Silvia Grigorieva, interpreta cântecului „Hulubul păcii”, salută războiul Rusiei împotriva Ucrainei și răspândește falsurile Kremlinului

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei este salutată în rețelele sociale de consiliera socialistă în Consiliul municipal Chișinău Silvia Grigorieva. Deși este cunoscută ca interpretă a cântecului „Hulubul păcii”, versurile căruia promovează pacea, pe paginile ei de Facebook și Telegram sunt distribuite multe postări care instigă la violență. Ea redistribuie postări cu mesajele promovate de sursele pro-Kremlin despre războiul din Ucraina, inclusiv că masacrele de la Bucea, Irpen și Gostomel ar fi înscenate, postări în care ucrainenii sunt prezentați ca „neo-naziști zombați”, Putin – ca „aducător de pace”, iar soldații ruși sunt elogiați ca „salvatori”. Toate postările conțin greșeli gramaticale, ortografice sau de punctuație.

Grigorieva salută „operațiunea specială necesară”

În prima zi a agresiunii rusești împotriva Ucrainei, consiliera PSRM a jubilat pe contul său de Facebook, salutând începutul războiului (vezi captura foto). Ulterior, într-o postare pe pagina sa de Telegram, Grigorieva a recomandat un video de pe canalul de YouTube al unui cunoscut propagandist de la Moscova, Tigran Keosayan, în care acesta prezintă agresiunea drept „operațiune specială necesară, care a început din cauza elitei ucrainene care s-a vândut Vestului colectiv și a deciziei proaste de a construi anti-Rusia pe pământul natal al Rusiei”.

Instigare la violență

Într-o altă postare Silvia Grigorieva a transmis mesajul politologului rus Evgheni Satanovski, în care acesta incita la război și la agresiune, vorbind despre conducerea Ucrainei: „Care naibii negocieri? Un glonte în frunte, rachete în toate birourile și buncărele lor, ca să nu mai rămână nici urmă din ei. Iată ce trebuie de făcut, da nu negocieri. Armata poate câștiga războiul și poate realiza denazificarea și demilitarizarea Ucrainei, doar să nu-i stea nimeni în cale”

Ororile războiului, prezentate de consiliera PSRM drept manipulare

Un alt mesaj similar propagandei Kremlinului este că atacurile din localitățile ucrainene Bucea sau Gostomel ar fi înscenate de ucraineni. În una din postările redistribuite de Grigorieva, este citat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, care afirmă că are probe că masacrul a fost înscenat și nu reprezintă decât o provocare. Drept „dovadă”, acesta a prezentat un video în care primarul din Bucea anunță despre eliberarea localității de sub controlul forțelor militare rusești fără a pomeni despre cadavrele găsite pe străzi. Într-o altă postare, distribuită pe 4 aprilie, consiliera socialistă prezintă ca argumente că masacrul de la Bucea a fost înscenat…declarațiile unei persoane dintr-o altă localitate care s-a aflat sub controlul armatei rusești, care spune că soldații ruși au ajutat oamenii din acea localitate și nimeni nu și-a bătut joc de ei. Numele persoanei sau localitatea nu sunt precizate în postare.

Încă pe 12 martie, Silvia Grigorieva și-a îndemnat urmăritorii, într-un mesaj care abundă în erori gramaticale, să nu urmărească video-urile în care sunt arătate ororile războiului, deoarece acestea ar fi instrumente ale manipulării.

Reamintim că o investigație jurnalistică, realizată de publicația americană The New York Times, contrazice afirmațiile surselor media propagandistice ruse și ale altor agenți de influență ai Kremlinului, că uciderea civililor din Bucea ar fi avut loc după ce soldații ruși au părăsit orașul. Iar imaginile de pe satelit arată că în perioada 9-11 martie (când orașul Bucea încă era sub ocupația armatei ruse), pe strada Yablonskaya au apărut cel puțin 11 obiecte întunecate de mărimea unui corp uman și au rămas acolo timp de trei săptămâni. Locația coincide complet cu cadavrele oamenilor din videoclipul realizat de armata ucraineană pe 2 aprilie.

Pe 6 aprilie, Silvia Grigorieva a distribuit un video, în care doi bărbați înfășoară în bandă adezivă un manechin întins pe pământ. Video-ul este însoțit de mesajul: „Așa își pregătesc Forțele Armate ale Ucrainei videoclipurile montate pentru a striga din răsputeri: „E vina lui Putin”, iar apoi, ca și la Bucea, vor împrăștia aceste jucării pe străzile Kievului sau ale Nikolaevului”. În realitate, imaginile surprind procesul de pregătire pentru filmările unui serial în regiunea Leningrad din Rusia. Regizoarea Nadejda Kolobaeva din Sankt Petersburg a declarat pentru The Insider că echipa de filmare a folosit un manechin special pentru cascadorii, care are membre articulate și de care au fost lipite patru litri de sânge fals și măruntaie de porc.

Grigorieva critică posturile de televiziune din Moldova și experții invitați la emisiunile care reflectă situația din Ucraina, afirmând că invitații la dezbateri ar face bani și îi îndeamnă pe internauți „să îi scuipe în față când îi vor întâlni pe stradă”.

Falsuri despre distrugerea obiectivelor civile de către ucraineni

Pe contul său de Telegram, Silvia Grigorieva a distribuit mai multe postări în care este indusă ideea că ucrainenii ar bombarda propriile obiective civile și ar provoca victime.

Două postări publicate pe 8 și 10 aprilie curent, sugerează că gara din Kramatorsk a fost bombardată cu un tip de rachete care nu s-ar mai afla în dotarea forțelor armate rusești, sistemul sovietic de rachete tactice „Tochka-U”, iar locul de unde a fost lansată racheta s-ar afla sub controlul forțelor ucrainene.

Reamintim că gara feroviară din orașul Kramatorsk, regiunea Donețk, a fost bombardată pe 8 aprilie. Au fost raportate zeci de decese și peste 100 de răniți. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile de la Kramatorsk sunt alte crime de război ale Rusiei, pentru care toți cei implicați vor fi trași la răspundere.

Ministerul rus al Apărării a negat atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk, menționând că rachetele tactice „Tochka-U”, ale căror epavă a fost găsită în apropierea gării Kramatorsk, sunt folosite doar de Forțele Armate ale Ucrainei. Totodată, grupul independent de experți militari Conflict Intelligence Team a constatat că, la începutul lunii martie, Rusia a început să folosească activ rachete „Tochka-U” în loc de „Iskander”.

Ca și colegii săi socialiști, Grigorieva speculează la tema „laboratoarelor biologice finanțate de americani”

Falsul propagandei ruse despre „laboratoarele biologice din Ucraina” la fel a fost preluat și distribuit de Silvia Grigorieva în cel puțin opt postări pe pagina sa de Facebook și pe contul său de Telegram. „Iat-o și pe gospodina noastră care se îngrijorează că rușii pot găsi laboratoarele americane de experimente biologice pentru pregătirea armei biologice… mai vreți dovezi?”, scrie Grigorieva cu referire la Victoria Nuland, subsecretar american de stat. La fel, ea distribuie și mesajele propagandistice la această temă ale colegului său de partid, Bogdan Țîrdea.

Afirmațiile false și speculațiile despre presupuse laboratoare de arme biologice care ar fi dezvoltate de Statele Unite în Ucraina sunt propagate de câțiva ani de sursele afiliate Kremlinului. Ambasada SUA în Ucraina a negat în repetate rânduri „crearea de laboratoare biologice militare” în Ucraina. Potrivit unui comunicat de presă emis recent de Departamentul de Stat al SUA, „Rusia inventează pretexte false în încercarea de a-și justifica propriile acțiuni oribile în Ucraina. Statele Unite nu dețin și nu operează niciun laborator chimic sau biologic în Ucraina”. Existența unor asemenea laboratoare a fost dezmințită și de președintele Ucrainei Volodimir Zelensky în interviul pentru jurnaliștii ruși. Sursele de propagandă ale Kremlinului au promovat falsuri similare și despre Republica Moldova și Georgia.

Ucrainenii prezentați de Grigorieva ca naziști, iar Putin și Lukașenko – salvatori

În mai multe postări pe care le-a publicat pe canalul său de Telegram, consiliera socialistă a redistribuit o postare în care ucrainenii sunt numiți „neo-naziști”, „drogați” și „inumani”. În schimb, despre Putin, ea are numai cuvinte de laudă și scrie că, din 2014 până în prezent, acesta și-a dorit rezolvarea pașnică a conflictului, „dar partenerilor vestici asta nu le-a convenit”.

Pe 11 martie, Grigorieva a distribuit și o postare despre situația de la Cernobîl, lăudându-l pe președintele belarus Alexandr Lukașenko că „a intervenit” la timp după ce „proștii din armata ucraineană au bombardat”. Și acest mesaj conține foarte multe greșeli gramaticale.

Cine este Silvia Grigorieva?

Silvia Grigorieva a devenit cunoscută publicului ca și cântăreață de muzică folk cu numele de scenă Silvia Grigore. Ea mai este cunoscută pentru piesa „Hulubul păcii”, cântec care promovează pacea, cu versuri înduioșătoare cum mama își așteaptă fiii de pe câmpul de luptă („Poate că s-a face, pace-n toată lumea/Dacă mama-şi coace, sâmbăta hulubii”).

Întrebată de reportera Stopfals.md cum explică contradicția dintre mesajul de pace care este promovat în cântec și narativele despre război diseminate de ea în rețelele sociale, Silvia Grigorieva s-a arătat foarte deranjată de întrebare: „Domniță, eu vreau să te întreb pe matale, câți ani aveai în 1985. Tu vrei să mă întrebi ceva, vreau și eu să te întreb ceva. Cântecul „Hulubul păcii” eu îl cânt din 1985. Spune-mi te rog câți ani aveai atunci? Tu cu nerușinare mă faci instigator la război. Eu niciodată nu am fost. Sunt cel mai mare pacifist din lume. Nicio frază n-ai să-mi găsești nicăieri niciodată că eu instig la război. Minciuni”, reproșează Silvia Grigorieva. Aceasta a trecut la amenințări cu judecata: „Dacă o să am putere și sănătate, am să vă atac în judecată, pentru că nu aveți rușine. Eu din anii 80 cânt „Hulubul păcii”. Eu cât am făcut pentru pace, n-a făcut neamul tău împreună. De ce te ocupi de minciuni? Instigați la ură, domnișoară. Eu nu sunt pentru război. N-am fost și niciodată n-am să fiu. Eu atâtea cântece am de pace că tu nici nu visezi. Eu o să te dau în judecată pentru minciună și defăimare”, mai adaugă ea. Silvia Grigorieva spune că ea nu postează mesaje în rețele sociale, deoarece contul său de Facebook ar fi blocat de două luni. Ultima postare însă făcută pe Facebook de Silvia Grigorieva este la 15 aprilie, când a criticat guvernarea Republicii Moldova că a interzis răspândirea atributelor ce simbolizează agresiunea militară a Federației Ruse în Ucraina, cum sunt literele „Z”, „V”, dar și a așa-numita „panglică a Sfântului Gheorghe”: „ Eu sunt blocată de două luni pe Facebook și pe Telegram, eu fac doar repostări, nu am mesaje. Dacă am mesaje, doar despre situația din țară. Și nu instig pe nimeni la ură sau la război. Pentru minciunile voastre eu o să vă dau în judecată până o să terminați cu minciunile și cu instigările la ură”, a declarat Grigorieva pentru Stopfals.md.

În anul 2015, portalul Ziarulnațional.md scria că linia melodică a piesei „Hulubul păcii” seamănă foarte mult cu cea interpretată de artiștii unguri Koncz Zsuzsa și Bródy János, numită „Ha én rózsa volnék” (în traducere: „Dacă aș fi trandafir”). Piesa interpretată de artiștii din Ungaria a fost lansată încă în anul 1973 și are un mesaj anticomunist, motiv pentru care a fost interzisă o perioadă. Deși melodiile celor două cântece seamănă izbitor, Silvia Grigore le-a atunci spus jurnaliștilor că muzica și versurile au fost compuse de fratele ei, Vsevolod Grigore, iar ea ar fi intervenit puțin. Întrebată cum explică asemănarea liniilor melodice ale celor două piese, Silvia Grigore admitea că fratele său ar putea să fi fost influențat, dar nu consideră că a fost un plagiat. „În lume, în fiecare trei minute apare o piesă nouă. Credeți că nu seamănă între ele? Poate fratele meu l-a ascultat și a fost influențat”, a declarat atunci interpreta pentru Ziarulnațional.md.

Silvia Grigorieva a fost aleasă în Consiliul Municipal Chișinău în anul 2015, pe lista Partidului Socialiștilor. În prezent se află la al doilea mandat de consilier municipal.

Postări cu mesaje misogine

La sfârșitul anului 2021, Grigorieva a publicat pe Facebook un mesaj în care critica femeile care se implică în politică, asta deși ea însăși a fost promovată de un partid politic și este implicată în procesul de guvernare locală. Consiliera socialistă afirmă că lucrurile s-au înrăutățit în Moldova de când femeile sunt în funcții de conducere, că femeile ”nu pot fi diplomate, nu sunt tolerante (…) sunt majoritatea isterice (…) foarte răzbunătoare”. Grigorieva concluzionează că locul femeilor din Moldova, dar și din alte state, nu este în politică, și că trebuie „să ajutăm bărbații să facă ordine în țară”.

Mariana COLUN, Stopfals.md