Cu mașina de serviciu și în zile de odihnă?!

La redacție ne-a fost trimisă o fotografie cu mașina de serviciu a vicepreședintei raionului Soroca, Alla Bordianu, parcată în zi de odihnă în preajma pieței din centrul municipiului Soroca.

Fotografia a fost însoțită și de un comentariu: „Poftim, vicepreședintele raionului Soroca, Ala Bordianu, în zile de odihnă se plimbă cu mașina de serviciu pe la piață și își rezolvă problemele personale din banii publici, asta e normal? Și nu e prima dată când ea umblă cu mașina dată peste tot, parca ar fi a ei personală și din ce bani se alimentează?” se zice în mesaj.

Locul și modul de parcare este și el un subiect interesant, la care sperăm că ar putea să ne spună mai multe oamenii legii. Dar faptul că și în zile de odihnă la Consiliul Raional Soroca ar putea fi utilizate resursele administrative în scopuri proprii, este un subiect de interes public.

Am contactat-o pe vicepreședinta raionului Soroca și i-am arătat fotografia trimisă. „A fost o urgență, noi lucrăm și în zile de odihnă. Mai bine ocupați-vă cu lucruri mai serioase, să vedeți cine a furat miliardele. Eu nu folosesc mașina de serviciu în scopuri personale, pentru așa ceva eu am mașină personală. Eu veneam atunci la serviciu, fiindcă am foarte mult de lucru în proiecte investiționale. Acolo am parcat nu fiindcă am mers la piață, ci fiindcă m-a oprit un cetățean ca să discutăm o problemă” afirmă Alla Bordianu, vicepreședinta raionului Soroca.

Îndemnăm cititorii care surprind demnitari locali sau de rang republican care folosesc mașina de serviciu în interes personal, să ne trimită fotografiile și să monitorizăm împreună cum se utilizează resursele publice de cei aleși.