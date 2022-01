Enoriașii parohiei „Sf. Martiri Brâncoveni” au făcut sărbătorile de iarnă mai luminate pentru șapte copii

Micii beneficiari ai Asociației Obștești „Angelus” din Soroca, au avut parte în acest an de sărbători de iarnă mai deosebite. Enoriașii din parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” împreună cu preotul Sorin Huluță, pentru prima dată au organizat un concert de caritate de Crăciun, oferind ajutor pentru șapte copii cu dezabilități severe din raionul Soroca.

Mamele copiilor și-au exprimat mulțumirea cu lacrimi în ochi. Fiecare dintre ele au rămas uimite de surprizele primite. Și copilașii la fel au fost mulțumiți și fericiți de jucăriile de pluș și bomboane.

“Nichita are o mulțime de diagnoze. De când s-a născut nu vede și este foarte nervos. Am observat încă din prima lună că el este deosebit de alți bebeluși, însă medicii mă linișteau spunând că totul este bine. După consultația a mai multor specialiști totuși am înțeles că nu este așa. Recent Nichita a fost operat la un ochișor. Fiind prea nervos, nu-i putem face următoarea operație că nu vor avea folos. Le mulțumim mult celor care au organizat acest act de caritate. Suntem foarte recunoscători pentru toate ajutoarele care le primim din partea părintelui și a Asociației Obștești „Angelus”, spune Andriana Gaidei, mama lui Nichita.

“Eu am trei copilași dintre care doi sunt bolnavi și au nevoie de îngrijire permanentă. Dorin, unul din băiețeii mei, este diagnosticat cu paralizie cerebrală, cu el stăm la evidență la A.O. „Angelus”. Anul acesta m-am angajat ca îngrijitor personal pentru el și avem un mic venit, în rest lucrează doar soțul, dar și el nu are un loc de muncă stabil. Suntem foarte recunoscători pentru darurile primite acum, pentru noi este ceva deosebit și de folos”, a mulțumit mama lui Dorin, Cristina Tricolici.

“Anul acesta Corina o să împlinească 21 de ani. Ea este diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă. Eu sunt îngrijitoarea ei și pentru asta primesc un venit mic, dar stabil lunar. Tatăl nostru însă este bolnav și deja de patru luni este în concediu medical. Chiar avem mare nevoie de aceste alimente și de restul ce ați adus. Vă mulțumesc tuturor din suflet, niciodată nu am avut parte de astfel de cadouri și ajutor”, mărturisește cu lacrimi în ochi mama Corinei, Diana Bogdan.

“Ecaterina are multe diagnoze, una din ele este paralizie cerebrală infantilă. Ea nu se mișcă deloc și iubește foarte mult liniștea. Noi în familie avem doar venitul tatălui și pensia fetei. Chiar sunt foarte mulțumită de darurile primite anul acesta”, ne spune Oxana Căldare, mama Ecaterinei.

“David este diagnosticat cu epilepsie structurală și pierdere de cunoștință. Tatăl s-a angajat ca asistent personal și stă mai mult cu el acasă. David are nevoie de un preparat foarte costisitor (Keppra sirop) fără de care nu poate evita convulsiile. Sunt bucuroasă de ajutoarele primite, chiar îmi este foarte plăcut”, zice mama lui David, Livia Istratuc.

“Vlăduț este diagnosticat cu amiotrofie spinală și Spina bifida. În pofida faptului că avem astfel de diagnoză noi facem lecții online și chiar am mers la Școală. El obosește foarte mult însă știm că are nevoie de studii și de comunicare cu colegii, care l-au primit și îl salută mereu când îl văd. Noi locuim la Chirie, lucrează doar tatăl copilului și ne este cam greu pe parte financiară. Le mulțumim tuturor care au participat pentru ajutorul primit” , vorbește cu mulțumire mama lui Vlad, Liudmila Cialic.

Din cele povestite de Asistentul Social Irina Vacaru, suma adunată pentru copii, a fost împărțită în șapte părți egale, din care s-au procurat toate cele necesare pentru o familie: scutece, praf de spălat, alimente, cărbune, și altele. “Despre cheltuieli pot spune că pentru produse alimentare s-au cheltuit 7000 lei, procurarea scutecelor la fel 7000 lei, aparat inhalator pentru un copilaș 800 lei, pentru produsele igienice 10 000 lei, pentru cărbuni 18 000 lei, la fel s-au procurat fructe și legume pentru care s-au cheltuit 3000 lei. Fiecare familie a primit câte o pungă cu produse igienice, o butelie de ulei de cinci litri, praf de spălat, câteva pachete de scutece pentru o perioadă mai îndelungată de timp și cărbuni”.

Preotul-paroh Sorin Huluță este mulțumit de gestul făcut împreună cu echipa Asociației Obștești „Angelus”. Din spusele lui, o să se străduie să mai organizeze astfel de evenimente în fiecare an, ca acești copii să înceapă din nou să creadă în Moș Crăciun.

“În capătul anului 2021, ultima zi din an, am organizat un concert caritabil de colinde. Concertul a avut ca scop strângerea unei anumite sume de bani pentru ajutorarea unor cazuri sociale, a unor copii imobilizați la pat. Partenerii noștri A. O. „Angelus”, au fost cei care ne-au făcut cunoștință cu aceste cazuri. Eu am avut bucuria să cunosc acești copii, dar și tristețea de ai vedea zbătându-se în anumite probleme nu doar de sănătate ci și materiale. De aceea am ales să dăm acestui concert de colinde “Magii de la răsărit” o conotație caritabilă. Ne-am bucurat de faptul că creștinii parohiei noastre au fost darnici și am reușit să strângem o sumă de bani cu care am făcut pentru acești copii un minim de ajutor. Probabil această activitate se va repeta anual, poate v-om face din acest concert caritabil o tradiție”, spune Preotul-paroh Sorin Huluță

La fel și Sergiu Dobrovolschi, președintele Asociației Obștești „Angelus” se bucură de gestul pe care a ales să-l facă părintele împreună cu Consiliul Bisericesc a Parohiei „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

“Mitropolia și părintele Sorin ne-a întins o mână de ajutor și de susținere și mă bucur că astfel de eveniment a avut loc și la Soroca. Datorită acestui concert de colinzi, beneficiarii noștri au simțit din plin magia sărbătorii și ași vrea să cred și îmi doresc din toată inima ca astfel de evenimente să aibă loc în fiecare an. Mulțumesc Consiliului bisericesc, în frunte cu părintele Sorin, mulțumesc Mitropoliei Basarabiei pentru gestul de caritate făcut”.

Cei prezenți la eveniment au fost răsfățați cu colinde prezentate de Corul de copii de pe lângă Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni”, de extraordinara Corală de la Mitropolia Basarabiei și de interpreta soroceană Cristina Ursachi.

Valeria Prisacari