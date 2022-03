Nu avem nevoie de panică! Lasăți lumea în pace!!!

TABLETA DE VINERI. Prinși în vâltoarea războiului din Ucraina și copleșiți de ororile acestui dezastru militar și umanitar, consecințele adevărate ale căruia vor fi simțite după ce mai trece șocul, eu cu Dumneavoastră am lăsat cumva în umbră ceea ce se întâmplă în alte domenii, care la fel de mult ne influențează viața de zi cu zi și chiar existența, dacă doriți. Am în vedere, bineînțeles, „fenomenele” care au loc în jur, începând cu lipsa interesului față de grijile agricultorilor (rezultatele muncii cărora ne hrănesc tot anul, la propriu) și terminând cu fluctuația diabolică a prețurilor la carburanți.

Totuși, nu despre aceasta vreau să scriu astăzi, dar despre virusul care ne-a făcut viața grea și ne-a aruncat în fel de fel de depresii și agonii și care se părea că, după ce și-a făcut mendrele, ne-a părăsit și a intrat în „cohorta” virușilor „de campanie”, fără de care viața ar fi fost mai puțin „interesantă” și „fără sens”. Nu știu câți dintre Dumneavoastră, bunăoară, au reținut informația precum că pe data de 21 martie 2022, pentru prima dată de la declanșarea pandemiei, în RM nu au fost înregistrate decese din cauza COVID-ului (!!!), iar în România, în aceeași zi, se înregistrau doar zece decese (!!!). Pentru mine, recunosc, a fost o mare bucurie și revelație și deja îmi făceam planuri cât de frumoasă o să fie viața de după pandemie, cu toate restricțiile ei. Pe naiba însă, chiar a doua zi specialiștii de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au avut grijă să ne toarne o găleată cu apă rece în cap și să ne sperie cu o nouă subvariantă BA 2.2 a Omicron-ului, numită DELTACRON, care este foarte contagioasă. Cică, Europa de Vest se pregătește pentru intrarea într-un nou val pandemic, că pandemia nu s-a încheiat și că vom avea cazuri destul de multe și în acest an. Ba mai mult, pericolul ar veni iarăși din China unde, cică, la un miliard și jumătate de populație au fost depistate 4.770 de cazuri de infectare (!!!). Și, cum se întâmplă în astfel de cazuri, se vorbește deja despre revenirea la purtarea măștii, or acest atribut o să ne spurce, pardon, garderoba încă multă vreme înainte. Apropo, despre măști. Cuminți din fire și ascultători la sfaturile medicilor, multă lume s-a conformat și se conformează regulilor impuse, dar… cum o fac!!! Sunt convins că și Dumneavoastră ați văzut oameni/potențiali purtători și/sau răspânditori de virus care își pun sub bărbie sau la gură (poarta de unde începe sănătatea organismului nostru sau, invers, sursa de infecție) niște măști de o culoare fără de… culoare și de o curățenie îndoielnică. Utilizată în toate situațiile și pentru toate necesitățile (probabil, și pentru a-și șterge, pardon, mucii și pantofii), aceste cârpe ordinare scoase din toate buzunarele, la momentul oportun (pentru a evita o amendă), sunt un focar stabil de infecție și de răspândire a zeci și sute de microbi și viruși, și nu doar a coronavirusului. Despre o astfel de protecție avem nevoie? O astfel de abordare ne va salva sănătatea și viața? Fără îndoială, nu este cazul să facem o generalizare și să învinuim de toate OMS, dar permiteți-mi să-i dau dreptate celui care a zis că masca ne protejează de virus la fel cum un gard de nuiele ne-ar proteja de țânțarii din curtea vecinului.

Sunt convins că o astfel de abordare nu este salutată de părtașii respectării regulilor draconice impuse de autorități la cererea celor de la OMS, dar vă spun drept și pe șleau că m-am săturat de atâtea restricții și avertizări. Consider că am tot dreptul să-mi expun această părere, fiindcă mereu am respectat regulile impuse și sunt vaccinat cu cele trei doze, dar totul trebuie să aibă o limită și un sfârșit. Doi ani și jumătate de pandemie este de-ajuns, or trăim în secolul XXI și ține de cinstea și onoarea OMS-ului să învingă acest nemernic de virus, dar să nu se lamenteze la fiecare pas și să semene panică printre oameni. Înțeleg că cineva s-a deprins să fie cap de afiș și să se scalde în lumina reflectoarelor, dar la fel înțeleg că este cazul ca și epidemiologii, și virusologii să-și facă treaba fără prea mare tam-tam, dar cu mai multă eficiență. Nu de alta, dar prin abordările și sperietorile lor ei chiar toarnă apă la moara cârcotașilor care cred că în umbra acestui virus stau mari interese economice și financiare (vezi, de exemplu, propunerea unor specialiști de a purta nu doar o mască, dar două!!!).

Și încă ceva. Primăvara este anotimpul când totul se trezește la viață și când culorile sumbre și reci lasă locul culorilor calde și dorinței de viață. Or, nici războiul, nici pandemia nu sunt în drept să ne umbrească acest anotimp frumos și să semene panică, deseori pe loc gol.

P.S. De altfel, după ce a turnat polonicul cu dohot, OMS a venit recent cu o precizare: „Majoritatea acestor virusuri în urma schimbului enorm de coduri genetice nu sunt eficiente pentru a infecta oamenii, însă uneori apare unul de acest gen care poate deveni eficient”… Cuvintele-chieie din acest pasaj sunt UNEORI și POATE și mă scutesc de orice alte comentarii.