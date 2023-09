Încă o sâmbătă neagră pentru fotbalul sorocean: zero puncte, un gol marcat și nouă goluri primite

După un start bun de campionat a două din cele trei echipe care reprezintă fotbalul sorocean în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al Republicii Moldova a venit și sâmbăta neagră. Fără nici un punct acumulat în cele trei meciuri, cu doar un gol marcat și nouă primite, EFA, FC Visoca și Inter au lăsat un gust amar or, microbiștii aveau motive plauzibile să spere la cel puțin jumătate din punctele puse în jos. Până la urmă, însă, nu trebuie să ne punem cenuță pe creștet or, campionatul este la început și totul este posibil…

Cea mai mare surpriză era așteptată de la Visoca, unde EFA, ocupanta locului secund, a primit replica liderului. Cu părere de rău, de data aceasta nu a fost să fie și „vulturii”, marcând câte un gol în fiecare repriză (Ion Tăietu, minutul 15 și Denis Secureanu, 75) și-a demonstrat superioritatea, adjudecânduși cele trei puncte care i-au consolidat poziția de lider. De altfel, formația din Sângerei este unica din serie, care a acumulat maximum de puncte, după primele patru etape.

Și cealaltă echipă din nordul raionului, FC Visoca, aflată și ea în partea de sus a clasamentului promitea, prin joc și prin rezultate, un scor bun în deplasarea de la Ungheni, dar gazdele au fost net superioare oaspeților, câștigând cu un scor de tenis, 6-1. Unicul gol al visocenilor a fost marcat de Ion Pavlov, în minutul 57. Necâtând la înfrângere, FC Visoca ocupă un loc onorabil în clasament, deși golaverajul este unul negativ.

Totuși, cea mai mare dezamăgire au trăit-o cei câțiva amatori ai fotbalului care au venit la stadionul din Soroca – FC Inter a confirmat forma slabă și pofta puțină de joc și au părăsit terenul, cedând în fața oaspeților din Țarigrad, în componența cărora sunt și câțiva soroceni. Unicul gol al meciului a fost marcat, în minutul 24, de Dumitru Marcoci. Până la urmă, însă, nu contează a patra înfrângere la rând (se întâmplă și la case mai mari), dar lipsa totală de dăruire a fotbaliștilor și lotul subțire. Nu de alta, dar fără Vadim Rusu, frații Ursu și alte câteva piese importante, echipa care anul trecut avea motive să viseze chiar și la promovare, în acest an va avea, se pare, probleme cu toți adversarii, iar despre un loc mai bun în clasament pot vorbi doar cei mai incurabili optimiști. Incredibil, dar la FC Inter nu are cine ocupa locul pe banca de rezerve, iar unii din jucători, în pauza dintre reprize mai trag și câte o țigară (am văzut acest lucru și la acest meci)…

Iată și rezultatele tehnice ale etapei: FC PEPENI-FC GRĂNICERUL: 0-1; CF BARSA-FC VISOCA: 6-1; FC INTER-FC ȚARIGRAD: 0-1; FC OLIMPIA-CF RÂȘCANI: 5-2; EFA-VULTURII CUTEZĂTORI: 0-2, FC EDINEȚ-LOCOMOTIVA. 1-1.

Clasamentul la zi se prezintă astfel:

ECHIPA MECIURI VICTORII EGALITATI INFRINGERI GOLAVERAJ PUNCTE 1 4 4 0 0 8-2 12 2 4 3 0 1 14-4 9 3 4 2 2 0 7-5 8 4 4 2 1 1 3-2 7 5 4 2 1 1 5-8 7 6 4 2 0 2 5-3 6 7 4 2 0 2 2-4 6 8 4 1 2 1 9-6 5 9 4 1 1 2 11-11 4 10 4 1 0 3 6-13 3 11 4 0 1 3 2-5 1 12 4 0 0 4 2-11 0

Etapa ordinară va avea loc sâmbătă. 9 septembrie, cu începere de la ora 17:00. La Visoca, FC din localitate va avea o confruntare principială, de cine pe cine, cu sorocenii de la FC Inter. EFA joacă în deplasare, la Râșcani. În celelalte meciuri se întâlnesc Locomotiva-FC Pepeni, FC Țarigrad-Fc Olimpia, FC Grănicerul-CF Barsa, Vulturii Cutezători-FC Edineț. (Dan AOLEI)