Are sau nu nevoie raionul Soroca de tineri specialiști în medicină?

Un mesaj venit pe pagina de Facebook a “Observatorului de Nord”, din partea unei absolvente a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, originară din raionul Soroca, ne-a provocat să documentăm un subiect. Problema este că listele cu posturile vacante în instituțiile medico-sanitare din raionul Soroca nu se găsesc în ordinele Ministerului Sănătății cu privire la admiterea în rezidențiat cu lista specialităților expuse pentru concurs pe posturi. Am încercat să aflăm unde este problema și să sesizăm responsabilii, ca aceste lucruri să fie corectate.

“Eu sunt anul acesta absolventă a Universității de Medicină, și avem admiterea la rezidențiat, ne-a scris Maria Boțoc. S-au afișat pe site-ul Universității de medicină locurile de medici din fiecare raion de care sunt nevoie, și nici anul acesta din partea Sorocii nu a fost nici o solicitare. Eu știam că este criză de medici în raion, dar din ordin reiese că Soroca e îndestulată cu toții specialiștii. Eu sunt din raionul Soroca și mă uitam în perspectivă, dar cum?, când ușile din start sunt închise, știind și eu că atâția medici specialiști sunt lipsă. Eu acum sunt indecisă, să plec peste hotare sau rămân în Republica Moldova. La fel vreau să vă zic și de asistente medicale, sora mea este asistentă și niciodată nu au fost solicitări din partea Sorocii cu toate că de facto este nevoie, inclusiv în satul nostru Nimereuca. A stat și la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în Soroca și tot au zis că nu au nevoie de asistente medicale” se zice în mesajul tinerei.

Printre cei care au dorit să muncească în raionul Soroca, ca medic de familie, este și Tatiana Slepuhin-Cosor din satul Căinarii Vechi. A dorit să aleagă un post de lucru mai aproape de casă, dar spune că nu a avut de unde alege.

“Am învățat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am absolvit în anul 2021. Calea mea până aici a fost una mai lungă, comparativ cu alți colegi, deoarece am absolvit liceul în satul Căinarii Vechi în anul 2012, după care am mers la Colegiul de Medicină din Bălți și în 2015 am absolvit colegiul. Iar în toamna anului 2015 am început studiile la Universitatea de Medicină. În anul 2021 concursul de admitere la studii de rezidențiat a fost diferit de ceilalți ani prin faptul că la etapa de alegere a specialității a trebuit din start să alegem și postul de muncă unde v-a trebui să activăm după terminarea rezidențiatului. Eu având familie și copil mic din start am încercat să caut un post mai aproape de casă, dar din păcate nici raionul Soroca, dar nici Florești, care la fel este aproape de localitatea mea, nu au dat posturi de muncă. Pentru mulți tineri din raion a fost de mirare deoarece este cunoscut că nu se ajung medici, poate nu atât de mult ca în alte localități, dar totuși nu este 100% acoperirea cu medici. Am ales medicina de familie care cuprinde toate domeniile medicinii și care este cea mai aproape de pacienți, deoarece medicul de familie este alături din primele zile de viață și până la sfârșitul ei. Sperăm pe viitor să nu fie uitat raionul Soroca pentru că sunt cazuri când tinerii specialiști ar vrea să aleagă localitatea sau raionul din care provin, dar iată se întâmplă că nu au această posibilitate” afirmă Tatiana Slepuhin-Cosor.

Am cercetat ordinul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale din 26 august 2020, cu privire la admiterea în rezidențiat cu lista specialităților expuse pentru concurs pe posturi din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice. Din cele 26 de spitale raionale, lipsește Spitalul Raional Soroca. Și doar un singur Centru de sănătate din raionul Soroca (din cele 13 existente), cel din Slobozia Cremene a afișat necesitatea unui medic de familie.

Spitalul Raional Soroca și Centrele de Sănătate din raionul nostru lipsesc și de pe lista specialităților din cadrul Instituțiilor Medico-Sanitare Publice expuse pentru concurs pe post în anul de studii 2021-2022. Cu o singură excepție, același Centru de Sănătate din Slobozia Cremene, care vine cu patru posturi vacante în: Farmacologie clinică, Medicină de familie, Medicină de laborator, Obstetrică şi ginecologie.

Ludmila Jicol, Șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Spitalului Raional Soroca, ne-a asigurat că instituția mereu transmite informațiile despre funcțiile vacante din cadrul instituției. “Noi transmitem regulat informații despre locurile vacante, în fiecare an la 1 aprilie și la 1 octombrie, iar anul acesta ne-au venit cinci specialiști îndreptați de minister: un medic pediatru, un obstetrician-ginecolog, un chirurg, și încă două asistente medicale. Angajarea la noi în spital este transparentă. Ministerul Sănătății ne solicită locurile vacante, iar conform regulamentului noi transmitem. Dacă este o angajare pe post vacant se încheie un contract triplu, între Instituția, Ministerul Sănătății, Universitatea de Stat de Medicină și persoana. Apoi face rezidențiatul pe baza instituției noastre și este obligată după absolvire să se angajeze la Spitalul nostru. Noi cu mare plăcere am angaja așa persoane, căci locuri vacante sunt, ne trebuie traumatologi, anesteziologi-reanimatologi, ș.a. De aceea noi solicităm funcții pe loc vacant. Necesitatea acoperirii cu medici a Spitalului Raional Soroca este de 70,66%, cât privește asistentele medicale, suntem la 98%. Ne bucurăm dacă ar veni la noi tineri specialiști, mai ales că au privilegii și nu se angajează în baza concursului, ci a îndreptării ministerului. Ba au și anumite facilități” zice doamna Jicol.

Și Ludmila Ceban, Șefa Centrului de Sănătate Soroca ne spune că de ani de zile prezintă Ministerului Sănătății locurile vacante. Iar în ultimii doi ani au angajat două tinere specialiste. Peste 50 la sută din medicii de familie de aici sunt de vârstă pensionară, iar cât privește asistentele medicale situația este mult mai bună și majoritatea absolută a acestora mai au până la pensie. Celelalte Centre de sănătate din satele raionului sunt autonome, și nu sunt subordonate Spitalului Raional sau Centrului de Sănătate din Soroca.

Am încercat să aflăm unde se pierd listele cu locuri vacante în instituțiile medico-sanitare din raionul Soroca, și am contactat Ministerul Sănătății. Șefa Serviciului de Informare și Comunicare cu Mass-Media, Elena Mudrîi, ne-a spus că a analizat situația. “În conformitate cu solicitarea Ministerului Sănătății, Spitalul Raional Soroca a prezentat posturile vacante pentru anul 2021 doar pe loc. Funcțiile vacante pe post, în contextul admiterii la rezidențiat, nu au fost prezentate” se zice în răspunsul Ministerului.

Am discutat despre această problemă și cu Angela Rusnac, șefa Spitalului Raional Soroca, care ne-a declarat că este instituția este deschisă atât pentru tinerii specialiști care au făcut rezidențiatul la Chișinău cât și pentru cei din România sau alte state, care vor să (re)vină la Soroca. Situația dată pare a fi cauzată, crede doamna Rusnac, în ambiguitatea regulamentului și în existența a două liste separate pe loc și pe post, care ar fi fost bine să fie unificate.

“Problema cu lipsa informațiilor din Soroca nu este în spitalul raional, ci și în alte Centre de sănătate. Posibil că noi am avut în vedere că lista locurilor vacante pe loc este aceeași cu cea de post și nu am dorit să dublăm informația, ca să nu ducem lumea în eroare. Am așteptat pe aceste locuri să vină persoane care vor fi angajate pe funcții cu primirea salariului și obligatoriu să lucreze aici timp de trei ani de zile. În 2020 ne-am ocupat în special cu combaterea pandemiei și nu am avut timp verificăm aceste ordine, dar pe viitor lista funcțiilor vacante pe loc o vom dubla și pe post. Să știți însă că lista funcțiilor vacante pe loc este o listă principală, mai ales că ea nu este doar pentru tineri specialiști, ci și pentru specialiștii care pot reveni din România, și din alte țări. Dar chiar și un medic cu experiență își poate schimba locul de muncă dintr-un raion în altul. De exemplu un medic ftizio-pulmonolog din Drochia, în afară de un salariu acolo se poate angaja în raioanele limitrofe, el deschide site-ul, vede că este loc, vine și se angajează prin cumul extern pentru o jumătate de salariu. Tot așa este valabil și pentru alte cazuri. Această listă pe locuri este mult mai informativă”.

La întrebarea din titlul articolului răspunsul este da, așa că administrația Spitalului Raional Soroca ne-a prezentat lista funcțiilor vacante de medici, de care au nevoie în prezent, și pe care o publicăm mai jos, poate prinde bine celor care ar vrea să vină la Soroca. Mai ales că de lucrători medicali, inclusiv de tineri specialiști, avem nevoie și în raionul Soroca.