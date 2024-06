Infractorul a fost judecat, victima nu a mai reușit să vadă finalul fiindcă a decedat

Recent, Judecătoria Soroca a emis o sentință de condamnare într-un dosar penal pentru comiterea unui furt. Vinovatul, un tânăr de 26 de ani, a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru că a furat 300 de euro și 100 de lei din locuința unui cetățean.

În timpul cercetării, tânărul a recunoscut integral faptele, ceea ce a contribuit la desfășurarea rapidă a procesului. Inculpatul a declarat în fața instanței că a schimbat banii sustrasi din locuința victimei, în valoare de 300 de euro și 100 de lei, și i-a folosit pentru a cumpăra bere și produse alimentare.

Martora, a menționat că în dimineața zilei de 18 martie 2024, tânărul a venit la ea acasă și i-a arătat că are bani, scoțând din buzunar cinci bancnote de 50 de euro fiecare. Întrebat de unde are banii, acesta i-a spus inițial că a lucrat la Călărași, dar martora nu l-a crezut, știind că el nu are un loc de muncă stabil și adesea cere bani de la ea pentru țigări. Peste vreo cîteva zile tînărul a recunoscut în cele din urmă că a furat banii, spunând că a intrat în casă purtând mănuși pentru a nu lăsa amprente, a scos banii din buzunarul scurtei victimei și a plecat fără să fie observat.

În ședința de judecată, vinovatul a spus că intenționează să îi restituie soției victimei banii, deoarece acesta a decedat între timp.