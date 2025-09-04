Începând de astăzi este disponibil ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a

Ajutorul financiar unic în valoare de 1 000 de lei, destinat elevilor din clasele I-IX-a, este disponibil începând cu 4 septembrie. Anunțul a fost făcut de Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit instituției, suportul financiar unic se acordă în baza listelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmite Național 4.

Anterior, ministrul de resort, Dan Perciun, anunța că ajutorul financiar va acoperi o parte din cheltuielile părinților care își pregătesc copii pentru noul an de studii.

DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: „Dorim că acest ajutor să fie utilizat pentru hăinuțe, ghiozdane, pentru materiale didactice sau alte necesități în vederea pregătirii pentru școală, dar nu vom solicita de la părinți să prezinte vreo dovadă a modului în care vor utiliza acești bani. Este la discreția familiilor să identifice cele mai urgente necesități. Banii urmează să ajungă în familii în perioada 2 – 5 septembrie 2025. Plata va fi făcută de către Casa Națională de Asigurări Sociale.”

În același timp, oficialul menționa că procesul de acordare a sprijinului va fi simplificat la maximum. Astfel, părinții nu vor trebui să depună vreo cerere. În cazurile în care părinții nu dețin un card bancar, suma va putea fi ridicată de la oficiile poștale.

DAN PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării: „Sistemul informațional al Ministerului Educației și Cercetării deține toată informația cu privire la copiii care sunt astăzi în școlile noastre și o vom completa și cu informația privind copiii ce urmează să vină în clasa 1.”

Suportul financiar unic se achită mamei copilului, sau altui reprezentant legal al copilului în perioada 4 septembrie – 26 decembrie 2025.