Impresiile unui sorocean: NIMIC NU ESTE PUTRED ÎN DANEMARCA (II) / Reportaj FOTO

Lume, lume, dragă lume!

Cu siguranță, fiecare dintre noi a auzit, măcar o dată, expresia „E ceva putred în Danemarca” și, fără îndoială, i-a atribuit o tentă negativă, utilizând-o, deseori, acolo unde nu-i era locul… În fine, astăzi vom încerca să „dezmințim” această axiomă și să mergem mai departe de cuvinte, să dăm frâu liber realităților și să demonstrăm că dacă undeva, totuși, ceva este putred, atunci aceasta nu este Danemarca.

Așadar, versul „E ceva putred în Danemarca“ a fost tradus dintr-o cunoscută operă literară şi are o vechime de peste patru secole. Este vorba despre celebra piesă „Hamlet”, scrisă de William Shakespeare. Și, în special despre unul din versurile operei, “Something is rotten in the state of Denmark!“, care în traducere înseamnă „E ceva putred în Danemarca”… Această replică din piesă a fost rostită de un ofiţer la strania apariţie a tatălui lui Hamlet, regele Danemarcei, cu sensul că era ceva în neregulă în această ţară. Asta după ce Regele Danemarcei a fost omorât, iar fratele său i-a urmat la tron, căsătorindu-se cu văduva răposatului. În acest context, apare fantoma regelui, pentru a-i comunica fiului său, Hamlet, cine l-a asasinat, că acesta va trebui să îl răzbune şi, pentru a duce planul la bun sfârşit, să simuleze nebunia…

În fine, în locul Danemarcei, când se utilizează acest „slogan” ar putea fi orice altă țară (și nu doar țară, dar o familie, o colectivitate), în care domină haosul, neregulile, incertitudinile, certurile. Cu siguranță, astfel de lucruri nu se atestă astăzi în Danemarca, dar în alte țări – să nu arătăm cu degetul…

Pentrua înțelege că Danemarca și „putrezimea” nu au nimic în comun este de ajuns să vizitezi această frumoasă țară și să-ți faci propriile concluzii.

(Continuare)

PARCUL TIVOLI

Tivoli este un parc de distracții și grădină de agrement din Copenhaga. Parcul a fost deschis la 15 august 1843 și este al treilea cel mai vechi parc de distracții din lume. Parcul este situat chiar lângă Gara Centrală și la câțiva pași de Primărie. Tivoli a devenit o comoară națională și o atracție internațională. Scriitorul de basme Hans Christian Andersen l-a vizitat de multe ori, la fel ca și Walt Disney, care și-a găsit inspirație aici pentru propria lume Disney World. Pe teritoriul la Tivoli se găsesc diverse clădiri istorice, arhitectură exotică și grădini luxuriante. Noaptea, mii de lumini colorate creează o atmosferă de basm complet unică. Pe lângă cursele create atât pentru copii cât și pentru maturi, pe teritoriul parcului sunt și numeroase restaurante cu mâncare din diferite culturi, scenă pentru concerte (în timpul verii se organizează în fiecare sâmbătă cu diferite vedete naționale și internaționale), sală de concerte pentru muzică clasică, teatrul de pantomimă. Pe teritoriul parcului se găsește chiar și un hotel – Nimb Hotel, care deține și 3 restaurante.

********

PIAȚA

Piața locală Torvehallerne. Renumitul sandwich danez numit “smørrebrød” – un sandwich tradițional care constă de obicei dintr-o bucată de pâine de secară unsă cu unt, acoperită cu mezeluri comerciale sau de casă, bucăți de carne sau pește, brânză sau ouă. Este cel mai popular tip de prânz atât printre localnici, cât și printre turiști.

********

STRADA NYHAVN

Nyhavn este una dintre cele mai vizitate obiective turistice din Copenhaga și este cunoscută pentru clădirile sale colorate. Inițial, a fost un port comercial în care se acostau nave din întreaga lume și era plin de marinari care se odihneau în vizitau pub-urile și barurile din zonă. Astăzi frumoasele case vechi au fost renovate, iar restaurantele din Nyhavn sunt cele mai vizitate de turiști. Pe lângă culorile diverse, Nyhavn mai este cunoscută ca strada unde a locuit 26 de ani celebrul scriitor de basme danez Hans Christian Andersen, Aici a scris basmele „Cufărul zburător”, „Klaus cel mic și Klaus cel mare” și „Prițesa și mazărea”.

********

ISLANDS BRYGGE

Este o zonă portuară din centrul Copenhaga. Cartierul este remarcat pentru parcul său de pe malul apei Havneparken, care este una dintre cele mai populare zone de-a lungul portului din Copenhaga. Înființată printr-o serie de recuperări de terenuri din anii 1880, a servit pentru scopuri militare, rezidențiale, și industriale. Din anii 2000 a trecut printr-o reamenajare masivă și a devenit o zonă foarte populară, atât printre localnici, cât și pentru turiști. Teren de joacă în Islands Brygge pentru copii.

********

MEDIA

Principalul editor de reviste și ziare săptămânale din Danemarca și țările nordice.

********

TURNURILE CACTUS

Turnurile Cactus reprezinta o formă inovatoare de locuință care se concentrează pe aspectul social și ideea de comunitate. În Turnurile Cactus, fiecare apartament este dotat cu totul necesar, dar totodata, oamenii au și la parterul comun al acestor 2 clădiri, unde oamenii pot socializa și avea diverse activități împreună. Ideea lor e: “Dormi în apartament – locuiește în clădire.” Turnurile Cactus sunt dezvoltate ca parte a unui plan principal proiectat de firma locală – Dorte Mandrup Arkitekter. Turnurile au înălțimea de 80 și 60 de metri și sunt modelate de miezuri hexagonale. Fiecare etaj este rotit pe axe diferite, iar formele lor complicate creează balcoane deplasate și fațade în colț.

********

CANALELE DIN COPENHAGA

Din fericire, canalele din Copenhaga sunt suficient de curate pentru a înota în ele, iar bazinele sau băile publice special amenajate sunt foarte populare atât printre localnici, cât și printre vizitatori. Aici ai posibilitatea de a înota în aer liber chiar în centrul orașului, în orice perioadă a anului. În zilele călduroase, oamenii trec pe la piscină pentru o baie rapidă în drum spre casă de la serviciu. Iar iarna, localnicii practică înotul de iarnă, în special dimineața. Chiar dacă apa ajunge la 3 grade Celsius, înotătorii mereu au grijă să se încălzească cu o ceașcă de ceai după, în aer liber. Calitatea apei este verificată zilnic și e aprobată de autorități înainte ca înotătorii să fie lăsați să intre.

********

GRĂDINA BOTANICĂ

Grădina Botanică din Copenhaga face parte din Muzeul de Istorie Naturală de la Universitatea din Copenhaga. Institutul cultivă o mare colecție de plante vii pentru cercetare – educație și informare generală – cu scopul de a crește cunoștințele botanice și conștientizarea naturii la scară națională și globală. Grădina Botanică Grădina deține peste 13.000 de specii în mai multe secțiuni diferite, inclusiv: plante daneze (600 de specii), plante perene (1100 de specii), plante anuale (1100 de specii). Pe teritoriul de 10 hectare ale Grădinii Botanice se găsește și case de palmieri (Palm House) cu o mulțime de plante tropicale și subtropicale, cat și copaci tropicali (ananas, mango, cacao). Alte sere prezintă colecții de orhidee din Thailanda și plante din Madagascar

********

PUR ȘI SIMPLU: FRUMOASA COPENHAGA ÎN MIEZ DE TOAMNĂ!

Vă mulțumim!