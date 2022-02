A fi sau a nu fi, Almanahul Soroca?

Publicaţia anuală editată de ONG „Pro-Cultura”, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie și Săptămânalul Independent „Observatorul de Nord”, a văzut lumina zilei în anul 2007, când necesitatea editării unei reviste culturale şi de opinie se îmbina cu posibilitatea materială a editării ei.

Cu unele excepții, evenimentul a devenit real şi mulţumitor pentru toţi cei care şi l-au dorit pe o perioadă de timp destul de lungă: 2007-2021. Astăzi, posibilitatea financiară de a edita Almanahului SOROCA a ajuns la răspântie: to be or not to be, adică a fi sau a nu fi? Întrebare care generează alte întrebări: Își doresc consilierii de la Soroca, un centru cu aspirații administrative de județ, să susțină munca Colegiului de redacție la editarea în continuare a acestui prim — Almanah din scurta istorie a Republici Moldova? Refuzăm sau mergem înainte, stimați consilieri? Înaintașii noștri și-au îndeplinit bine sarcinile ce le-au căzut, unii plătind chiar cu viața lor pentru că au editat, au scris, au publicat, au fost activi în tumultoasa viață social-politică din perioada interbelică.

Stimați consilieri ai Consiliului Raional Soroca, „noi, cei care alcătuim echipa redacțională, precum și cei care au venit să colaboreze cu noi, ne-am străduit să propunem sorocenilor, și nu numai, materiale cât mai diverse, încadrându-le în relatări, informații, dialoguri, meditații, tablete cu privire la oameni și fapte, altfel spus, activități în toate domeniile: istorie, credință învățământ, medicină, artă, cultură, literatură, sport, agricultură, industrie, business etc.”. Și mai avem atâtea de spus!!! Dar o să fim în stare să o facem numai cu ajutorul Dumneavoastră, stimați consilieri! Se merită!? La sigur că da!

Almanahul SOROCA așteaptă decizia juraților. A fi sau nu a fi!

Din numele Colegiului de redacție, Nicolae BULAT, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca