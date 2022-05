Jurnalista Natalia Morari revine, dar nu la TV8. Noua sa „casă” va fi postul N4

Cunoscuta jurnalistă de televiziune, Natalia Morari, care anunțase anterior că revine în profesie, cu o nouă emisiune, și-a îndeplinit promisiunea. Câteva minute în urmă, Natalia a făcut o adresare către admiratorii ei, pe pagina sa de facebook, iar televiziunea care o va găsdui este N4.

”Prieteni,

vreau să vă anunț o noutate legată de viața mea profesională, foarte curând voi reveni în media, așa cum am promis.

Știu că nu va fi simplu. Dar când am făcut eu lucruri simple? Felul meu de a fi nu a fost niciodată comod în această profesie, mai ales pentru mine, pentru că nu am căutat simplitatea și confortul, dar provocările, am vrut să fac lucruri interesante pentru publicul meu, chiar dacă uneori asta a atras controverse și critici, uneori întemeiate, alteori prostești, chiar atacuri sub centură. Sunt gata în continuare să accept oricând critica legată de viața mea profesională și să învăț din ea, dar nu voi accepta niciodată ca cineva să îmi cenzureze viața personală, nu voi accepta moraliști de carton care să îmi spună cum să-mi trăiesc viața, ce am voie să fac și ce nu, astfel de persoane nu îmi vor cenzura sau limita evoluția profesională.

După o pauză destul de lungă, sunt mai pregătită și mai hotărâtă ca oricând să vin cu un nou produs media profesionist; este modul meu de a renaște profesional, așa cum am făcut-o deja de atâtea ori în viață. Voi lansa acest nou proiect pentru cei care vor o emisiune incitantă și interactivă, în care telespectatorii să aibă posibilitatea nu doar să asculte ce spun alții, dar și să intervină în dezbaterile din platou.

Am în spate 16 ani de jurnalism, din care 12 ani în televiziune, emisiuni și televiziuni lansate, însă pentru prima dată am în față o provocare atât de mare, cu atât mai mult cu cât renașterea mea profesională vine pe un fundal regional și internațional extrem de complicat, cu efecte directe asupra mediului informațional autohton.

Sunt absolut conștientă de acest lucru, dar și de faptul că încă pentru unii nu sunt complet stinse prejudecățile legate de viața mea personală. Nu am absolut nicio supărare față de nimeni, nu am dezamăgiri, așa cum nu am false așteptări, pentru că am încredere în capacitatea mea profesională și știu că pot reveni cu un proiect care să devină în scurt timp relevant pentru piața media din Moldova, așa cum am făcut-o mereu.

În ceea ce ține de partea mai formală a evoluției proiectului meu, vă anunț că astăzi compania mea de producție televizată Media Sapiens, fondată în 2013, a anunțat tender pentru plasare la TV a noului proiect media pe care îl voi lansa în scurt timp. Emisiunea va fi o producție exclusivă a companiei Media Sapiens, în colaborare cu una dintre cele mai mari case de producție de pe piața din Republica Moldova, pentru canalul meu de YouTube. Emisiunea va avea și o noutate pentru piața media din Republica Moldova. În premieră pentru țara noastră, o emisiune va testa în timp real reacția unui eșantion sociologic reprezentativ de cetățeni la diferitele teme dezbătute, astfel că vom cunoaște în fiecare emisiune ce cred cu adevărat oamenii despre ceea ce se discută în platou și vom putea să le oferim răspunsurile așteptate.

Voi reveni curând cu mai multe detalii legate de noul meu proiect media. Aștept cu nerăbdare să ne revedem, să vă am alături în acest nou și interesant proiect mediatic”.