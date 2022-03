Mult stimați domnilor Deputați, rog să interveniți!

La mai bine de jumătate de an de la Alegerile Parlamentare, redacția „Observatorul de Nord” a venit cu inițiativa de a colecta de la soroceni mai multe întrebări pentru deputații din Parlamentul Republicii Moldova, la care vom solicita răspuns de la deputați.

Provocarea a fost acceptată de cei trei legiuitori care, deși au candidat pe liste de partid, sunt în primul rând soroceni. Așa că vă îndemnăm să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook întrebarea pe care o aveți pentru deputații Ion Babici, Elena Bodnarenco sau Alla Pilipețcaia, iar noi vom publica răspunsurile primite de la legiuitori.

Deci iată întrebarea și răspunsul:

Mult stimați domnilor Deputați! Sunt locuitoare a raionului Soroca, fondatoarea și administratoarea SRL LORALION​, Aliona Blanari. Prin prezenta, rog să interveniți către organele competente de a clarifica situația creată în cazul solicitării de subvenții conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.836/2020 cu privire la măsura de sprijin nr.1, Plăți directe per cap de animal. În urma​ examinării dosarului nr. ANC 1/2105SR0142 depus de către SRL LORALION în data de 18.05.21, Direcția Administrare și​ Aprobarea Proiectelor a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a stabilit prin notificarea 763 din 25.08.2021 că bunul imobil unde este amplasată ferma zootehnică nu este identificată în registrul bunurilor imobile și a solicitat prezentarea actelor ce atestă înregistrarea bunului imobil la cadastru ceea ce am și prezentat în termen de 5 zile din data notificării a documentelor necesare ce atestă că ferma este amplasată în extravilan conform contractului de arendă nr.74 din 01.04.2021 și este înregistrat la cadastru.​ Majoritatea solicitanților au primit subvențiile​ care au venit în ajutor pentru procurarea​ hranei pentru animale, dar cu mare regret noi și acum suntem în așteptarea deciziei pentru că nu am primit nici un răspuns. În data de 03.01.22 am depus un demers către Ministerul Agriculturii cu rugămintea de a interveni și a elucida acest caz, dar și acest demers a fost lăsat fără răspuns. Muncim din greu, pentru că a asigura grija față de numărul mare de bovine pe care îl avem, și a face față lucrurilor, a ține piept tuturor greutăților și a cheltuielilor enorme e un lucru foarte anevoios. Depunem mari speranțe în Guvernul care încearcă să sprijine antreprenorii locali și avem marea nădejde că veți depune toată străduința D-voastră în scopul rezolvării acestui caz.

​Cu respect,

administratoarea SRL LORALION

Blanari Aliona

Iată și răspunsul oferit de Elena Bodnarenco, deputat din partea Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor:

Уважаемая госпожа Бланарь, благодарим Вас за то, что в сегодняшнее непростое время Вы не уступаете вызовам и продолжаете развивать бизнес, а значит, содержать рабочие места и поддерживать своими налогами государственный бюджет. В то же время, сожалеем, что государство не всегда демонстрирует свое внимательное отношение к представителям малого и среднего бизнеса. Если не на уровне оказания субсидии, то хотя бы на уровне предоставления ответа петиционару. По Вашему обращению мною направлен запрос на имя премьер-министра госпожи Натальи Гаврилица для выяснения сложившейся задержки в выплате субсидии. Ответ будет отправлен Вам в письменном виде.