept.

Mai timid, fără să atragă prea mult atenția, în mulțime, am observat un alt tânăr care ar fi fost instruit în Federația Rusă. Numele lui e Artiom Evtușenco și are 23 de ani. L-am identificat în baza unei capturi dintr-o conversație pe Telegram, publicată de oamenii legii, unde apare numele său de utilizator. Tânărul a mai participat și la alte proteste. De exemplu, la cel din iunie 2023, din centrul Capitalei, în ziua în care s-a desfășurat Summitul Comunității Politice Europene de la Bulboaca, iar manifestațiile de acest gen erau interzise printr-o dispoziție a primăriei municipiului Chișinău – Evtușenco ține în mână o pancartă pe care scrie ,,Noi nu suntem bine” – faptă pentru care a fost găsit vinovat prin hotărâre judecătorească, dar nu a fost sancționat pentru că s-a depășit termenul de prescripție. Coincidență sau nu, dar și acest tânăr a făcut parte, anterior, din „Garda Tânără” a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Cât despre instruirile în Federația Rusă, Evtușenco neagă că ar fi fost printre participanți.

ARTIOM EVTUȘENCO, membru al partidului „Renaștere”: Uitați-vă, înțelegeți că rețelele sociale sunt o chestie unde ne putem pune diferite nickname-uri. Eu pot pune și nickname-ul dumneavoastră. Am încredere în avocații partidului nostru care se ocupă de acest caz, pentru că, așa cum știți, în acest caz au fost implicate multe nume. Cred că procuratura noastră a făcut din nou o greșeală. Am ajuns acolo, cum se spune, din întâmplare.

Pe lângă cei cinci tineri, pe care vi i-am atătat până acum, am reușit să identificăm încă trei. Doar că nu i-am întâlnit la ședințele de judecată ale Evgheniei Guțul la care am fost prezenți și noi. În schimb, sunt destul de activi la alte proteste similare. În această fotografie, publicată de oamenii legii, ne atrag atenția tricoul verde deschis și pantalonii gri cu care e îmbrăcat tânărul. O poză similară, doar că dintr-un alt unghi, a publicat pe contul său de Facebook Artiom-Iilmaz Onica, de 19 ani, pe care a șters-o ulterior. Tot el apare și în alte imagini, publicate de poliție, în aceiași pantaloni gri, dar tricou negru, cu o pancartă pe care scrie ,,UE = NATO = Război”. Exact în aceeași ținută, îl vedem și la marșul împotriva integrării europene din 22 septembrie 2024, organizat de blocul politic ,,Victorie”, afiliat lui Ilan Șor. Tânărul se numără și printre beneficiarii unui grant, oferit de organizația ,,Eurasia” din Federația Rusă.

ARTIOM-IILMAZ ONICA, activist al partidului „Renaștere”: Am participat la programul de granturi al ,,Eurasia” și am câștigat un grant: ,,Opinia și moștenirea unei generații”. De pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, la noi, în Transnistria, avem multe locuri unde au avut loc lupte pentru eliberarea Republicii Moldova. Am organizat acolo excursii ca să știe tinerii, să-și amintească de sărbătoarea „Ziua Victoriei”.

I-am scris un mesaj pe Facebook lui Onica, însă acesta a refuzat să discute cu noi. Tânărul susține că nu apare în videourile publicate de oamenii legii. Despre rolul organizației rusești „Eurasia” în mașinăria de cumpărare de voturi și influențarea rezultatelor alegerilor prezidențiale și referendumului din toamnă puteți află din ancheta CU SENS – ,,Spălătoria rusească de creiere” pe care am publicat-o anul trecut, înainte de alegerile prezidențiale.

O secvență, din imaginile publicate de poliție, ne dezvăluie un indiciu. Mai exact, un prenume – Nicolai, dar și statutul acestei persoane – ,,liderul nostru”. ,,Next Generation” are un singur membru fondator cu acest nume – Nicolai Șicolai, care este și administratorul organizației. Într-o altă secvență de la percheziții, apar două fotografii de grup. În ambele este prezent un băiat care poartă pantofi negri, pantaloni gri și sacou în carouri cu nasturi, la fel, negri. La primul congres de constituire a ,,Next Generation” în orașul Bălți, într-un costum identic era îmbrăcat Nicolai Șicolai. De asemenea, tânărul a confirmat într-un video, postat în octombrie 2024, pe pagina de Facebook a partidului ,,Renaștere” că oamenii legii au fost și la el acasă, atunci când au avut loc mai multe percheziții în cadrul cauzei penale pornite pe fapte de creare sau conducere a unei organizații criminale și de pregătire a dezordinilor în masă.

NICOLAI ȘICOLAI, membru al partidului „Renaștere”: În casele noastre au intrat forțele de ordine, în măști, pentru a ne speria. Dar noi vă răspundem: ,,Nu putem fi intimidați!”. Puteți face mii de percheziții în toată țara, puteți închide mii de oameni din toată țara, dar nu veți ascunde adevărul!

Nicolai Șicolai are 24 de ani și este originar din orașul Bălți. Anterior, acesta a fost membru al organizației „Garda Tânără” a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Iar în aprilie 2023 părăsește formațiunea politică și aderă la ,,Mișcarea pentru popor”, conectată la Ilan Șor. În cadrul alegerilor locale din toamna anului 2023, Șicolai a fost înaintat pentru funcția de consilier municipal la Bălți de partidul ,,Renaștere”, dar nu a fost ales. În 2024, Judecătoria Bălți l-a recunoscut vinovat de organizarea mai multor întruniri, fără depunerea declarației prealabile, printre care un concert cu focuri de artificii și depuneri de lumânări în Piața „Vasile Alecsandri” din Bălți. L-am întâlnit pe Nicolai Șicolai la protestul organizat în fața Judecătoriei Buiucani, în ziua în care deputata Irina Lozovan și-a aflat sentința. Întrebat despre instruirile din Federația Rusă, Șicolai a spus că au fost doar un „forum educațional”.

NICOLAI ȘICOLAI, membru al partidului „Renaștere”: Pur și simplu, ne-au învățat să ne exprimăm corect gândurile în fața oamenilor. De exemplu, în dialogul cu dumneavoastră să nu mă încurc în gânduri și să sar de la o idee la alta, dar clar și concis să-mi exprim poziția.

Alte imagini, noi indicii. În videoul filmat în timpul perchezițiilor, observăm tatuajul acestui tânăr, pe care l-am identificat în fotografiile publicate pe pagina de Facebook a lui Iuri Vitneanski. Numele lui este Andrei Popa, de 22 de ani. Acesta, este originar, la fel, din orașul Bălți și, la fel, apare alături de membri ai organizației „Garda Tânără” a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. L-am contactat telefonic pentru un comentariu la acest subiect, dar ne-a răspuns mama lui, care ne-a spus că fiul său nu dorește să ofere declarații și că, după percheziții, acesta a renunțat la activitățile din cadrul partidul ,,Renaștere”.

Din informațiile publice am remarcat că unii dintre tinerii instruiți în Federația Rusă, cel puțin cinci dintre ei au fost la Festivalul mondial al tineretului din Soci, organizat, în martie 2024, după ce președintelui rus, Vladimir Putin a emis un decret în acest sens. De asemenea, Toma Mavrogheni, Nicolai Șicolai, Artiom-Iilmaz Onica, Artiom Evtușenco și Iuri Vitneanski au fost prezenți la evenimentul de lansare a blocului „Victorie” de la Moscova din 21 aprilie 2024. Iar pe unii dintre ei îi vedem în poze la Moscova, participând în cadrul programului organizației rusești „Eurasia” – „Cunoaște Rusia”. Mai mult, Iuri Vitneanski și Toma Mavrogheni i-au însoțit, pe 2 aprilie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău pe cei trei diplomați ruși, expulzați, la scurt timp după ce Serviciul de Informații și Securitate a dezvăluit public că Ambasada Federației Ruse l-ar fi ajutat pe Alexandr Nesterovschi să fugă în regiunea transnistreană de pedeapsă penală.

Iar aceste intimidări publice în adresa noastră le-a făcut Iuri Vitneanski, pe 8 aprilie 2025, în timpul unui protest anti NATO, unde au participat membri și simpatizanți ai partidului politic „Renaștere”.

IURI VITNEANSKI, membru al Biroului politic al partidului „Renaștere”: Mulțumim mult mass-mediei care se află aici. Malvina, aș dori să mă adresez personal dumneavoastră. Știm că realizați subiecte foarte interesante despre noi. Dar ar fi fost mai bine să realizați un reportaj, o investigație jurnalistică despre radarul cumpărat din bani publici în Moldova și care încă nu a fost instalat.

Potrivit procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Denis Rotaru, niciun tânăr care a fost instruit în Federația Rusă nu are vreun statut în dosar și, respectiv, în privința lor nu a fost aplicată nicio măsură preventivă. Totodată, precizăm că, pe durata anchetei și până la pronunțarea unei decizii de judecată definitive, persoanele vizate în acest subiect se prezumă a fi nevinovate.

DENIS ROTARU, procuror, PCCOCS: Deci noi cunoaștem că aceste persoane acolo au fost, noi cunoaștem că aceste persoane acolo au fost pregătite, dar să stabilim rolul fiecăruia ce trebuia să facă. Reporter: Dar să înțelegem că acești tineri nu au niciun statut, ei circulă liber prin Republica Moldova, prin țară, se deplasează liber? În continuare pot efectua aceste… DENIS ROTARU, procuror, PCCOCS: E puțin probabil că ei în continuare vor putea să efectueze astfel de acțiuni, având în vedere faptul că deja organul de urmărire penală a acționat, să spunem așa, proactiv în privința lor. Ei deja înțeleg și cunosc că ei sunt în vizorul organelor de drept, ca persoane care ar putea fi implicate în anumite acțiuni de destabilizare. Noi nu putem în fiecare persoană pe care o bănuim, să îi închidem pe toți. Asta nu ar fi corect. Că oamenii au dreptul, până la urmă, au dreptul la protest. Principal ca să nu protesteze violent și să nu destabilizeze. Asta este ideea.

De altă părere este președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, care consideră că organele de drept nu și-au făcut suficient de bine treaba.

Reporter: Cum calificați activitatea organelor de drept? LILIAN CARP, deputat PAS, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică: Este una nesatisfăcătoare, în condiții în care nu există niciun statut în raport cu aceste persoane. Reporter: Cât de grave sunt aceste situații în contextul în care urmează alegeri parlamentare? LILIAN CARP, deputat PAS, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică: Orice activitate de acest gen care are ca obiectiv destabilizarea politică sunt grave pentru că urmează să influențeze rezultatele electorale. În acest context, orice tip de destabilizare, fie că prin vandalizarea anumitor instituții sau cumpărarea voturilor așa cum s-a făcut sau sponsorizarea anumitor influenceri pentru a transmite un anumit mesaj, ele sunt grave și sunt un atac asupra democrației.

Documentarea acestui subiect i-a deranjat pe unii dintre eroii anchetei. După cum ați văzut și în video, am fost bruscați și intimidați. Iar după ce am anunțat public despre asta, doi dintre tinerii instruiți în Rusia ne-au acționat în judecată, cerând să fim sancționați pentru că, spun ei, le-am încălcat onoarea și demnitatea. De asemenea, aceștia au depus plângeri la Poliție, în care ne acuză de calomnie.