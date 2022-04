Ce vină au alfabetul, stejarul, steaua, crucea, furnica și cocoșul că lumea și-a ieșit din minți?

TABLETA DE VINERI. Nu știu ce ziceți Dumneavoastră, dar eu mereu am fost mirat și deopotrivă indignat de tupeul și lipsa de scrupule a unor oameni care știu să descalifice și să-și bată joc de simboluri și noțiuni care sunt un bun al tuturor și care chiar nu merită să fie luate în zeflemea. Mereu am căutat răspuns la întrebarea: ce-i face pe (unii) oameni să fie mai răi și mai schilozi la suflet decât i-a făcut natura și de ce în secolul în care trăim sunt și dintre acei care se comportă ca în Evul Mediu, dacă nu și mai rău.

De altfel, s-ar putea să nu am dreptate, fiindcă și în Evul Mediu, darămite mai târziu relațiile dintre oameni erau decente și… civilizate, or acest lucru nu se poate spune despre ceea ce se întâmplă în prezent. În acest context, câțiva ani în urmă menționam un „fenomen” aflat la suprafață și destul de elocvent în ceea ce înseamnă (in)evoluția societății. Spuneam atunci că pentru a face o radiografie a societății este de ajuns să plecăm urechea la ceea cum se porecleau/ etichetau/ supranumeau/ autoironizau personalitățile în trecut și cei de acum. Aduceam și exemple concrete, gen Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, Filip al IV-lea cel Frumos — în trecut și Vițel/Bulbuci de Doi Metri, Rață Mută, Zina Carabina sau Michelle Schizofreni — în prezent. Cu părere de rău, această tendință de degradare morală continuă, iar în această „horă nebună” au fost atrași mai mulți reprezentanți ai faunei și florei, culorile curcubeului, diferite unelte de muncă, iar de la o vreme și literele alfabetului. Să ne aducem aminte de campaniile electorale, când candidații în particular și formațiunile politice în general se ascundeau în spatele cocoșilor, furnicilor, rândunicilor sau la umbra stejarului. Sau, astăzi este greu să porți o haină mai colorată, fiindcă poți fi etichetat: dacă ești în roșu înseamnă că faci parte din cutare partid, dacă porți galben înseamnă că torni apă la moara altui partid, iar dacă ai îmbrăcat o haină de culoare albastră, automat cazi sub incidența a tocmai două prejudecăți. Crucea, cu părere de rău, a fost pângărită de un personaj numit de multă lume Iuda, secera și ciocanul au intrat în dizgarție, fiindcă au fost și mai sunt exploatate de indivizi fără țară și neam, iar biata stea aproape că a devenit „non grata” pe motiv că cineva și-a pus-o în frunte și nu dorește să și-o scoată.

Ei bine, astăzi vreau să spun ceva despre literele alfabetului. După ce pandemia și-a adjudecat o bună parte din literele alfabetului grecesc (să ne aducem aminte câte variante de COVID-19 am avut!) a venit nenorocirea și pe „ulița” literei Z (care, de altfel, nu există în alfabetul chirilic). Folosită drept semn de distincție și invazie a unităților militare rusești, care astăzi fac ravagii în Ucraina, litera Z a intrat în dizgrația multora, iar verdictele nu s-au lăsat așteptate — de la „această literă nu trebuie să existe în societatea noastră” până la „această literă să fie scoasă din alfabet”! De parcă această biată literă, ca și multe altele utilizate aiurea, poartă vreo vină și trebuie să fie scoase din circuit. Nu o să vorbesc despre teoriile explicate de experții militari precum că Z și V (la fel utilizată de invadatori) ar fi de la cuvântul Zapad (Vest) sau de la numele Zelenschi (iar litera V, la fel utilizată pe larg de Moscova, de la prenumele lui Putin, Vladimir), pe motiv că-i las pe alții să se clarifice cine, cu ce și cum a gândit, iar faptul că acest semn chiar ar putea să ne dea bătăi de cap pare incontestabil. De exemplu, îmi spunea o bunicuță ce probleme a avut cu nora sa, care și-a tuns copiii și le-a făcut semnul Z la tâmplă. „Când i-am văzut, am înlemnit. Mai cu seamă știind că a doua zi trebuia să meargă cu toții la ambasadă, să perfecteze niște acte. Insistențele mele de a schima coafura copiilor nu a avut succes. Noră-mea a zis că nici nu se gândește să schimbe coafura băieților și că îi tunde astfel cu mult înainte de a începe războiul, fără nici un fel de intenție. Până la urmă, totul s-a terminat cu bine, fiindcă cei de la ambasadă au trecut cu vederea ”.

Apropo, ca să nu fiu înțeles greșit, trebuie să precizez că sunt împotriva utilizării premeditate și obraznice a literei Z ca simbol de susținere a invaziei, ca sfidare a bunului-simț, iar persoanele care astfel își manifestă susținerea față de unii și ura față de alții trebuie să fie pedepsite în conformitate cu legea. În alte cazuri, când această literă este utilizată la locul ei și nu implică interpretări, să nu forțăm nota și să nu facem lumea să sufere fără nici o vină.

În fine, iubitorilor de simboluri și de ațâțare a spiritelor nu le rămâne decât să utilizeze propriile poze în scopuri distinctive și propagandistice. Lăsați alfabetul, culorile, flora și fauna în pace.