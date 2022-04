Unde se pot adresa sorocenii, care au găzduit refugiați ucraineni, pentru a primi 3500 lei

Pentru sorocenii care găzduiesc refugiați ucraineni, Asociația „Angelus” din Soroca a lansat un proiect prin care Organizația Națiunilor Unite împreună cu serviciile catolice din Europa și Statele Unite ale Americii, oferă ajutoare financiare în suma unică de 3500 lei. De asemenea prin intermediul prietenilor din Africa Centrală, din Cameron și Organizația de cooperare, Asociația „Angelus” oferă produse alimentare și haine, noi sau second-hand, pentru oamenii care ofer gazdă, cât și pentru refugiați.

Săptămâna trecută Asociația „Angelus” a avut de oferit ajutor financiar la 135 de familii din Raionul Soroca. Orientativ 50 – 70 din municipiu și 60- 70 din regiuni…Se fac carduri nominale și acolo se pune o sumă fixă doar o singură dată.

„Noi în fiecare săptămână facem liste noi și câți oameni au nevoie, atâția și ajutăm. Mereu avem noi familii și noi refugiați. Perioada de timp în care ucrainenii au fost găzduiți nu are nici o importanță, fiecare primește această sumă de bani. În prezent cu 3500 lei au fost răsplătite familii din vreo 20 de sate ale raionului Soroca”, ne spune directorul, Sergiu Dobrovolischi.

La fel și pentru refugiații ucraineni sunt resurse bănești care se alocă, doar că de astea se ocupă alte agenții de la Chișinău.

Din discuția cu Sergiu Dobrovolischi, Asociația „Angelus” are planuri mărețe pentru viitorul și comoditatea pacienților care se află sub aripa lor. „De asemenea cu pacienții țintuiți la pat ne ocupăm tot noi. Sperăm anul acesta să ajungem la 200 de pacienți, ne dorim să mărim numărul lor cu cel puțin 30 – 40 de pacienți, față de anul trecut. V-om optimiza procesul calitativ, vom asigura cu toate cele necesare (parafarmaceutică, medicamente, produse igienice, stome, echipamente, etc). Ne dorim să ne mărim și echipa, ba chiar am mărit-o deja, avem și kinetoterapeut, sperăm să avem și un asistent personal pentru cei care nu au parte de un ajutor și nu are cine să-i susțină la ei acasă. Am mărit și echipa medicală cu doi asistenți. Mergem înainte și sperăm să acoperim total raionul Soroca”.