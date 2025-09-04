Începând de astăzi, moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite

Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova pot merge în Emiratele Arabe Unite fără să mai fie nevoie de viză. Măsura este posibilă datorită Memorandumului de înțelegere dintre cele două guverne, semnat pe 4 august la Abu Dhabi de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.

Conform documentului, moldovenii vor putea sta în Emiratele Arabe Unite până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Această decizie ușurează călătoriile și deschide noi oportunități pentru turism, afaceri și schimburi culturale.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că ridicarea vizelor reprezintă un pas important pentru apropierea dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite. Măsura arată dorința ambelor state de a consolida cooperarea în domenii de interes comun și de a încuraja legăturile dintre oameni.