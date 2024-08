„În afaceri, progresul vine din dorința de a avansa și din plăcerea de a munci” – Igor Muntean, antreprenor, client Microinvest

Acum 12 ani, din dorința de a oferi confort și siguranță călătorilor din Moldova, antreprenorul Igor Muntean a fondat compania de transport Noe Trans. Aceasta pune la dispoziția călătorilor curse regulate spre Franța și Germania, asigurând autocare moderne și sigure și confort maxim în călătorii. Pe parcursul activității sale, pentru a-și dezvolta afacerea și a crește confortul clienților, antreprenorul a apelat la organizația de creditare Microinvest, unde a obținut finanțare rapidă și responsabilă cu abordare individuală și pachet minim de documente.

Află istoria de succes a afacerii Noe Trans și experiența de colaborare cu Microinvest.

Cum a venit ideea de a fonda o afacere și cum ați reușit?

Ideea a apărut în 2010, după o experiență neplăcută ca pasager pe ruta Chișinău – Moscova. La întoarcere, mi-am spus ferm că vreau să deschid o afacere proprie în acest domeniu. Cu ajutorul unui credit, am achiziționat un microbuz și am început să lucrăm. Am reușit să atragem tot mai mulți clienți prin serviciile de calitate și abordarea specială. Printre acestea se numără servirea mesei în timpul călătoriei, un serviciu inovator la acea vreme. În 2012, am primit o propunere să merg în Paris. Am fost impresionat de infrastructura lor avansată. Această experiență m-a inspirat să extind afacerea și să lansez o rută către Paris. Primul meu autocar era din 1993, l-am restaurat, l-am vopsit și l-am adus într-o stare bună.

De atunci, am introdus multe detalii care par mici, dar sunt esențiale pentru o călătorie de peste o mie de kilometri. Acum, operăm cu șapte autocare de ultimă generație și nu ne oprim aici. Continuăm să ne dezvoltăm pentru a oferi cele mai bune servicii clienților noștri.

Ce include o călătorie cu un autocar Noe Trans?

Biletele pentru cursele noastre spre Germania și Franța oferă o gamă largă de beneficii pentru a asigura confortul și satisfacția pasagerilor. În primul rând, asigurăm un loc confortabil pentru fiecare pasager, iar fiecare bilet include posibilitatea de a transporta un bagaj de până la 50 kg. Autocarele noastre sunt dotate cu prize, porturi USB și Wi-Fi gratuit. Fiecare autocar are însoțitoare de bord. Acestea servesc ceai sau cafea și un croissant la fiecare patru ore, oferind o atenție deosebită nevoilor pasagerilor. Pe lângă acestea, în timpul călătoriei, facem pauze programate în România și Ungaria, unde pasagerii au parte de un prânz inclus în prețul biletului.

Povestiți-ne despre experiența de colaborare cu Microinvest și ce ați reușit să realizați cu finanțarea oferită?

Am început colaborarea cu Microinvest în 2015 și suntem clienți fideli de atunci, deja de 9 ani. La acea vreme, analizam piața și căutam surse de finanțare, dar multe organizații financiare ne-au refuzat din cauza că eram o companie nouă și cereau un pachet mare de documente, ceea ce consuma mult timp, iar noi aveam nevoie de finanțare rapidă. Microinvest a fost compania care a crezut în noi. Expertul și întreaga echipă ne-au explicat toate condițiile, iar procedura a fost mult mai simplificată. După o perioadă, am apelat din nou la Microinvest pentru o sumă mai mare, necesară achiziționării a două autocare. Văzând că istoricul nostru de credit era bun și că plățile erau efectuate la timp, creditul a fost aprobat foarte rapid. Apreciez viteza și calitatea serviciilor oferite de Microinvest, recomand cu încredere această companie tuturor antreprenorilor, dar și persoanelor fizice.

Ce sfat le-ați oferi tinerilor din Moldova care vor să își dezvolte o afacere, ținând cont de experiențele și provocările prin care ați trecut?

Pentru a dezvolta o afacere de succes trebuie să înveți constant, mai ales acum, când există o multitudine de surse de informare ușor accesibile. Eu, la 37 de ani, continui să studiez și urmez un program de masterat în drept. Este foarte important să îți menții curiozitatea și deschiderea către noi cunoștințe, deoarece în fiecare zi apar o mulțime de inovații și oportunități interesante. În orice domeniu, progresul vine din dorința de a avansa și din plăcerea de a munci. În primii cinci ani de activitate am lucrat ca șofer, administrator și operator pentru propria mea afacere. Munca grea și nopțile nedormite nu m-au descurajat, deoarece îmi place ceea ce fac. Această pasiune m-a ajutat să depășesc orice obstacol și să continui să cresc. Dacă ai o idee cu care trăiești, care te motivează și ești gata să muncești mult pentru a o realiza, cu siguranță vei reuși. Mai ales dacă ai alături parteneri de încredere, precum Microinvest.

