Peste 10 mii de doze de vaccin împotriva COVID-19 au fost administrate copiilor din țară. Experții în sănătate le recomandă părinților să ia decizii informate

Din luna noiembrie a anului trecut în Republica Moldova este posibilă vaccinarea împotriva noului coronavirus în rândul adolescenților. Deja în trei luni au fost administrate peste 10 mii de doze de vaccin copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani. Unii părinți au ales să-și imunizeze copiii pentru a-i proteja, alții încă nu s-au decis. Experții în sănătate îndeamnă părinții să se documenteze din surse sigure la acest subiect, pentru a lua o decizie informată.

Vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 este permisă în Republica Moldova din 18 noiembrie 2021, când Ministerul Sănătății a anunțat condițiile și serul care va fi folosit pentru asta: copiii se vaccinează numai în instituțiile medicale, nu și la punctele mobile, la solicitarea părinților. De atunci, 6.374 de copii au fost imunizați cu doza întâi, iar dintre aceștia 4.303 de copii – și cu doza a doua. În total, 2% din numărul total de copii eligibili imunizării cu serul anti-COVID-19 sunt vaccinați cu schema completă, arată datele Ministerului Sănătății. Alți 71 de copii au făcut și boosterul, adică o a treia doză, unii fiind vaccinați cu dozele anterioare în afara țării.

Unii părinți au așteptat „dezlegarea” la vaccinare

Părinții au păreri împărțite referitor la vaccinarea copiilor. Veronica Balaban, locuitoare a orașului Căușeni, spune că fiul ei, în vârstă de 15 ani, a fost primul adolescent din oraș care s-a vaccinat. Nu i-a fost frică să-și imunizeze copilul, întrucât a trecut prin această boală și știe care pot fi consecințele: „Inițial m-am vaccinat eu, apoi soțul, iar ulterior am decis să-l vaccinăm și pe Daniel. Vedem că acest virus nu cruță pe nimeni, fie că sunt oameni în etate, fie că sunt tineri”. Ea mai spune că s-a documentat mai întâi: „Da, oamenii sunt sceptici și sunt multe falsuri despre vaccinuri, dar eu consider că niciun vaccin nu poate fi utilizat fără aprobarea autorităților competente. Înainte de vaccinare, ne-am informat, ne-am consultat cu medicul de familie, am mers la control, i-a fost măsurată temperatura, tensiunea arterială. Băiatul a suportat vaccinul foarte bine, doar a făcut puțină febră. Acum știm că, în caz că se îmbolnăvește, va suporta boala mai ușor. Eu am trecut prin COVID-19 și știu ce e asta”.

Un alt părinte, Igori Rotari din Chișinău, spune că a așteptat decizia Ministerului Sănătății prin care s-a aprobat vaccinarea copiilor. Fiul său de 13 ani, Leo, este acum imunizat. „Au fost, sunt și vor fi părinți care sunt împotriva tuturor vaccinurilor, nu mă refer doar la vaccinul anti-COVID. Probabil această categorie de părinți va fi mai greu de convins să-și imunizeze copiii. Dar sper că cel puțin părinții care au făcut toate vaccinurile ordinare conform vârstei, să trateze și acest vaccin ca pe unul care e logic să-l faci pentru a-ți proteja copilul”, spune Igor Rotari.

Părinții să-și bazeze deciziile pe argumente raționale

Sunt însă părinți care încă ezită. Maria Cioban din satul Bursuc, raionul Florești, încă nu s-a decis să-și vaccineze fiica de 12 ani. Ezitarea părinților de a-și vaccina copiii provine din frica de necunoscut, explică psihoterapeuta Ana Niculaeș. „Tot ce e nou generează frică. Și e ceva firesc, având în vedere că nu este încă un precedent în istorie. Oamenilor le este frică, deci ei trebuie ajutați prin a le explica că vaccinarea nu pune copiii în pericol. Când le dăm exemple că alți copii care s-au vaccinat sunt bine, fără reacții adverse, iar rata de molipsire scade, inclusiv datorită vaccinării, nivelul de anxietate scade”, spune psihoterapeuta care accentuează că ar fi bine ca părinții să-și bazeze deciziile pe argumente raționale, nu pe zvonuri și speculații publicate pe Internet.

Copiii se infectează inclusiv de la părinții nevaccinați

Ludmila Bîrca, pediatră infecționistă și directoarea Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii spune că, din experiența din ultima perioadă, majoritatea pacienților internați în instituție sunt copii a căror părinți nu sunt vaccinați. „Aici este problema, micuțul se îmbolnăvește de la mama care nu are nicio protecție. De aceea este important să fie vaccinați părinții în primul rând, iar apoi ei să-și vaccineze copiii mai mari de 12 ani, acolo unde se poate. Acești copii fac formă ușoară, dar aduc acasă Omicron și îi molipsesc pe copiii mai mici, care riscă să facă forme grave”, explică Ludmila Bîrca. Ea îi îndeamnă pe părinți să dea dovadă de responsabilitate, să nu creadă în falsuri și să ia exemplul oamenilor din alte țări cu o rată mai mare de vaccinare în rândul adolescenților.

Există afecțiuni care să reprezinte o contraindicație pentru vaccinarea copilului?

Atât Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Europeană pentru Medicamente, cât și Ministerul Sănătății al R. Moldova recomandă vaccinarea copiilor împotriva noului coronavirus, în special a celor mai expuși îmbolnăvirii sau cu boli cronice. Imunizarea se face doar la solicitarea părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal. Vaccinarea este contraindicată doar persoanelor care au alergii severe la orice ingredient al vaccinului. Vaccinul împotriva COVID-19 recomandat pentru imunizarea copiilor nu conține latex sau conservanți.

Mariana Jacot, Stopfals.md