Iulia Cernopolc: “Orice este posibil, dacă îți dorești cu adevărat”

Iulia este o tânără de 25 de ani originară din municipiul Soroca. A obținut până acum prin studii temeinice trei diplome de masterat, iar în prezent își face stagiul la Comisia Europeană din Bruxelles. Am realizat acest interviu cu ea pentru a-i motiva și pe alți tineri care au vise mari și care, sperăm, la fel ca Iulia, să nu renunțe la ele.

Mai întâi, Iulia, spune-ne, din ce familie vii?

Eu m-am născut și am crescut în orașul Soroca. Provin dintr-o familie simplă, mama mea este bucătar la cantina școlară, tatăl este contabil-șef la centrul comercial ”Avangard”. Mama este de origine ucraineană, prin urmare, în familie vorbim simultan atât în limba rusă, cât și în limba română. Le sunt profund recunoscătoare părinților, pentru că în perioadele dificile nu au plecat în străinătate, dar au rămas alături de mine și de sora mea în toată perioada copilăriei și adolescenței. Sora mea este mai mică cu un an si actualmente e stabilită la București, lucrează într-o companie de consultanță în contabilitate și audit.

Unde ai învățat la Soroca?

În anul 2015, am absolvit Liceul Teoretic ”Constantin Stere” într-o clasă cu profil bilingv francofon, fiind șefă de promoție. Pe această cale țin să le aduc mulțumiri profesorilor din liceu, care m-au îndrumat și au pus o bază puternică în dezvoltarea mea ulterioară.

Și unde ai plecat să studiezi în continuare?

Am ales sa îmi fac studiile universitare în Economie și Afaceri Internaționale la Academia de Studii Economice din București, unde am îmbinat studiile economice cu trei limbi străine obligatorii (în cazul meu limba engleză, franceză și spaniolă). În ultimul an de licență, am beneficiat de mobilitatea academică Erasmus, prin intermediul căreia am avut posibilitatea să studiez un semestru la universitatea din Orléans, Franța. În tot acest timp, am încercat să pun în practică cunoștințele asimilate și am căpătat competențe profesionale la Ministerul de Finanțe Publice și la Camera Franceză de Comerț și Industrie în România.

Pentru studiile de masterat am ales un program de finanțe și investiții. Tot atunci, în urma unui concurs, am fost selectată să continui programul meu de masterat la Strasbourg Business School, în Franța. Cu toate că experiența respectivă a însemnat o provocare, am avut parte de colegi minunați, care m-au integrat direct în echipa lor. Profesorii, care ne predau în limba franceză și în engleză, proveneau din diferite colțuri ale lumii (Germania, Franța, Austria, Canada, Mexic, Maroc, Madagascar). Prin urmare, am absolvit programul de masterat cu dublă diplomă (în finanțe la București, în antreprenoriat la Strasbourg) și un program de masterat specializat în științe pedagogice. Finalizarea studiilor a coincis cu începutul pandemiei, o perioadă incertă și foarte stresantă. În acel moment, a contat mult sprijinul celor apropiați care nu m-au lăsat să mă dau bătută și au crezut în mine mai mult decât eu însumi.

Ce reacție au avut membrii familiei când le-ai spus că după studii nu revii acasă, ci vrei să mergi mai departe la propriu și la figurat?

Știam că părinții mei au încredere și mă vor susține în orice decizie profesională pe care o voi lua. Era de așteptat că, din moment ce am studiat în afara țării, voi dori să câștig experiență internațională. Atunci când am primit ofertele de muncă din afară, oamenii dragi s-au bucurat pentru mine, chiar dacă asta a însemnat să vin mai rar acasă.

Cum și de ce ai ales să-ți încerci norocul în Comisia Europeană?

Începând cu primii ani de universitate, au fost promovate intens posibilitățile de stagiere în cadrul instituțiilor europene. Una dintre ele a fost programul de stagii Blue Book la Comisia Europeană. Criteriile de selecție includeau deținerea unei diplome de studii superioare și cunoașterea fluentă a cel puțin unei limbi străine. Totuși, competiția a fost acerbă, deoarece concursul se realiza la nivelul tuturor statelor-membre ale Uniunii Europene. Întregul proces de selecție (depunerea dosarului, verificarea documentelor, mai multe etape de interviuri și teste) a durat 5 luni, până la obținerea ofertei finale. La final, am fost contactată de 3 departamente din cadrul Comisiei Europene care m-au invitat în echipa lor.

Din luna octombrie, am ales sa fiu parte din echipa economico-financiară a Comisiei, care este responsabilă de implementarea programului InvestEU. Acest proiect are ca misiune oferirea fondurilor de garantare pentru proiectele investiționale propuse de băncile naționale din UE. Cu suportul colegilor mei, de la Bruxelles și din Luxembourg, am evaluat și selectat băncile naționale (viitorii parteneri de implementare). Împreuna cu ei, am întocmit schema vizuală a portofoliilor financiare și elementele lor de risc. În plus, am participat la primele runde de negocieri, în care am putut să observ diferențele culturale (de exemplu, cât de diferit negocia o bancă spaniolă în comparație cu una finlandeză). O etapă tensionată a fost organizarea Webinarului InvestEU pentru 250 de participanți ce proveneau din aproape 30 de instituții financiare ale Uniunii Europene.

Am fost într-adevăr norocoasă să fiu înconjurată de o echipă atât de puternică și unită, de la care continui să învăț zi de zi. După încheierea acestor cinci luni de stagiu, în funcție de necesitățile și disponibilitatea departamentului, urmează să semnez un contract de muncă sau să fiu redirecționată către alte departamente.

Apropo, nu toți de acasă cunosc ce este asta Comisia Europeană. Lămurește-ne într-un limbaj mai puțin birocratic care-i rolul acestei instituții în Uniunea Europeană?

Comisia Europeană este o instituție responsabilă de întocmirea propunerilor legislative, de punerea acestora în practică și de gestionarea activității curente a Uniunii Europene. Fiecare stat trimite câte un membru la Comisie (numit Comisar). La începutul mandatului său, el va primi un portofoliu pentru care va fi responsabil în următorii 5 ani (în agricultură, economie, digitalizare, transporturi etc.). Comisarii respectivi sunt susținuți de o echipă întreagă de experți naționali care lucrează pentru interesele comune ale UE. La momentul actual, mai mult de 30 de mii de oameni lucrează în această instituție. Pentru a face o comparație, Comisia în cadrul UE are același rol ca și Guvernul într-o țară.

Ce fel de experiență care-ți va prinde bine pe viitor ai acumulat făcând stagierea într-o astfel de instituție?

Totuși, această experiență nu este doar despre creșterea profesională. În aceste luni am cunoscut tineri din toată lumea care împărtășesc viziuni similare. Am călătorit în numeroase orașe din Belgia, dar și în țările vecine (Luxembourg, Franța, Țările de Jos). Mi-am îmbunătățit nivelul de comunicare în limbile străine și, nu în ultimul rând, am primit o doza imensă de inspirație pentru planurile mele de viitor. În concluzie, aș spune că orice este posibil, dacă îți dorești cu adevărat. Setarea obiectivelor și efortul consistent în direcția respectivă aduce rezultatele dorite.

Te întâlnești des cu conaționali în Belgia și dacă da, aveți careva activități în comun?

În funcție de program, încercăm să organizăm câteva activități în comun cu moldovenii, mai ales în perioada sărbătorilor, atunci când dorul de casă se intensifică. Din păcate, în perioada pandemiei nu am avut posibilitatea să ne adunăm într-un grup mai mare. Totuși, ori de câte ori avem ocazia, ne întrunim să discutăm situația actuală din țară și alte planuri posibile de viitor.

Ce sfat ai avea pentru conaționalii tăi care visează să ajungă și ei undeva departe și cât mai sus?

Dacă ar trebui sa ofer câteva sfaturi, acestea ar fi: încercați sa găsiți domeniul care vă place cel mai mult și țintiți cât mai sus; la școală puneți accent pe disciplinele care vă antrenează logica, dar practicați neapărat limbile străine; în timpul facultății, implicați-vă în organizații studențești și aplicați pentru o bursă Erasmus. Dacă vă doriți o carieră în cadrul instituțiilor europene, nu este necesar să aveți studii în științe politice sau drept — tinerii cu orice profil sunt bineveniți! Arătați că sunteți buni în ceea ce faceți și vreți să învățați cât mai multe în continuare! Nu în ultimul rând, înconjurați-vă de oameni care vă susțin necondiționat și asigurați-vă că sunteți într-adevăr fericiți cu deciziile pe care le luați.

Ce ai vrea să faci în continuare, să muncești în lumea mare sau să revii acasă ca să-ți pui experiența în aplicare la baștină?

Personal, consider că încă mai este nevoie să îmi dezvolt competențele profesionale, să capăt cunoștințe mai profunde și o viziune mai largă în domeniul meu de activitate. Pe viitor, în cazul în care vor apărea niște oportunități interesante la care voi putea contribui în Republica Moldova — mă voi implica cu mult drag acasă!