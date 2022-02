Maidanezii din Soroca atacă oamenii, iar primăria… regretă și își cere scuze

Recent în cartierul Soroca-Nouă a fost atacat de niște câini maidanezi un copil în vârstă de opt ani. Băiatul a pornit la joacă, dar între timp lângă gunoiștea din preajma casei a fost doborât de câinii vagabonzi. Copilul a avut de suportat leziuni în urma mușcăturii în zona piciorului și o traumă psihologică gravă. Imediat mama băiatului l-a dus la spital, iar acolo copilului i s-a administrat un vaccin împotriva rabiei. Între timp autoritățile locale au pornit construcția unui azil pentru câinii vagabonzi, dar deocamdată investiția inițială nu are o continuitate.

Mama băiatul este foarte indignată și supărată. Motiv pentru aceasta este faptul că nimeni nu are grijă să elimine aceste animale care prezintă un pericol pentru viața locuitorilor și să-și poată lăsa liniștită copii să se plimbe afară. “Eu sunt mama a doi copii minori şi îmi este frică să las copiii afară, din cauza câinilor care sunt în toată Soroca. Noi locuim la Soroca Nouă. La 30 ianuarie în jurul orei 15:00 băiatul meu de 8 ani a fost atacat de un câine mare al străzii, copilul meu a venit acasă într-o stare de şoc traumatic şi emoţional, mai ales că mai are și viciu cardiac. Când această problemă se va rezolva? Suntem nevoiţi noi, părinţii, să împuşcăm aceşti câinii pentru siguranţa copiilor noştri, dar ne dorim să nu fim amendaţi pentru această problemă, pe care nu o soluționează nimeni”, ne vorbește mama băiatului atacat, Maria Șveț.

În urma acestei întâmplări, mai mulți soroceni au comentat situația pe rețelele de socializare. Unii sunt de părere că aceste animale trebuie împușcate, alții că trebuie evacuate din Soroca. Sunt și păreri în care oamenii așteaptă să se întâmple și ceva mai rău din cauza maidanezilor. Mai avem și apărători ai animalelor care consideră că soluția perfectă ar fi sterilizarea câinilor.

„Ar trebui strânși toți câinii de stradă și duși undeva, închiși”, consideră Alina Tuchila.

„Până nu se va întâmpla un caz mai groaznic decât atât , nimeni nimic nu o să facă. Ne-am convins deja de asta ! De atâtea ori locuitorii se plâng pe această situație, personal am fost martoră la asemenea situații, chiar și în centrul orașului unde oamenii erau atacați . Nici nu am cuvinte „ se revoltă Victoria Livandovschi

„De ani de zile autoritățile caută și numai găsesc surse financiare. Nu întreprind nimic, numai minciuni spuse, dar poporul suferă din partea câinilor vagabonzi și nu numai la Soroca, dar și în toată Republica Moldova”, spune Pavel Cocieru.

„În primul rând, trebuie stopată înmulțirea acestor câini ai străzii şi după izolarea lor în locuri special amenajate. Problema este că nu sunt sursele financiare potrivite sau nu se pune pe primul plan ca să fie rezolvată imediat. O bună idee ar fi şi amendarea stăpânilor ce ii abandonează, căci nu au căzut din cer aceste animale. Deci, problema tot a început de la noi, oamenii”, crede Daniela Burduja.

Au mai citit două istorii ale localnicilor care la fel sunt legate de câinii maidanezi. Cel mai grav este faptul că anume copiii sunt cel mai des atacați și că nimeni nu întreprinde nici o măsură.

„E îngrozitor, nu e primul caz, din păcate, si nu se face nimic. Sărmanii copii, rămân cu o traumă pe viață, nu o singura data am văzut personal așa caz și răul mai mare este că ei atacă în haită chiar și maturii. Copilul meu din această cauza se teme să treacă pe lângă gunoiște”, povestește Marina Irodoi.

„Avem și noi un caz – au mușcat fetița de 9 ani și am chemat salvarea, poliția, ne-a zis că nu ei se ocupă cu asta și au transmis plângerea mea la ANSA. Ei au venit peste aproape o săptămână și ne-am întâlnit la fața locului unde au mușcat câinii fetița. Au zis că sunt câini fără stăpân și de ei se ocupă Primăria. Plângerea mea a fost retrimisă la primărie, dar … la fel nici un rezultat. Am sunat de vreo 20 de ori la ei și după mi-au zis că Direcția Locativ – Comunală se ocupă de câinii maidanezi. Am apelat și la ei, dar fără nici un rezultat. De când a fost mușcat copilul au trecut șase săptămâni. Cazul meu rămâne fără rezolvare, ba mai mult – acei care trebuie să rezolve problema mă trimit la… Maia Sandu! Bineînțeles, noi iubim animalele , dar acestea trebuie să aibă stăpân”, a relatat Ina Crutoi.

„Câteva zile în urmă si nepoțelul meu a fost atacat de doi câini, lângă magazinul „Avangard”. Din fericire s-a ales doar cu o sperietură zdravănă, fiindcă o persoană i-a sărit în ajutor. Dar vă dați seama ce se poate întâmpla cu un copil să nu-l vadă nimeni în acel moment”, spune Veronica Palamaru.

În adresa redacției a venit și o plângere în care ni s-a mărturisit o istorie care i s-a întâmplat unei doamne în timpul unei plimbări de dimineață. Ea ne-a povestit despre trauma pe care a primit-o în urma „întâlnirii” cu maidanezii și despre frica pe care o are pentru bătrânii și copiii din Soroca. Ea speră că Primăria v-a întreprinde măsuri și că viața locuitorilor nu v-a mai fi în pericol.” Ieri dimineața am mers pe malul Nistrului, în jurul orei 9:00. Aveam treburi pe la Oficiul Stării Civile, neștiind de fapt că nu mai lucrează ]n vechiul sediu. Mă întorceam înapoi spre casă și brusc, în față mi-au ieșit șase câini mari care s-au năpustit asupra mea. Eu fiind însărcinată nu știam cum să mă apăr și de spaimă am început a plânge ca un copil. Unul dintre ei m-a mușcat de picior, în timp ce mă luptam mă rugam lui Dumnezeu să-mi păzească copilul. Noroc că a ieșit o doamnă care pare-mi-se îi hrănește și i-a chemat. Din fericire am scăpat cu viață, dar cu piciorul mușcat. Vă rog din suflet să faceți un reportaj despre câinii vagabonzi din stradă, poate Primăria noastră va lua decizii. Sunt o mulțime de câini prin oraș, începând din Parcul Central și terminând cu Liceul Teoretic “Alexandru Pușkin”. Sunt și copii care pot fi în locul meu, sau bătrânii care se mai plimbă seara”, spune Viorica Catan.

Pentru a afla mai multe detalii despre azilul care are deja mai multă vreme de când se construiește și despre măsurile ce le va întreprinde Primăria, și mai ales, cine este responsabil de această problemă am apelat la Șefa serviciului de presă Steliana Solovei. La solicitarea noastră am primit următorul răspuns: „Primăria municipiului Soroca regretă întâmplarea cu acel copil, care a suferit din cauza maidanezilor și ne cerem scuze, în primul rând, de la băiat și de la părinții acestuia, dar problema câinilor vagabonzi este una foarte gravă și există în municipiului Soroca de zeci de ani. Direcția Gospodăriei Locativ comunale este responsabilă de soluționarea problemei – la ziua de azi, tot ce putem face este să evacuăm câinii la gunoiștea municipală, unde ei își pot găsi hrană. Autoritățile caută soluții legale pentru rezolvarea acestei probleme, dar din lipsa surselor financiare, problema rămâne încă să mai persiste”.

Cunoaștem că problema maidanezilor există în toate orașele țării, doar că în unele măcar cât se mai luptă cu ea. De exemplu, în orașul Cahul câinii vagabonzi își pot găsi locul într-un azil. La Drochia acești maidanezi sunt sterilizați și adăpostiți într-un loc special amenajat pentru ei. La noi, la Soroca când o să se rezolve această problemă?

Urmăriți mai jos un reportaj realizat de noi acum câteva luni la același subiect.

Valeria Prisacari