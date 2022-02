Soroca și-a găsit steluțele

Cea de a doua ediție a concursului raional „Se caută o stea”, a luat sfârșit. Cu toate că anul trecut au participat peste 60 de elevi din raionul Soroca, anul acesta au și-au prezentat cântecele doar 16. Concursul a fost organizat online în perioada 24 ianuarie – 6 februarie 2022.

Cei care urmau să participe urmau să țină cont de următoarele condiții de participare:

Prezentarea unui videoclip, unde participantul interpretează o piesă contemporană de muzică ușoară în limba română sau rusă, la alegere, sub diferite forme, sau acapella. Cântecele populare și folclorice nu se acceptă.

Videoclipul trebuie să fie filmat cu camera statică, pe trepied sau cu telefonul mobil bine fixat, în așa mod ca să se vadă tot corpul, pentru a se aprecia interpretarea scenică, mișcări, ținută, artistism, vestimentație, etc.)

Videoclipul va fi atașat în comentariul postării de concurs, indicând datele personale: numele, prenumele, vârsta, instituția de învățământ, denumirea cântecului interpretat.

Criteriile de apreciere ale micilor talente au fost următoarele: calitățile vocale interpretative, nivelul măiestriei interpretării, cultura și ținuta scenică.

Rezultatele concursului au lăsat urme de fericire pentru participanți, unii nu s-au așteptat deloc, alții se simt învingători, iar ceilalți vor să participe și în celelalte ediții, pentru a avea succese mai mari și a ajunge la Premiul Mare.

„Nici nu știam ce loc am luat, sunt foarte fericită. Anul trecut nu am participat la prima ediție pentru că nu cunoșteam despre acest concurs, iar anul acesta m-am încadrat cu mare drag. De concurs am aflat de la Ruslan Zabolotnîi, de fapt el m-a și invitat să particip. Nu știu cine vreau să devin în viitor, sunt în căutare de sine pentru că îmi ies bine toate – și jurnalism, bucătărie, actorie, muzică” ne povestește entuziasmată Alexandra Tîmco, câștigătoarea locului 1, în categoria de vârstă 13 – 15 ani.

„Eu am participat și anul trecut la acest concurs, dar nu-mi amintesc ce loc am luat. Eu cânt de la opt ani, dar visul meu cel mai mare este să devin actriță. Am ca scop, ca la cea de a treia ediție a concursului „Se caută o stea” să iau Premiul Mare”, ne spune Alexandrina Alexandrov, câștigătoarea locului 1, în categoria de vârstă 10 – 12 ani.

Iată și lista cu toți câștigătorii în cea de a II-a ediție a concursului raional „Se caută o stea”:

🏆‼PREMIUL MARE‼🏆– Carolina Cuciurca, Rudi, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de150 lei.

🏆‼SIMPATIA PUBLICULUI‼🏆– Adelina Zubatîi, Soroca, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de120 lei.

➡CATEGORIA 7-9 ani

LOCUL I

Sofia Miscu și Adelina Zabolotnîi, din Soroca, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de100 lei.

LOCUL II

Sofia Chetrari, din Egoreni, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 80 lei.

LOCUL III

Victoria Vrajmaș, din Vărăncău, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 50 lei.

➡CATEGORIA 10-12 ani

LOCUL I

Alexandrina Alexandrov, din Soroca, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 100 lei.

LOCUL II

Emilia Reu, din Regina Maria, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 80 lei.

LOCUL III

Violeta Semionov, din Vărăncău, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 50 lei.

➡CATEGORIA 13-15 ani

LOCUL I

Alexandra Tîmco, din Soroca, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 100 lei.

LOCUL II

Anastasia Palanciuc, din Cosăuți, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 80 lei.

LOCUL III

Adriana Iavorschii, din Voloave, Diplomă și Premiul bănesc în sumă de 50 lei.

➡ Diplome de mențiune

Anastasia Zagaevschii, din Voloave și Gloria Raevschi, din Cosăuți.

În calitate de juriu au fost cadrele didactice de la Centrul de Creaţie al Copiilor și Adolescenţilor „Speranţa”. Președinte juriului – Director CCCA „Speranța”- Olga Fornea, conducătoarea cercului vocal „Bujoreii” – Tatiana Rudei, conducătoarea cercului literar – Valentina Plop.

„Câștigătorii locurilor I, II, III, Premiul Mare, Simpatia publicului, Mențiuni pot ridica diplomele și premiile la Centrul de Creație ”Speranța”, Palatul de Cultură, etajul trei din Soroca, începând cu data de 01.03.2022. Mulțumim tuturor participanților, vă urăm succes și vă așteptăm la noi provocări lansate de CCCA „Speranța” Soroca. Pentru alte informații puteți apela la nr. tel. 069138093”, le adresează acest mesaj câștigătorilor, Ruslan Zabolotnîi, organizator al concursului.

Concursul este la a II ediție și este organizat de studioul muzical „Media Ton” de la Centrul de Creație pentru copii și adolescenți „Speranța” din Soroca, moderator Ruslan Zabolotnîi.

Valeria Prisacari