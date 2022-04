De ce la Soroca nu circulă seara transportul public și când vor merge microbuzele până la 22:00

Pentru sorocenii care se rețin la serviciu sau merg cu alte treburi prin oraș, este complicat, dacă nu chiar imposibil, să revină cu transportul public acasă, seara după orele 18:00-19:00. Mai ales pentru cei care trebuie să urce Dealul Sorocii, căci plimbarea pe cheiul Nistrului a intrat deja (de voie sau de nevoie) în rutina multor orășeni.

Anterior, transportul public din municipiul Soroca circula (cel puțin oficial) până la ora 22:00, fiind implicate până târziu microbuze de serviciu. Dar de aproape doi ani graficul microbuzelor a fost limitat până la ora 19:00. Decizia a fost luată la 6 mai 2020, după o lună și o săptămână de carantină, de Comisia pentru situații excepționale a municipiului Soroca, ne-a declarat Steliana Solovei, șefa serviciului de presă al primăriei Soroca. Dar de atunci, timp de aproape doi ani, dispoziția comisiei condusă de primarul Lilia Pilipețchi a rămas în vigoare, fără a fi adaptată la relaxarea restricțiilor care au avut loc pe parcurs în alte domenii.

Am căutat în dispoziția nr. 11 din 6 mai 2020 prevederea privind graficul de circulație al transportului public, dar nu am găsit-o. Între timp locuitorii municipiului Soroca au fost nevoiți să renunțe seara la transportul public, în timp ce orășenii din alte urbe ale republicii au posibilitatea să circule cu microbuzul și după ora 21:00. Deși atât acolo, cât și la noi, este aceiași pandemie, și adesea eram la fel ca și ei sub cod roșu de COVID-19.

De exemplu la Bălți locuitorii acestui municipiu pot merge cu transportul urban până seara târziu. „Troleibuzele circulă în Bălți până la ora 23:00, iar ultimul microbuz de pe ruta 7, de exemplu, merge până la 22:30. Nici sub cod roșu transportul de serviciu nu și-a modificat graficul de activitate, iar bălțenii se puteau deplasa prin municipiu și după ora 22:00” ne asigură șeful dispeceratului din Bălți, Vladimir Rotari.

La Cahul ultimul transport public circulă până la 21:00, în special cel de pe rutele 1 și 5, care sunt cele mai populare acolo. Iar pasagerii cunosc la fiecare stație la ce oră trebuie să sosească microbuzul, și nu ghicesc cum o fac sorocenii.

La Ungheni transportul public de serviciu circulă de ani buni până la ora 20:00, seara fiind șase microbuze de serviciu. „La noi transportul public circulă până la ora 20:00, dar după ora 18:00 mai rar, doar câte o mașină pe fiecare rută (noi avem 6 rute), căci sunt foarte puțini pasageri” ne informează Lucia Bacalu-Jardan, consilier pentru comunicare la primăria din Ungheni.

La Florești microbuzele transportează călători până la ora 18:00. „Noi activăm în regimul acesta de vreo douăzeci de ani, ne-am orientat din start după fluxul de pasageri. Desigur că noi nu ne putem compara cu Soroca” zice Iurie Lozan, șeful PAT-14.

„La Rezina transportul urban activează până la 20:00, cetățenii se pot deplasa prin oraș cu microbuzele până la această oră” afirmă Gheorghe Gîncu, viceprimarul orașului Rezina.

La Drochia primăria a procurat un autobuz, iar acesta prestează serviciile sale până la ora 18:30, „Noi nu avem cerere pentru ca el să meargă și mai târziu” ne-a spus Nina Cereteu, primarul orașului Drochia.

Și dacă la Drochia cerere nu este, la Soroca cerere este, dar ofertă ba. Autoritățile publice locale pun vina pe… starea de urgență.

Am solicitat de la primăria municipiului Soroca informații despre prevederea concretă din cadrul hotărârii de declarare a stării de urgență pe teritoriul republicii, care nu permite ca în municipiul Soroca să activeze transportul după ora 19:00. Ulterior am primit un răspuns în care am fost informați că mâine, 5 aprilie 2022, comisia de transport a primăriei municipiului Soroca se va convoca în ședință, unde vor fi chemați operatorii de transport și li se va pune ca ei să circule până la 22:00. Astfel de miercuri transportatorii ar trebui să meargă până mai târziu, iar sorocenii vor avea parte de transport public și după ora 19:00.

Apropo, „Observatorul de Nord” a creat recent un sondaj pe site-ul nostru, în care întrebam sorocenii până la ce oră ar trebui să meargă transportul public în municipiul Soroca. Și iată rezultatele: până la ora 18:00 – 1%; până la ora 19:00 – 0%; până la ora 20:00 – 15%; să fie microbuze de serviciu care circulă seara până la 21:00 (la fiecare jumătate de oră) – 20%; să fie microbuze de serviciu care circulă seara până la 22:00 (la fiecare jumătate de oră) – 64%;