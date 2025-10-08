În caz de incendiu și cutremur trebuie să știm…

De la începutul anului 2025 au fost efectuate aplicațiile practice la mai multe Instituții de Învățămînt din raionul Drochia. Au fost organizate exerciții pentru elevi și cadre didactice precum și angajați auxiliari, concentrându-se pe reacționarea corectă unde și-au îmbunătățit cunoștințele de reacție în caz de incendiu și cutremur datorită unui exercițiu desfășurat de angajații Serviciului Prevenție din cadrul SSE Drochia.

Simulările au inclus un exercițiu de alarmare, având scopul de a exersa evacuarea promptă și coordonată a tuturor persoanelor din instituție. Participanții au fost instruiți să utilizeze căile de evacuare și să colaboreze eficient pentru a evita panică în mulțime.

Salvatorii IGSU au demonstrat tehnicile corecte de reacționare, inclusiv gestionarea situațiilor critice, cum ar fi pierderea unor elevi în timpul evacuării și acordarea de prim ajutor pentru cei răniți. De asemenea, au fost simulate cazuri în care colegii din clasele superioare au fost antrenați în procedurile de evacuare a celor răniți din zona de risc. Aceste exerciții contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă și a abilităților de gestionare a situațiilor de urgență, creând un mediu educațional mai sigur.

În cadrul aplicațiilor practice, au fost desfășurate și lecții teoretice despre riscurile sezoniere și utilizarea corectă a Serviciului de Urgență 112, informând elevii despre importanța comunicării eficiente în momente de criză. Angajații IGSU le-au explicat copiilor ce informații esențiale trebuie furnizate operatorilor, inclusiv locația incidentului, natura urgenței și numărul de persoane implicate.

Sergiu DONȚU, Ofițer superior al Serviciului prevenție a Secției Situații Excepționale Drochia, căpitan al s/intern