La mai bine de jumătate de an de la Alegerile Parlamentare, redacția „Observatorul de Nord” a venit cu inițiativa de a colecta de la soroceni mai multe întrebări pentru deputații din Parlamentul Republicii Moldova, la care vom solicita răspuns de la deputați.

Provocarea a fost acceptată de cei trei legiuitori care, deși au candidat pe liste de partid, sunt în primul rând soroceni. Așa că vă îndemnăm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook întrebarea pe care o aveți pentru deputații Ion Babici, Elena Bodnarenco sau Alla Pilipețcaia, iar noi vom publica răspunsurile primite de la legiuitori.

Deci iată una dintre întrebări:

Ce naibii faceți în Parlament?!

Tatiana Pașcovschi

Iată și răspunsul oferit de Elena Bodnarenco, deputat din partea Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor: В Парламенте депутаты занимаются законотворческой деятельностью. Самостоятельно либо советуясь с практиками изучают поступающие законопроекты (по Конституции правом законодательной инициативы обладают депутаты, президент, правительство и Народное Собрание Гагаузии). Затем в ходе обсуждения инициатив в профильных комиссиях вырабатывается профессиональное отношение к законопроектам. Для этого депутаты и постоянные комиссии Парламента могут также организовывать и участвовать в парламентских и других публичных слушаниях.

Являясь политиками, в ходе обсуждения инициатив в парламентских фракциях, депутаты определяют свое политическое отношение к законопроектам, которое высказывают потом в виде деклараций, в ходе брифингов, пресс-конференций, теле- и радио-передач, интервью средствам массовой информации и т.д.

Законопроекты становятся законами после голосования по ним в зале заседания Парламента.

Каждый депутат имеет право задавать вопросы докладчику по проекту и председателю профильной комиссии, представляющей заключение по проекту. При обсуждении законопроекта в первом чтении каждый депутат имеет право внести свои предложения, которые ко второму чтению должны быть обсуждены комиссиями, и которые при обсуждении во втором чтении также голосуются.

Для принятия закона достаточно 51 голоса.

Депутаты также работают с гражданами посредством организации встреч, приемов по личным вопросам, через средства массовой информации и социальные сети. Для обсуждения вопросов граждан депутаты имеют право обращаться в различные структуры, включая контролирующие и исключая судебные, с письмами, запросами, устными декларациями и др., а также должны быть приняты в безотлагательном порядке любыми органами власти (что, кстати, не всегда соблюдается). Эта норма не применяется для решения личных вопросов депутатов. В целях информирования граждан депутаты могут организовывать и участвовать различные акции, в том числе протестного характера, не нарушающие законодательства Республики Молдова.